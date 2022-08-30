"Газпром" приостановил поставки газа во Францию

"Газпром" приостановил поставки газа компании Engie (Франция).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

Причиной прекращения поставок газа называется неуплата в полном объеме платежей за газ, поставленный компании Engie в июле.

"Газпром" сообщил Engie о полной остановке поставок газа, начиная с 1 сентября 2022 года до момента получения средств в полном объеме.

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