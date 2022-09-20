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Загарбники на окупованій Херсонщині ухвалили рішення про проведення "референдуму"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

херсон,херсонщина,ворог,кацап,русня,орк

Російські загарбники на окупованій Херсонщини ухвалили рішення про проведення "референдуму".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РИА Новости.

"Адміністрація Херсонської області ухвалила рішення про проведення референдуму щодо входження регіону до складу Росії", - заявив Володимир Сальдо.

Також читайте: Рашисти на окупованій Херсонщині просять "негайно провести "референдум"

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+45
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Сватове - приготуватись!
Кремінна і Рубіжне - наступні..!
Слава ЗСУ!
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20.09.2022 13:09
+15
И шо? Может сделать новость, что Путин сходил посрать в туалет, это же настолько важно, насколько и это событие. Референдум даст кацапам силу святого духа сбивать экскалибуры и химарсы? Война идет на истощение и прогиб, кто потерял ресурсы и прогнулся, тот и проиграл. Удачи чмоне против Украины, ЕС, США и даже Индии в том числе, так как все против войны, ну а Китай никогда не примет сторону лузера. Атаки по кацапам будут идти по всем возможным направлениям. Включая и Калининград, Санкт-Петербург (основан Лениным в 1918 напоминаю) из Финляндии, Сибирь (из Казахстана) и многое другое. Взрывать заводы, уничтожать военных преступников, повреждать мосты с жд путями - наша работа все это.
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20.09.2022 13:13
+13
помню зэ-иуда перед 24фев. приезжал в херсон и вешал лапшу что никто не нападет и все под контролем чтобы не начали готовить самооборону А на самом деле зэ-мрази разминировали втихаря мосты и границу так что кацапы за 6 часов в каховку и Херсон приехали и без единого выстрела взяли
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20.09.2022 13:34
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Ліман вже скоро..
Сватове - приготуватись!
Кремінна і Рубіжне - наступні..!
Слава ЗСУ!
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20.09.2022 13:09 Відповісти
Да, здавати легше ніж потім відвойовувати.
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20.09.2022 13:13 Відповісти
Оце рвануло.🧟💨💥🔥
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20.09.2022 13:22 Відповісти
но разминировал границу и уничтожил ракетную программу именно ИУДА-ЗЭ
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20.09.2022 13:36 Відповісти
тише, тише....про это нельзя говорить бо путин нападет
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20.09.2022 13:41 Відповісти
А передвиборчу кампанію найвеличнішого боневтіка по єдиному аналу дивитись не соромно?
Не згадувати про "велике крадівництво", "вагнерівців", Оманські посиденьки, "нагнітання істерики", "шашлики на травневі свята", порушення законів і Конституції представниками діючої влади, зупинку ракетних програм, недофінансування ВПК і скорочення видатків на армію та не помічати все це можливо? А є "ще багато чого", як ви кажете.
І, до речі, Луценко є воїном ТерОби, Гончаренко теж майже не вилазить зі свого виборчого округу на півдні. А "новьіє ліца" пропонують кошти з акцизу на пальне вкладати у.... "велике крадівництво", а не в армію
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20.09.2022 13:37 Відповісти
помню зэ-иуда перед 24фев. приезжал в херсон и вешал лапшу что никто не нападет и все под контролем чтобы не начали готовить самооборону А на самом деле зэ-мрази разминировали втихаря мосты и границу так что кацапы за 6 часов в каховку и Херсон приехали и без единого выстрела взяли
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20.09.2022 13:34 Відповісти
Як що ви зараз доведете по фактам звичайно,що це зробили саме люди Зеленського,а не ті які залишалися ще від кучми-то велика вам повага.А як що не зможете довести,то краще тримайте свою думку при собі.Бо пиз..іти,то не мішки тягати!!!
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20.09.2022 14:27 Відповісти
