У Франції правозахисники вимагають відключити три російські канали за воєнну пропаганду

Міжнародна організація Репортери без кордонів звернулася до французького регулятора мовлення ARCOM з проханням наказати французькому супутниковому телеоператору Eutelsat припинити транслювати три російські телеканали, які поширюють кремлівську воєнну пропаганду.

"Франція не може миритися з ситуацією, коли оператори, які перебувають під її юрисдикцією, роблять свій внесок у кремлівську воєнну пропаганду з порушенням своїх юридичних зобов'язань. Регулятор мовлення Франції може покласти край цій ситуації, і ми закликаємо його діяти невідкладно", – йдеться у заяві Репортерів без кордонів, передає Цензор.НЕТ з посиланням ЛігаБізнесІнформ.

В організації наголосили, що йдеться про канали Росія 1, Перший канал та НТВ , "які є головними складовими російської воєнної пропагандистської машини" і через Eutelsat транслюються для 15 млн глядачів.

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Запит організації в ARCOM супроводжується докладним звітом з безліччю витримок із програм, які транслюють три російські пропагандистські телеканали.

Репортери без кордонів заявили, що контент, який транслюється цими росЗМІ, розпалює ненависть щодо українського населення, заклики до масового винищення, до вбивства лідерів і навіть підбурювання до геноциду, що суперечить законодавству Франції.

В організації наголосили, що ці три канали транслює французький оператор супутникового телебачення, а отже, вони підпадають під юрисдикцію Франції і, зокрема, підлягають нагляду з боку ARCOM відповідно до закону Франції про мовлення 1986 року.