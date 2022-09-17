Винні у звірствах в Ізюмі будуть притягнуті до відповідальності, - Макрон
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Президент Франції Емманюель Макрон засудив факти масових вбивств і катувань в Ізюмі, про які стало відомо після деокупації міста.
"Я рішуче засуджую звірства, скоєні в Ізюмі під час російської окупації. Винні будуть притягнуті до відповідальності. Нема миру без справедливості", - написав Макрон у твіттері, передає Цензор.НЕТ.
Нагадаємо, Генштаб ЗСУ 16 вересня оприлюднив фото масового поховання в Ізюмі. Згодом президент Володимир Зеленський розповів про понад 400 тіл зі слідами тортур. У Мінреінтеграції ж припустили, що кількість жертв може бути більшою, ніж у Бучі.
Голова Нацполіції Ігор Клименко поінформував про 10 російських катівень у Вовчанську, Куп'янську, Балаклії та Ізюмі. Одна з них була розташована в Балаклійському відділі поліції. Начальник ГУ НП у Київській області Андрій Нєбитов розповів, що там "росіяни в масках катували мирних жителів оголеними електричними дротами".
В Інституті вивчення війни припустили, що українські захисники під час звільнення окупованих населених пунктів, ймовірно, продовжуватимуть знаходити докази російських воєнних злочинів і звірств.
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