это очевидно -ведь разминировать тысячи гектар не могли просто так какие то люди ведь это стало бы известно наверху да и радостные сообщения от носатого ***=ща верещук перед самым 24фев. (когда уже было известно о нападении)о том что чонгар открыт тому подтверждение
только продажным сексотам-зэ это "не известно"
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20.09.2022 15:03 Відповісти
Ти або тупий або не розумієш української мови!!!Фааааакти!!!
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20.09.2022 16:50 Відповісти
ФААААААК ю гнида зэ-сексот
если не научилось читать то это твои умственные проблемы
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20.09.2022 17:39 Відповісти
Ти тупоголовий піздун.Я працюю в ФБР і що далі.
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20.09.2022 18:29 Відповісти
ты ******* тупое разве что можешь работать в фбк гнида под-зэлупная В ФБР хорошо знают кто такой агент козырь-Ермак и кто сдал украинские территории и что зэлупа это говорящее существо а реальные рулевые-это фсбэшная свора
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20.09.2022 18:40 Відповісти
Ось ти себе і виказав.(москалик).Тепер справа тільки часу.
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20.09.2022 18:46 Відповісти
да да говно зэ-бильное Ермак -это гной фсбэшный
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20.09.2022 19:02 Відповісти
А час тік тік))))
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20.09.2022 19:05 Відповісти
тик-ток янелох
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20.09.2022 19:07 Відповісти
не заважайте кобилі, отримувати кайф від реального перебування у жидивральному серіалі "Слуга наріда"...
Жодного кума та товариша по армії, зе!бень не возвеличив, препізе!денський кортеж із велосипедистів та самокатів, пересовується виключно велодоріжками, сиротами заселено усі препізе!денські резиденції з часів Кучмо де обжираються скумбрією по 8грн. та мріють про манну кашу. ЛяПоТа.
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20.09.2022 23:44 Відповісти
а довести вам думку, що ви коняка придурепнута? Щоб зрозуміти про рівень довбанутості в дедукції?
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20.09.2022 15:55 Відповісти
Чекаю доказів від твого,як ти думаєш дедуктивого мозку.
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20.09.2022 16:52 Відповісти
аксіома не потребує доведення, вважаєш, що це теорія- доводь, заціловуючи оманського віслюка до смерті.
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20.09.2022 23:27 Відповісти
Теорія це те,що було написане Vox Voxом.По факту ворог захопив наші території.Питання стояло так:де вакти і докази що розмінування(при умові що було заміноване) було зроблене людьми які причетні до Зеленського?Як що ти не вмієш читати,то як ти можеш знати щось про аксіоми?
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21.09.2022 10:11 Відповісти
протверезилась та перечитали власні перла? Але не попустило у вологих мріях про місце скумбрії та ОПи поряд із віслюком Оманським? Не затримую, йди вилизуй зе!бенька.
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21.09.2022 10:31 Відповісти
Краще порадь це своїй мамі.Можливо вона у тебе така,тому і народила такого як ти виблюдка)))))
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21.09.2022 10:45 Відповісти
а, насправді ти чибаБ, що порскає лайном.
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21.09.2022 14:50 Відповісти
Ще раз: як що ти вмієш добре читати,перечитай всі свої висери.І ти зрозумієш хто з нас кидається лайном.
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21.09.2022 14:55 Відповісти
І можливо(можливо) ти не погана людина.Але одне у тобі є погане --ти среш ротом)))
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21.09.2022 14:57 Відповісти
ціню, коли кожна мантелепа судить через призму власних здібностей... Не стримуйся, тужся, бо я вірю, що ще й не таке здатна.
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21.09.2022 15:02 Відповісти
Ось бачиш,тільки по одному словечку я вжезнаю з якого ти регіону(Лв.).Дивуюся що там є такі телепні.
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21.09.2022 15:06 Відповісти
