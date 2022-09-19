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У Франції правозахисники вимагають відключити три російські канали за воєнну пропаганду

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

скабєєва

Міжнародна організація Репортери без кордонів звернулася до французького регулятора мовлення ARCOM з проханням наказати французькому супутниковому телеоператору Eutelsat припинити транслювати три російські телеканали, які поширюють кремлівську воєнну пропаганду.

"Франція не може миритися з ситуацією, коли оператори, які перебувають під її юрисдикцією, роблять свій внесок у кремлівську воєнну пропаганду з порушенням своїх юридичних зобов'язань. Регулятор мовлення Франції може покласти край цій ситуації, і ми закликаємо його діяти невідкладно", – йдеться у заяві Репортерів без кордонів, передає Цензор.НЕТ з посиланням ЛігаБізнесІнформ.

В організації наголосили, що йдеться про канали Росія 1, Перший канал та НТВ , "які є головними складовими російської воєнної пропагандистської машини" і через Eutelsat транслюються для 15 млн глядачів.

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Запит організації в ARCOM супроводжується докладним звітом з безліччю витримок із програм, які транслюють три російські пропагандистські телеканали.

Репортери без кордонів заявили, що контент, який транслюється цими росЗМІ, розпалює ненависть щодо українського населення, заклики до масового винищення, до вбивства лідерів і навіть підбурювання до геноциду, що суперечить законодавству Франції.

В організації наголосили, що ці три канали транслює французький оператор супутникового телебачення, а отже, вони підпадають під юрисдикцію Франції і, зокрема, підлягають нагляду з боку ARCOM відповідно до закону Франції про мовлення 1986 року.
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Топ коментарі
+14
Півроку війни, а Франція (Liberté, Égalité, Fraternité) транслює Соловйова та Скабєєву. Це сюр якийсь...
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19.09.2022 23:49
+12
Не будь як підор@с, а будь як Adidas!
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19.09.2022 23:48
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Рускагаварящая біомаса у Франції буде незадоволена. ***** може прийти її захищати.
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19.09.2022 23:48 Відповісти
Це супутник Hotbird. Це на всю Європу, включно Україну.
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19.09.2022 23:50 Відповісти
Не надо ля-ля...
У меня спутниковая тарелка и я принимаю Hotbird.
Был "русский пакет" - 1TV RUS evropa, RTR, Россия 24 и НТВ.
Первые три Европейский Союз Телевещания отключил в апреле, а НТВ продержался еще недели три и тоже отключили.
Ни единого канала из россии Hotbird не транслирует.
Правда, помойка RT осталась
Есть еще русскоязычные каналы из Германии. Та же сериальная блевотина и развлекуха из россии, но без новостей и "скабеевых"
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20.09.2022 04:33 Відповісти
Не будь як підор@с, а будь як Adidas!
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19.09.2022 23:48 Відповісти
Правильно зробили 🙁🤣🤣🤣
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20.09.2022 00:26 Відповісти
Ну шо унатурэ, чотка сделал Адидас, посоны уаще рибята.
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20.09.2022 01:00 Відповісти
дивись, орки які кричали що їм ніхто не закон і роблять що хочуть тепер захтіли правомірності і законності... Дивина якась.
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20.09.2022 03:01 Відповісти
Півроку війни, а Франція (Liberté, Égalité, Fraternité) транслює Соловйова та Скабєєву. Це сюр якийсь...
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19.09.2022 23:49 Відповісти
А Ви наші канали подивіться, тоді перестанете дивуватись..
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20.09.2022 00:04 Відповісти
анали, не канали, об'єднані марафоном заZе
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20.09.2022 00:52 Відповісти
Сюр - это после нападения Кацапии на Грузию (с 99% поддержкой войны населением, включая и Карнавального-бутерброда, который грузин называл "грызунами" в жж) вообще не арестовать Януковича по 5-6 статьям уголовного кодекса, и порезать все кацапские каналы в первую очередь на Востоке и в Крыму, впрочем, выделив из бюджета деньги на создание интересных ватникам передач, что было бы неприятным, но необходимым делом. А у Франции все хорошо в целом, страна ведущая в Европе, имеет ЯО, подлодки, истребители, корабли с самолетами и вертолетами и может вполне в Африку вернуться вместо Китая с его вскармливанием диктаторов, да и без Кацапии в Африке сразу 5 стран будут готовы пройти демократические реформы под крылом Франции, лишившись наемников-убийц из вагнера.
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20.09.2022 08:39 Відповісти
Кабельний провайдер Німеччини Водафон вимикнув раша-ТВ в травні. Хоча кожний місяць заробляв з ватників 14 євро. Легальні айпі-ТВ теж вимикнули цю сральню. Але місце зайняли пірати, та вата все рівно дивиться Скабєєву через приставки...
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19.09.2022 23:57 Відповісти
Ватники смотрят российские каналы в Германии и дальше через Kartina.TV
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20.09.2022 00:34 Відповісти
Ні.

https://www.kartina.tv/news/ruchannels
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20.09.2022 00:38 Відповісти
Ватнику достатньо і ютюба. Знаю одного такого. Вони як наркомани
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20.09.2022 01:02 Відповісти
А у нас прямо у ВРУ сидять агенти московіі, і нічого Стефанчук не хоче змінювати!! АтінРот!!! Мішєбратія !!
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19.09.2022 23:52 Відповісти
Основателя Гулагу.нет Владимира Осечкина пытался убить киллер во Франции. О будущем покушении предупреждал Христо Грозев
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19.09.2022 23:52 Відповісти
а раша-пропа-гандонов в Киеве?
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19.09.2022 23:53 Відповісти
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19.09.2022 23:54 Відповісти
Офуеть . 7 місяців з початку війни , а нацистські канали раши працюють во Франції ???
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20.09.2022 00:18 Відповісти
Война идет с 2014, это так к слову.
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20.09.2022 00:36 Відповісти
Удивительно, что до сих пор эту ***** не отключили.
Значит кому то во Франции це лайно подобається.
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20.09.2022 05:29 Відповісти
Я думаю, що Франція не єдина в Європі і світі, де транслюється путлер ТБ.
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20.09.2022 07:49 Відповісти
росія ту воєнну пропаганду вже 8 років веде проти України.
Але ніхто того не помічав.
Ніхто не розумів, що це іде підготовка до війни.
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20.09.2022 07:55 Відповісти
В Іспанії також десь у квітні відключили.І На ютубі,до речі,теж.
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20.09.2022 08:22 Відповісти
Не знаю хто з європейців дивится ту рашиську гидоту ,це вже яким дибілом треба бути.
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20.09.2022 08:50 Відповісти
 
 