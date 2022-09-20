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Україна проситиме більше зброї, доки не переможе РФ, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

кулеба

Україна проситиме у союзників більше зброї, доки країна не переможе у війні проти Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив в інтерв'ю Bloomberg.

"Ми проситимемо зброю (на Генасамблеї ООН. - Ред.), тому що ми знаходимося у стані війни, а коли ви ведете війну проти такого ворога, вам потрібно більше зброї. Іноді мене запитують, чи достатньо у нас зброї, яку ми отримали і я завжди відповідаю, що зможу сказати достатньо, тільки після перемоги України. До того часу ми проситимемо більше", - заявив міністр.

Він додав, що успішний контрнаступ України на сході показує, що є сенс надавати ЗСУ більше озброєння.

"Контрнаступ України - це чіткий сигнал для всіх, що це працює. Що має сенс допомогти Україні зброєю, тому що ми можемо перемогти президента Путіна та його армію на нашій території", - заявив Кулеба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кулеба обговорив із сенатором-республіканцем Рішем посилення ППО України

Автор: Ірина Дашківська
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А асфальтом їх, асфальтом !
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20.09.2022 11:25 Відповісти
Або знову на Цензорі заголовок "по дєбільному напісан", або міністр Кулеба не навчився точно висловлювати свою думку!
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20.09.2022 11:25 Відповісти
А для узеленських яка різниця ?
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20.09.2022 11:41 Відповісти
Забезпечення ЗСУ у ЗЕкоманди має три стадії:
-"не на часі",
-"взято під особистий контроль"
-"союзники, не надали!"
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20.09.2022 11:39 Відповісти
А чого до Японії не зверталися ще, вони зацікавлені в поразці рашки, за танками чи бмп наприклад, кращої реклами техніки не придумаєшь
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20.09.2022 12:23 Відповісти
 
 