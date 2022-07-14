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Франції потрібно готуватись до повної зупинки постачання газу із Росії, - Макрон

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

макрон

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Росія використовує газ як зброю війни і необхідно бути готовими до припинення його поставок.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Виступаючи з нагоди національного свята Франції, Макрон сказав, що частина цієї мобілізації залучатиме французьких споживачів і підприємства до зменшення споживання енергії.

"Нам потрібно підготуватися до сценарію, коли доведеться обходитися повністю без російського газу", — сказав французський президент..

Він зазначив, що найближчим часом представить детальний план стримування енергоспоживання.

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Макрон також наголосив, що на тлі вторгнення Росії Франції необхідно продовжувати зміцнювати свою армію, прискорити виробництво нової військової техніки та поповнити свої запаси боєприпасів.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+12
Може ***** подзвонити, нє?
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14.07.2022 21:04
+7
Нужно было начинать готовиться к этому ещё в 2014 году.
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14.07.2022 21:13
+3
готовьтесь, как раз под зиму и отключат всем.
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14.07.2022 21:05
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Може ***** подзвонити, нє?
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14.07.2022 21:04 Відповісти
В нас -- Боневтік, а в жабоїдів -- Бонапарт. Але телефонний цього разу.
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14.07.2022 21:18 Відповісти
Он на переизбрании тоже говорил, что пора отстегиваться от кацапского газа.
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14.07.2022 21:16 Відповісти
готовьтесь, как раз под зиму и отключат всем.
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14.07.2022 21:05 Відповісти
Вся Європа готується до холодної зими.
А у нас Зєлєнскій.І красівий Єрмак.
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14.07.2022 21:06 Відповісти
А Они к холодной зиме готовы-у ни давно есть дома в теплой Италии и Израиле! Бубочка не замерзнет! А вот что будет если парашка оккупирует к зиме или разбомбит газовые месторождения на Полтавщине-это будет ******
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14.07.2022 22:32 Відповісти
А може ще раз подзвонити, га?
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14.07.2022 21:07 Відповісти
Значить будуть продовжувати купувати газ у терористів та фінансувати вбивць.
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14.07.2022 21:09 Відповісти
Нужно было начинать готовиться к этому ещё в 2014 году.
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14.07.2022 21:13 Відповісти
73% в 2019 так и сделалт
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14.07.2022 21:27 Відповісти
Срати на жабоїдів. Вони самі призвели до цього в компанії з німчурою,італьяшками,мадьярами та іншою потолоччю. Чому зараз дивуватися?
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14.07.2022 21:16 Відповісти
в перечень компании ты забыл добавить Украину.

Хуже не стало? Ржёшь?
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14.07.2022 21:20 Відповісти
Ще є час біогаз добувати, можна майже за місяць, до речі з зерна дуже добрий вихід біогазу, якщо не можна продати зерном, можна продати газом, там показник злаків доходить до 400 кубів газу з тони, плюс на біогаз іде вся органіка. Не всеремось.
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14.07.2022 21:24 Відповісти
Макрону убить бы в себе пацифиста.... да видать шарами не вышел...
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14.07.2022 21:26 Відповісти
наш газ шо на шельфі нашому крали нашими вишками у скільки воно оцінене
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14.07.2022 21:54 Відповісти
Во Франции теплые зимы:пусть народ массово ставит инверторные кондиционеры-которыми в том числе можно дешево в 2-3 раза дешевле чем обычным маслянным электрообогревателем-обогревать зимой дома-и тогда Франция и другие страны ЕС уменьшат потребление газа и нефти для отопления домов! Украины это тоже касается-особенно юга Украины!
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14.07.2022 22:30 Відповісти
Новий "Ванга", війна, ще не почалася, живіть спокійно
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14.07.2022 23:13 Відповісти
На диво французи виявилися далекогляднішими за німців, бо не згортали, а навпаки - розвивали і вдосконалювали атомну енергетику
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14.07.2022 23:26 Відповісти
 
 