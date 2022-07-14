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Франции нужно готовиться к полной остановке поставок газа из России, - Макрон

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Россия использует газ как оружие войны и необходимо быть готовым к прекращению его поставок.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Выступая по случаю национального праздника Франции, Макрон сказал, что часть этой мобилизации будет привлекать французских потребителей и предприятия для уменьшения потребления энергии.

"Нам нужно подготовиться к сценарию, когда придется обходиться полностью без российского газа", - сказал французский президент.

Он отметил, что в ближайшее время представит подробный план сдерживания энергопотребления.

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Макрон также отметил, что на фоне вторжения России, Франции необходимо продолжать укреплять свою армию, ускорить производство новой военной техники и пополнить свои запасы боеприпасов.
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Топ комментарии
+12
Може ***** подзвонити, нє?
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14.07.2022 21:04
+7
Нужно было начинать готовиться к этому ещё в 2014 году.
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14.07.2022 21:13
+3
готовьтесь, как раз под зиму и отключат всем.
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14.07.2022 21:05
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Може ***** подзвонити, нє?
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14.07.2022 21:04 Ответить
В нас -- Боневтік, а в жабоїдів -- Бонапарт. Але телефонний цього разу.
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14.07.2022 21:18 Ответить
Он на переизбрании тоже говорил, что пора отстегиваться от кацапского газа.
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14.07.2022 21:16 Ответить
готовьтесь, как раз под зиму и отключат всем.
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14.07.2022 21:05 Ответить
Вся Європа готується до холодної зими.
А у нас Зєлєнскій.І красівий Єрмак.
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14.07.2022 21:06 Ответить
А Они к холодной зиме готовы-у ни давно есть дома в теплой Италии и Израиле! Бубочка не замерзнет! А вот что будет если парашка оккупирует к зиме или разбомбит газовые месторождения на Полтавщине-это будет ******
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14.07.2022 22:32 Ответить
А може ще раз подзвонити, га?
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14.07.2022 21:07 Ответить
Значить будуть продовжувати купувати газ у терористів та фінансувати вбивць.
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14.07.2022 21:09 Ответить
Нужно было начинать готовиться к этому ещё в 2014 году.
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14.07.2022 21:13 Ответить
73% в 2019 так и сделалт
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14.07.2022 21:27 Ответить
Срати на жабоїдів. Вони самі призвели до цього в компанії з німчурою,італьяшками,мадьярами та іншою потолоччю. Чому зараз дивуватися?
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14.07.2022 21:16 Ответить
в перечень компании ты забыл добавить Украину.

Хуже не стало? Ржёшь?
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14.07.2022 21:20 Ответить
Ще є час біогаз добувати, можна майже за місяць, до речі з зерна дуже добрий вихід біогазу, якщо не можна продати зерном, можна продати газом, там показник злаків доходить до 400 кубів газу з тони, плюс на біогаз іде вся органіка. Не всеремось.
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14.07.2022 21:24 Ответить
Макрону убить бы в себе пацифиста.... да видать шарами не вышел...
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14.07.2022 21:26 Ответить
наш газ шо на шельфі нашому крали нашими вишками у скільки воно оцінене
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14.07.2022 21:54 Ответить
Во Франции теплые зимы:пусть народ массово ставит инверторные кондиционеры-которыми в том числе можно дешево в 2-3 раза дешевле чем обычным маслянным электрообогревателем-обогревать зимой дома-и тогда Франция и другие страны ЕС уменьшат потребление газа и нефти для отопления домов! Украины это тоже касается-особенно юга Украины!
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14.07.2022 22:30 Ответить
Новий "Ванга", війна, ще не почалася, живіть спокійно
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14.07.2022 23:13 Ответить
На диво французи виявилися далекогляднішими за німців, бо не згортали, а навпаки - розвивали і вдосконалювали атомну енергетику
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14.07.2022 23:26 Ответить
 
 