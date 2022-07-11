ЕС готов к разным сценариям с российским газом, - Еврокомиссия

Объявленное "Газпромом" прекращение поставки газа по газопроводу "Северный поток – 1" представлено ​​как плановый ремонт этого трубопровода, но Европейская комиссия готова к любому развитию событий.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил представитель Еврокомиссии по вопросам энергетики Тим Макфи.

"ЕС готовился к разным сценариям уже много месяцев. Мы уже были в ситуации, когда уменьшались объемы поставок российского газа. За прошедшие месяцы сразу несколько стран-членов сталкивались с полным или частичным прерыванием таких поставок от газпрома. Очевидно, что эта ситуация серьезная. Мы должны быть готовы к любым событиям. Происходящее сейчас заявлено как плановый ремонт. 10 дней – это обычный срок для такого рода обслуживания газовых трубопроводов", — объяснил он.

Советник ЕК напомнил, что Еврокомиссия представила план перестройки всей энергетической системы ЕС – RePowerEU, предусматривающий поиск альтернативных путей поставок энергоресурсов в краткосрочной перспективе, повышение энергоэффективности и уровня экономии энергии, а также массированные инвестиции в возобновляемые источники.

Напомним, ранее компания Siemens сообщила, что не сможет доставить газовую турбину для газопровода "Северный поток" после ее ремонта в Канаде из-за санкций, введенных Канадой для России. В этой связи Минэкономики Германии аргументировало возможность возвращения тем, что турбины будут доставлены не в Россию, а в Германию. В развитие ситуации власти Канады сообщили о намерении вернуть турбину Siemens в Европу, сделав исключение из санкций, хотя официальный Киев призвал Оттаву этого не делать.

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