ляп, ляп але не в дірку... Маєш ще 24-ри спроби, якщо за дописи жеврієш.
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21.09.2022 15:37 Відповісти
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21.09.2022 15:42 Відповісти
жінок не гамселю, звісно якщо ти не анелЕ чибаБ чи колективний розум?
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21.09.2022 15:52 Відповісти
а телепні- це 73% нарід.
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21.09.2022 16:13 Відповісти
А "уря" чомусь одинакове.
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20.09.2022 13:50 Відповісти
Я б не поспішав поперед Генштабу, щоб потім не розчаровуватись.
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20.09.2022 13:20 Відповісти
так ніхто і не поспішає помаленьку потихеньку звільняєм свою землю
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20.09.2022 13:23 Відповісти
***** поспішає.
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20.09.2022 13:10 Відповісти
потрібно вже готуватися до рехферендуму бєлгородській області у входження до складу Харківської
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20.09.2022 13:40 Відповісти
Кацапи, як діти малі! 😁 Такими численними і явно фейковими референдумами на щойно окупованих територіях вони десакралізують сакральний для них так званий "кримський референдум" 2014 року.
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20.09.2022 13:54 Відповісти
не варто цю брехливу гілку бібізян, порівнювати з дітьми, хіба, як з малими зомбі...
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20.09.2022 15:58 Відповісти
Кацапи,засуньте це рішення собі в сраку!
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20.09.2022 13:11 Відповісти
И шо? Может сделать новость, что Путин сходил посрать в туалет, это же настолько важно, насколько и это событие. Референдум даст кацапам силу святого духа сбивать экскалибуры и химарсы? Война идет на истощение и прогиб, кто потерял ресурсы и прогнулся, тот и проиграл. Удачи чмоне против Украины, ЕС, США и даже Индии в том числе, так как все против войны, ну а Китай никогда не примет сторону лузера. Атаки по кацапам будут идти по всем возможным направлениям. Включая и Калининград, Санкт-Петербург (основан Лениным в 1918 напоминаю) из Финляндии, Сибирь (из Казахстана) и многое другое. Взрывать заводы, уничтожать военных преступников, повреждать мосты с жд путями - наша работа все это.
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20.09.2022 13:13 Відповісти
Головна ціль цих псевдо приєднань заставити всіх думати що в них тепер є право на використання ядроної зброї
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20.09.2022 13:18 Відповісти
Ніхто так не подумає.
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20.09.2022 13:19 Відповісти
Наши удары по Крыму убедили запад, что ядерный шантаж не прошел
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20.09.2022 13:26 Відповісти
Мета відправити призовників воювати в Україну. Адже призовник, за законом, може використовуватися, тільки на території росії.
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20.09.2022 13:26 Відповісти
Справедливости ради, "Путин сходил посрать в туалет" - это таки событие. Так-то он в чемодан специальный ходит...
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20.09.2022 13:20 Відповісти
з *****-кружкою? Використав йоржик Піськова чи хутро медвеДева?
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20.09.2022 16:02 Відповісти
Санкт-Петербург основал ещё Петр I. Давайте договоримся, что мы не будем заниматься искажением истории. Оставьте эту ерунду кацапским пропанандонам.
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20.09.2022 13:47 Відповісти
То явно был сарказм и пародия на то, что Украину Ильич придумал.
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20.09.2022 14:17 Відповісти
У ***** лайно відбирають спЄціАнальниє доХтора. Потом его сжигают. Не даром же за ****** мішочки возять коли вонО їде закордон, щоб з нього ніде скрЄпниЄ Абразци нЄдасталісь нікАму
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20.09.2022 14:11 Відповісти
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20.09.2022 14:29 Відповісти
Кацапи, щоб ви здохли.

