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Новини За кордоном
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Франція (1965) енергетика (1649)

Більшість французів згодні обмежити опалення домівок для економії енергоносіїв, - опитування

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

опалення,обігрівач

За результатами опитування французького інституту вивчення громадської думки OpinionWay для газети Les Echos, 81% французів схвалюють обмеження температури опалення у громадських місцях та на підприємствах, а 71% – у себе вдома.

З-поміж опитаних 81% згоден із температурою в 19 градусів за Цельсієм найближчої зими для будівель громадського призначення та на роботі, як це рекомендує уряд. Заради того, щоб рахунки на газ не були надмірно високими, а світло не відключали, на такий самий захід, але у своєму житлі готові погодитися 71% французів, зазначають соціологи, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна. 

При тому, що жителі Франції згодні на обмеження температури в очікуванні підвищення цін на енергію на 15% наступного року, як це передбачають влада, інші заходи в ході опитування отримали менше схвалення.

Економію газу та електрики на підприємствах у пікові години споживання схвалюють 57% французів. Тільки 40% згодні застосовувати аналогічний захід у себе вдома. У разі дефіциту енергоносіїв більшість опитаних – 56% – бажають віддати перевагу в енергопостачанні домогосподарствам, а не підприємствам.

Загалом 71% опитаних стурбований ситуацією, що складається, у сфері енергетики. При цьому дві третини з них вважають, що у Франції зростання цін на енергію не таке значне, як у низці інших країн Європи, зокрема в Німеччині, Іспанії та Італії. Така сама частка серед населення, згідно з опитуванням, підтримує санкції Заходу щодо Росії, незважаючи на дебати в суспільстві про користь та ефективність цих заходів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Газпром" призупинив постачання газу у Францію

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+11
В Лимане очень жарко ВСУ начали штурм самого города. Бои на окраинах.
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20.09.2022 06:05
+4
Merci beaucoup de soutenir l'Ukraine, chers Français !
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20.09.2022 02:18
+3
Если правильно задавать вопрос, то подобный результат можно было бы получить и год назад. Раньше никто такой задачи перед социологами не ставил)
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20.09.2022 02:24
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Merci beaucoup de soutenir l'Ukraine, chers Français !
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20.09.2022 02:18 Відповісти
Хз. Даже не смотря на нас. Всім їм великий цьом. Потім будемо приймати від них.
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20.09.2022 02:24 Відповісти
Если правильно задавать вопрос, то подобный результат можно было бы получить и год назад. Раньше никто такой задачи перед социологами не ставил)
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20.09.2022 02:24 Відповісти
В Лимане очень жарко ВСУ начали штурм самого города. Бои на окраинах.
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20.09.2022 06:05 Відповісти
Сподіваюсь вони вже всі зрозуміли що це питання життя і смерті для них і нас?
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20.09.2022 06:17 Відповісти
Французам надо объяснить, что жара в жилище снижает потенцию.
А если представить, что русня войдёт Париж, потенция пропадёт вместе с мошонками и другими отрезанными потрохами.
Сумма этих факторов должна подтолкнуть к нужному решению.
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20.09.2022 07:13 Відповісти
бістро перейменувати?
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20.09.2022 07:27 Відповісти
Не годувати агресора грошима за газ.
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20.09.2022 07:51 Відповісти
Лучше это директорам школ объяснить, которые устраивают душегубку (еще до войны и удаленки), что дети открывают окна и они топят улицу. При этом в зданиях без утеплителя. Это нам критически важно утеплить все здания вообще без исключений, что снизит теплозатраты раза в 4 (но есть проблема: пенопласт очень горюч, его дым сразу вырубает людей при эвакуации, нам нужны дорогие утеплители к сожалению), а также заменить убогие котлы с 20% КПД на более качественные, что еще вдвое снизит затраты. Нихрена не было сделано за 30 лет, а ведь это процесс очень медленный, можно максимум 1.5-2% в год менять и улучшать, то есть начать надо было еще 30 лет назад коммуналку заменять на современную и уходить с совковых технологий, которые застряли в 60-ых годах с дешевыми природными ресурсами, а у нас их нету и не будет, даже если кацапию всю захватим неповрежденной.

Во Франции теплые зимы всегда и многие здания тоже каменные куски без утеплителя, если кацапы предположим применили климатическое оружие совковое, то французам хреново будет от холода, к которому они не готовы.
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20.09.2022 08:19 Відповісти
Можно подумать у французов есть выбор
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20.09.2022 07:37 Відповісти
А малороси іржали до гикавки, коли уряд України запропонував акцію "#Прикрути!" заради економії енергоресурсів, заради СЕБЕ, щоб вистояти під час військової агресії росії.
І ті ж самі малороси дуже вміють накидати на "жабоїдів" та "фріців", які зараз готові терпіти дискомфорт.
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20.09.2022 08:03 Відповісти
У англосаксов в домах традиционно 18 градусов,
и они ставят раком весь мир.
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20.09.2022 08:54 Відповісти
Немножко не так,а більшість французів не згодні обмежити опалення домівок для економії енергоносіїв, а вынуждены. И не только французов, походу всем гражданам ЕС потихоньку надо привыкать к дорогим энергоресурсам, дешёвому(в прошлом) москальскому газу альтернативы нет и вряд ли будет.
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20.09.2022 10:57 Відповісти
 
 