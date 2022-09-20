Більшість французів згодні обмежити опалення домівок для економії енергоносіїв, - опитування

За результатами опитування французького інституту вивчення громадської думки OpinionWay для газети Les Echos, 81% французів схвалюють обмеження температури опалення у громадських місцях та на підприємствах, а 71% – у себе вдома.

З-поміж опитаних 81% згоден із температурою в 19 градусів за Цельсієм найближчої зими для будівель громадського призначення та на роботі, як це рекомендує уряд. Заради того, щоб рахунки на газ не були надмірно високими, а світло не відключали, на такий самий захід, але у своєму житлі готові погодитися 71% французів, зазначають соціологи, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

При тому, що жителі Франції згодні на обмеження температури в очікуванні підвищення цін на енергію на 15% наступного року, як це передбачають влада, інші заходи в ході опитування отримали менше схвалення.

Економію газу та електрики на підприємствах у пікові години споживання схвалюють 57% французів. Тільки 40% згодні застосовувати аналогічний захід у себе вдома. У разі дефіциту енергоносіїв більшість опитаних – 56% – бажають віддати перевагу в енергопостачанні домогосподарствам, а не підприємствам.

Загалом 71% опитаних стурбований ситуацією, що складається, у сфері енергетики. При цьому дві третини з них вважають, що у Франції зростання цін на енергію не таке значне, як у низці інших країн Європи, зокрема в Німеччині, Іспанії та Італії. Така сама частка серед населення, згідно з опитуванням, підтримує санкції Заходу щодо Росії, незважаючи на дебати в суспільстві про користь та ефективність цих заходів.

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