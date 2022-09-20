Загарбники на окупованій Херсонщині ухвалили рішення про проведення "референдуму"

Російські загарбники на окупованій Херсонщини ухвалили рішення про проведення "референдуму".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РИА Новости.

"Адміністрація Херсонської області ухвалила рішення про проведення референдуму щодо входження регіону до складу Росії", - заявив Володимир Сальдо.

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