Франції потрібно готуватись до повної зупинки постачання газу із Росії, - Макрон

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Росія використовує газ як зброю війни і необхідно бути готовими до припинення його поставок.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Виступаючи з нагоди національного свята Франції, Макрон сказав, що частина цієї мобілізації залучатиме французьких споживачів і підприємства до зменшення споживання енергії.

"Нам потрібно підготуватися до сценарію, коли доведеться обходитися повністю без російського газу", — сказав французський президент..

Він зазначив, що найближчим часом представить детальний план стримування енергоспоживання.

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Макрон також наголосив, що на тлі вторгнення Росії Франції необхідно продовжувати зміцнювати свою армію, прискорити виробництво нової військової техніки та поповнити свої запаси боєприпасів.