А "референдум" на Харківщині вже провели підари)) Ні купа плакатів про адіннарот, ні запланований концерт газманова "раися здесь навсигда" не допоміг тварям)
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20.09.2022 13:17 Відповісти
а який відсоток ухвалили? хто згоден? або це не важливо..., це такі дрібниці...
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20.09.2022 13:17 Відповісти
Да как-то пох.
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20.09.2022 13:18 Відповісти
***** хочет всех взорвать ему нужен повод что Херсон это педирация ... это. придурок сальдо давно должен опарышей кормить
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20.09.2022 13:18 Відповісти
Вот и я этого опасаюсь. ***** сейчас - крыса, загнанная в угол (или крыс, загнанный в угол). Ему терять нечего, на победу в Украине он поставил всё. Или ***** уходит из этого мира в почете и славе с закапыванием тела у кремлевской стены (тут шансов у него нет, разве что свои грохнут и свернут на нашу дрг), либо - Международный трибунал и пожизненное заключение с последующим захоронением на тюремном кладбище. Если, к тому же, он таки да смертельно болен и ему остались месяцы или даже недели, то это еще больше усиливает опасения. И опасаюсь даже не ЯО, а, например, ударов по дамбам ГЭС вдоль по Днепру - пока его что-то сдерживает.
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20.09.2022 18:42 Відповісти
Ці референдуми і ймовірні анексії окупованих територій на Півдні і Сході України певне були одним із козирів пуйла при торгівлі із США на рахунок постачань озброєння для ЗСУ. Були по останнього часу. Тому і перенесли ці референдуми. А зараз вже бути перестали.
Бо початок цих рашистських маніпуляцій і псевдопроцедур з референдумами означає той факт, що пуйло вважає себе обманутим, бо скоріш за все Україна нарешті отримала засоби враження, про які просила, - ракети з радіусом дії 300 і більше кілометрів.
Про це також можуть свідчити й інші індикатори: вибух складу з ************ біля кордону ОРДЛО з пітьмою за 200км від лінії фронту, або передислокація підводних човнів в Новоросійськ через загрозу знищення на причалах в Криму.
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20.09.2022 13:21 Відповісти
Нажаль, після якогось-там гучного інциденту ще у 80-й, США передають зброю тільки гласно і офіційно.
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20.09.2022 14:50 Відповісти
Да как то насрать что там орки проведут. Будут бежать аж бегом с нашей земли только с еще большим позором. Интересно как потом ***** будет рассказывать своим кацапоидам что референдум был не настоящим и нужно повернуть все взад
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20.09.2022 13:21 Відповісти
что это даст,если даже допустить эту вероятность?
ничего.
с таким же успехом можно приватизировать земли Марса или Плутона...
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20.09.2022 13:22 Відповісти
А коли ж ця доленосна подія відбудеться? Їм би до звільнення Херсона встигнути.
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20.09.2022 13:23 Відповісти
Оце буде удар по його лохторату, коли ЗСУ відіб'ють те, що х.ло вже встигне "оголосити" своїм.

