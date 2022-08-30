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"Газпром" приостановил поставки газа во Францию
"Газпром" приостановил поставки газа компании Engie (Франция).
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.
Причиной прекращения поставок газа называется неуплата в полном объеме платежей за газ, поставленный компании Engie в июле.
"Газпром" сообщил Engie о полной остановке поставок газа, начиная с 1 сентября 2022 года до момента получения средств в полном объеме.
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+23 vadyan
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+16 Валерий Викторович #508978
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О нападении на ПВР как о «пьяной ссоре» между местными жителями и украинцами в начале августа упомянули в федеральной прессе, отметив, что заведено дело по статье «Хулиганство». Но это не было обычным хулиганством: как выяснила «Вёрстка», пьяные мужчины из соседнего посёлка проникли в ночь с 5 на 6 августа на охраняемую территорию санатория и около часа терроризировали беженцев, угрожали оружием и требовали вывести к ним мужчин «из Киева и Чернигова». Ушли они, лишь убедившись, что мужчин из этих регионов в санатории нет. Поводом для налёта стали слухи в посёлке о «неправильном» поведении беженцев («хохлы в еду плюют» и «поваров бьют»). Одним из зачинщиков налёта стал вернувшийся в отпуск с войны в Украине контрактник. Мы восстановили хронику событий, узнали о реакции беженцев и о том, как власти наказали нападавших (спойлер: за прошедший почти месяц - никак).
Нехай - не булоб таке склизьке як жаба.
На тобі санкції
..
буквально днями Німеччина та Франція остаточно вирішили комплекс організаційно-технічних проблем, які перешкоджали перетіканню природного та зрідженого газу з Франції до Німеччини. І як тут не згадати про те, що президент Франції Макрон досягла попередньої угоди з керівництвом Алжиру про збільшення на 50% постачання газу з цієї країни до Франції. Напевно, прямо в ці хвилини в Алжирі йдуть переговори голів енергетичних компаній для того, щоб вийти на відповідну, комерційну угоду. Ми ще вчора зазначали про те, що Франція не відчуває якихось особливих труднощів через газовий ажіотаж і тепер стає зрозумілим призначення поставок газу, що істотно збільшується, з Алжиру. Загалом, робота йде за всіма напрямками, і її результати вже починають набувати якоїсь закінченої форми. На європейський газовий ринок поступово заходять постачальники, які навіть уявити не могли, що їм вдасться замістити газпромівську квоту. А це означає, що путінська газова зброя перестає діяти не лише на європейських споживачів газу, а й на її постачальників. Європа входить у нову епоху - зовсім без російського палива.