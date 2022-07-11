ЄС готовий до різних сценаріїв з російським газом, - Єврокомісія

Оголошене "Газпромом" зупинення постачання газу газопроводом "Північний потік - 1" представлене як плановий ремонт цього трубопроводу, але Європейська комісія готова до будь-якого розвитку подій.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив речник Єврокомісії з питань енергетики Тім Макфі.

"ЄС готувався до різних сценаріїв вже багато місяців. Ми вже були у ситуації, коли зменшувалися обсяги постачання російського газу. Протягом минулих місяців відразу кілька країн-членів стикалися з повним або частковим перериванням такого постачання від Газпрому. Очевидно, що ця ситуація є серйозною. Ми маємо бути готовими до будь-яких подій. Те, що відбувається зараз, заявлено як плановий ремонт. 10 днів - це звичайний термін для такого роду обслуговування газових трубопроводів", - пояснив він.

Речник ЄК нагадав, що Єврокомісія представила план перебудови всієї енергетичної системи ЄС - RePowerEU, який передбачає пошук альтернативних шляхів постачання енергоресурсів у короткостроковій перспективі, підвищення енергоефективності та рівня заощадження енергії, а також масовані інвестиції у поновлювальні джерела.

Нагадаємо, раніше компанія Siemens повідомила, що не зможе доставити газову турбіну для газопроводу "Північний потік" після її ремонту в Канаді через санкції, введені Канадою для Росії. У зв'язку з цим Мінекономіки Німеччини аргументувало можливість повернення тим, що турбіни будуть доставлені не до Росії, а до Німеччини. У розвиток ситуації влада Канади повідомила про намір повернути турбіну Siemens до Європи, зробивши виняток із санкцій, хоча офіційний Київ закликав Оттаву цього не робити.

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