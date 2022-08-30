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Новости Газовая война
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"Газпром" приостановил поставки газа во Францию

газпром

"Газпром" приостановил поставки газа компании Engie (Франция).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

Причиной прекращения поставок газа называется неуплата в полном объеме платежей за газ, поставленный компании Engie в июле.

"Газпром" сообщил Engie о полной остановке поставок газа, начиная с 1 сентября 2022 года до момента получения средств в полном объеме.

Читайте также: Франции нужно готовиться к полной остановке поставок газа из России, - Макрон

Автор: 

Газ (10223) Газпром (3183) Франция (3500)


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Топ комментарии
+23
***** опять себе в ногу стреляет... Зима во Франции обычно теплая почти везде, больше половины электричества вырабатывается атомными станциями и ветряками. Потребность в газе им легко норвеги по адекватным ценам без понтов обеспечат! Сегодня газ перекрыл на Францию, и они уже к газпрому не вернутся. Никогда
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30.08.2022 22:06
+16
там в сибири уже белые ночи от сжигаемого газа в воздух, горят миллиарды паРашки.
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30.08.2022 22:06
+15
макрон видно щось не те )(уйлу по телефону наговорив
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30.08.2022 21:58
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Правила форума Совет форумчан
макрон видно щось не те )(уйлу по телефону наговорив
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30.08.2022 21:58 Ответить
погано сосав
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30.08.2022 23:52 Ответить
Макарон обідиться на кореша. 😢
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30.08.2022 22:01 Ответить
ну всьо, це край, треба радикальні санкції - тепер 3 години розмов макрона по телефону
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30.08.2022 22:05 Ответить
там в сибири уже белые ночи от сжигаемого газа в воздух, горят миллиарды паРашки.
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30.08.2022 22:06 Ответить
***** опять себе в ногу стреляет... Зима во Франции обычно теплая почти везде, больше половины электричества вырабатывается атомными станциями и ветряками. Потребность в газе им легко норвеги по адекватным ценам без понтов обеспечат! Сегодня газ перекрыл на Францию, и они уже к газпрому не вернутся. Никогда
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30.08.2022 22:06 Ответить
О ночном налёте на пункт временного размещения беженцев в Смоленской области:
О нападении на ПВР как о «пьяной ссоре» между местными жителями и украинцами в начале августа упомянули в федеральной прессе, отметив, что заведено дело по статье «Хулиганство». Но это не было обычным хулиганством: как выяснила «Вёрстка», пьяные мужчины из соседнего посёлка проникли в ночь с 5 на 6 августа на охраняемую территорию санатория и около часа терроризировали беженцев, угрожали оружием и требовали вывести к ним мужчин «из Киева и Чернигова». Ушли они, лишь убедившись, что мужчин из этих регионов в санатории нет. Поводом для налёта стали слухи в посёлке о «неправильном» поведении беженцев («хохлы в еду плюют» и «поваров бьют»). Одним из зачинщиков налёта стал вернувшийся в отпуск с войны в Украине контрактник. Мы восстановили хронику событий, узнали о реакции беженцев и о том, как власти наказали нападавших (спойлер: за прошедший почти месяц - никак).
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30.08.2022 22:06 Ответить
Це перемога газпрому над здоровим глуздом
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30.08.2022 22:07 Ответить
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30.08.2022 22:08 Ответить
лишнехромосомная страна, д-ы л-ь
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30.08.2022 22:08 Ответить
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30.08.2022 22:12 Ответить
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30.08.2022 22:30 Ответить
Жабоїдам пуцін в трубу не перднув.
Нехай - не булоб таке склизьке як жаба.
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30.08.2022 22:23 Ответить
За секс по телефону НАДА платить)
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30.08.2022 22:30 Ответить
На сьогодні заповненість газосховищ у Франції сягала 100% по офіційним данним і тут газпром кинув підлянку
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30.08.2022 22:30 Ответить
Під час останнього сексу по телефону ***** не кончєло

На тобі санкції
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30.08.2022 22:40 Ответить
Ось і відповідь на питання, що ефективніше - поставки зброї чи секс по телефону.
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30.08.2022 22:59 Ответить
Макарон вже на зв'язку, « Вольдемар, за що?»
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30.08.2022 23:16 Ответить
Соскучился плешивый по макрону. Мол позвони мне, я все прощу ))
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31.08.2022 00:12 Ответить
а навіщо платити державі, якої скоро не буде?
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31.08.2022 01:50 Ответить


..

буквально днями Німеччина та Франція остаточно вирішили комплекс організаційно-технічних проблем, які перешкоджали перетіканню природного та зрідженого газу з Франції до Німеччини. І як тут не згадати про те, що президент Франції Макрон досягла попередньої угоди з керівництвом Алжиру про збільшення на 50% постачання газу з цієї країни до Франції. Напевно, прямо в ці хвилини в Алжирі йдуть переговори голів енергетичних компаній для того, щоб вийти на відповідну, комерційну угоду. Ми ще вчора зазначали про те, що Франція не відчуває якихось особливих труднощів через газовий ажіотаж і тепер стає зрозумілим призначення поставок газу, що істотно збільшується, з Алжиру. Загалом, робота йде за всіма напрямками, і її результати вже починають набувати якоїсь закінченої форми. На європейський газовий ринок поступово заходять постачальники, які навіть уявити не могли, що їм вдасться замістити газпромівську квоту. А це означає, що путінська газова зброя перестає діяти не лише на європейських споживачів газу, а й на її постачальників. Європа входить у нову епоху - зовсім без російського палива.
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31.08.2022 10:00 Ответить
 
 