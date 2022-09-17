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Винні у звірствах в Ізюмі будуть притягнуті до відповідальності, - Макрон

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ізюм

Президент Франції Емманюель Макрон засудив факти масових вбивств і катувань в Ізюмі, про які стало відомо після деокупації міста.

"Я рішуче засуджую звірства, скоєні в Ізюмі під час російської окупації. Винні будуть притягнуті до відповідальності. Нема миру без справедливості", - написав Макрон у твіттері, передає Цензор.НЕТ.

Винні у звірствах в Ізюмі будуть притягнуті до відповідальності, - Макрон 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Масові поховання і катування в Ізюмі підтверджують, що звірства окупантів у Бучі не були аномалією, - ISW

Нагадаємо, Генштаб ЗСУ 16 вересня оприлюднив фото масового поховання в Ізюмі. Згодом президент Володимир Зеленський розповів про понад 400 тіл зі слідами тортур. У Мінреінтеграції ж припустили, що кількість жертв може бути більшою, ніж у Бучі.

Голова Нацполіції Ігор Клименко поінформував про 10 російських катівень у Вовчанську, Куп'янську, Балаклії та Ізюмі. Одна з них була розташована в Балаклійському відділі поліції. Начальник ГУ НП у Київській області Андрій Нєбитов розповів, що там "росіяни в масках катували мирних жителів оголеними електричними дротами".

В Інституті вивчення війни припустили, що українські захисники під час звільнення окупованих населених пунктів, ймовірно, продовжуватимуть знаходити докази російських воєнних злочинів і звірств.

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+16
Лиш би ...здіти. Після бучі вже всіх притягнув?
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17.09.2022 12:50
+15
,,Будуть притягнені до відповідальності в телефонному режимі!"
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17.09.2022 12:47
+13
Зараз побіжить дзвонити *****
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17.09.2022 12:45
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Хто казав. Трусішка макрон
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17.09.2022 12:44 Відповісти
Зараз побіжить дзвонити *****
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17.09.2022 12:45 Відповісти
Нi, вiн завжди спочатку однiй бабцi дзвонить...Герантофiл клятий..))
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17.09.2022 13:35 Відповісти
,,Будуть притягнені до відповідальності в телефонному режимі!"
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17.09.2022 12:47 Відповісти
Лиш би ...здіти. Після бучі вже всіх притягнув?
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17.09.2022 12:50 Відповісти
Бучі.
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17.09.2022 12:51 Відповісти
Яким чином зараз можна притягти ,довбень ? Тільки після перемоги або інтерполом
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17.09.2022 14:14 Відповісти
Пустозвон.
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17.09.2022 12:51 Відповісти
Макроша, що ***** буде притягнуте?
Чи він по телефону шепнув що хоче тебе?
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17.09.2022 12:51 Відповісти
Ну так подзвони своєму другу *****, та притягни. Накази оркам на геноцид він віддає.
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17.09.2022 12:51 Відповісти
макрон появился,давно не писал
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17.09.2022 12:53 Відповісти
Эммануэлька, ты лучше думай как своему корешу хотя бы жопу сохранить, не то что лицо.

Если ты думаешь что мы это забыли - ты ниухя не угадал, привлекатель великий.
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17.09.2022 12:54 Відповісти
100 гаубиц Цезар лучшеб продал
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17.09.2022 12:56 Відповісти
Еще 100 цезарей и 500000 снарядов - и мы сами притянем виновных к ответственности, приговорив к высшей мере через занесение в почву на 2 метра вглубь.
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17.09.2022 13:00 Відповісти
лягушатник дырявый
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17.09.2022 13:05 Відповісти
Есть большие опасения,что дырявый как раз ты
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17.09.2022 14:17 Відповісти
Ты шо француз? Извини если обидел )))
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17.09.2022 16:25 Відповісти
Ти винного знаєш. Надзвонюєш цьому чемоданному срулю постійно.
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17.09.2022 13:10 Відповісти
Єдине, що зробив Макрон після кацапських злодіянь у Бучі - вимагав щоб не ображали *****, бо він може образитись. Моральний імпотент.
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17.09.2022 13:19 Відповісти
після того,як іде піврічна війна в Україні з геноцидом українців і до сих пір ніхто не наказаний.слова французьского макарона виглядають як лицемірна французьска 3,14стьож.
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17.09.2022 13:52 Відповісти
они за боинг за 10 лет никого не наказали, а вы про 6 мес....
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17.09.2022 15:52 Відповісти
балалайка французская
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17.09.2022 13:57 Відповісти
То шукай адвоката 😠
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17.09.2022 14:52 Відповісти
 
 