Тому так навіть краще, вже не скажуть пропагандони: та то просто маньоври, і руські ліберали не скажуть: та то просто договорняки.

Вишвинути кацапню з Херсону одразу після референдуму - тупо нищивний удар в інформаційній війні.
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20.09.2022 13:23 Відповісти
А кремлівськи пропагандони приїдуть до Херсона? І ще питаннячко: звідки навезуть масовку для картинки?
Хоча, скоріш за все, картинка відзнята ще у червні-липні, а вивезені нещодавно "документи по референдуму" вже заповнені і проштамповані. І всі ці заяви "про проведення референдуму" лише для внутрішньо-рашистського споживання через зливний бачок сук@******* та сольв'їний послід.

Остаточний підрахунок голосів та повідомлення результатів цього фарсу зробить ЗСУ (сподіваюсь, найближчим часом). І най береже їх Бог!
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20.09.2022 13:24 Відповісти
Плешивое ***** в ситуации цугцванга. Кацапы, готовьтесь к всеобщей мобилизации и развалу вашей недоимперии
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20.09.2022 13:24 Відповісти
Ромка, їбош кацапську худобу, ти знаєш за що...
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20.09.2022 13:29 Відповісти
Дурень думкою багатіє...
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20.09.2022 13:33 Відповісти
Кацапи, як були генетично дебілами, такими і залишаються і ця стабільність вельми тішить, як і те, що підсумки рехверендуму аж ніяк не вплинуть на закони балістики та тактико технічні характеристики 155мм. снаряда "Ескалібур" і ця стабільність таки більш важлива, ніж підсумковий протокол орківської ЦВК з результатами тіпорехверендуму
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20.09.2022 13:33 Відповісти
Как все-таки хорошие пиз....ли влияют на мозг. Засуетились под клиентом. Можно подумать, что референдум им поможет. Это уже реально началась паника. Теперь это уже самоподдерживающийся процесс. Не знают что делать. Но видно, что психологически готовы бежать.
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20.09.2022 13:37 Відповісти
Схоже що в параши все дуже погано на фронті. Зараз будуть погрожувати яз, але це все туфта. До речі я не вірю що вони настільки тупі щоб оголосити про приєднання. Ми не відступимо, вони тільки гірше собі роблять
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20.09.2022 13:38 Відповісти
в принципе к этому все и шло так и задумывалось -окупация референдум и присоединение к параше -другое дело что хотели вообще то побольше а по возможности всё Но украинцы не согласились и теперь решили присоединять то что есть там под предлогом нападения на "свою "территорию атаковать остальную Украину -то есть план подкоректирован но принципиально ничего не изменилось
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20.09.2022 13:41 Відповісти
Навіть як що будуть нанесений ядерний удар то це не зупинить Українців, а навпаки навіть діди підуть в військомати і питання імперської росії закриється в три рази швидше.
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20.09.2022 14:22 Відповісти
Це все дурниці. Ні що не заважало застосувати ядерну зброю в будь який час протягом цього півроку, особливо після атак по Саках та Бельбеку. Але ж вони зассали
Тож це тільки балачки, в них ядерна зброя це останній козирь на руках, тільки можуть їм махати, покласти його на стіл, і все, кінець гри А кінець гри може бути непередбачуваним особливо для рашки
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20.09.2022 16:02 Відповісти
в крым не входили укр.войска а объявив подобно крыму лыныры своими параша сможет и яо применить и общею мобилизацию провести -
может ли это быть блефом и спонуканням запада к переговорам как уже заявлял конь лавров?-может и так аможет ***** решил таки идти до конца ведь не один он там все решает а группа ****** типа дугина
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20.09.2022 16:15 Відповісти
Що це означає "сможет"? А зараз вона не може?
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20.09.2022 17:40 Відповісти
******* на все способны Но очевидно что они хотят соблюсти хоть какую то процедуру-дуру чтобы как они представляют иметь легетимное право(защита государственной безопасности) -на применение яо и мобилизации -отсюда и новый закон про ответственность за неявку на сборы
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20.09.2022 17:49 Відповісти
Яку процедуру? Це рашісти!! Вони можуть запустити навіть ядерну ракету і казати що це не ми зробили! І чхати на якісь там процедури. Очнітесь вже.
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20.09.2022 21:28 Відповісти
Думаю що ці всі референдуми, щоб потім погрожувати атомною зброєю.. мов це вже їхня територія
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20.09.2022 13:46 Відповісти
Погрози атомною зброєю тривають з 2014 року. Ниці шантажисти.
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20.09.2022 14:06 Відповісти
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20.09.2022 14:11 Відповісти
Зе клоун мабуть в курсі дій кацапів, бо мабуть через дЄрмака ведуть з ними неофіційні перемовини і радіє здобуткам кацапів.
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20.09.2022 14:23 Відповісти
Дії проросійських військових юристів мають породжувати дії проукраїнських.

Якщо проросійські юристи хочуть включити Херсонську область до складу РФ через плебісцит, то Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України та Президент України можуть їм у цьому або сприяти власною бездіяльністю, або протидіяти, наприклад, повернувши Херсонську область у межі станом на 1940 рік (визнавши такими, що втратили чинність, правові акти Верховної Ради Української РСР про утворення Херсонської області).

Скільки треба часу для того, щоби це зробити? Можна встигнути до дня проведення плебісциту?

Треба задля цього утворювати комісію Єрмак-Стефанчук-Шмигаль чи ні?

Джерело: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cc/Ukrainian_SSR_1940.jpg

Знайдіть на цій мапі Української РСР Херсонську область. Хто знайде - тому пончик.
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20.09.2022 15:08 Відповісти
??? Навіщо цей цирк?
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20.09.2022 16:04 Відповісти
And nobody will prevent this! And since that - these areas will join russia. Which means - war will never end and the weak and coward world will agree to any conditions. The world can only fight for rights of little cats and gays!
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20.09.2022 15:10 Відповісти
Я уявляю себе на місці херсонців. До мене прийшла в дім кацапська наволоч і зробила мені росію. Це жах. Херсон, тримайтесь! Думаю, що обов'язково звільнять.
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20.09.2022 15:28 Відповісти
 
 