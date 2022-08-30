"Газпром" призупинив постачання газу у Францію

"Газпром" призупинив постачання газу компанії Engie (Франція).

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

Причиною припинення постачання газу називається несплата в повному обсязі платежів за газ, поставлений компанії Engie у липні.

"Газпром" повідомив Engie про повне зупинення постачання газу починаючи з 1 вересня 2022 року до моменту отримання коштів у повному обсязі.

Читайте також: Франції потрібно готуватись до повної зупинки постачання газу із Росії, - Макрон