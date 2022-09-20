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Загарбники на окупованій Херсонщині ухвалили рішення про проведення "референдуму"
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Російські загарбники на окупованій Херсонщини ухвалили рішення про проведення "референдуму".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РИА Новости.
"Адміністрація Херсонської області ухвалила рішення про проведення референдуму щодо входження регіону до складу Росії", - заявив Володимир Сальдо.
Топ коментарі
+45 Максім ХОЙ 07fb0949
показати весь коментар20.09.2022 13:09
+15 Vlad Cheh
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+13 Voc Vox
показати весь коментар20.09.2022 13:34
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Сватове - приготуватись!
Кремінна і Рубіжне - наступні..!
Слава ЗСУ!
Не згадувати про "велике крадівництво", "вагнерівців", Оманські посиденьки, "нагнітання істерики", "шашлики на травневі свята", порушення законів і Конституції представниками діючої влади, зупинку ракетних програм, недофінансування ВПК і скорочення видатків на армію та не помічати все це можливо? А є "ще багато чого", як ви кажете.
І, до речі, Луценко є воїном ТерОби, Гончаренко теж майже не вилазить зі свого виборчого округу на півдні. А "новьіє ліца" пропонують кошти з акцизу на пальне вкладати у.... "велике крадівництво", а не в армію
только продажным сексотам-зэ это "не известно"
если не научилось читать то это твои умственные проблемы
Жодного кума та товариша по армії, зе!бень не возвеличив, препізе!денський кортеж із велосипедистів та самокатів, пересовується виключно велодоріжками, сиротами заселено усі препізе!денські резиденції з часів Кучмо де обжираються скумбрією по 8грн. та мріють про манну кашу. ЛяПоТа.
А "референдум" на Харківщині вже провели підари)) Ні купа плакатів про адіннарот, ні запланований концерт газманова "раися здесь навсигда" не допоміг тварям)
Бо початок цих рашистських маніпуляцій і псевдопроцедур з референдумами означає той факт, що пуйло вважає себе обманутим, бо скоріш за все Україна нарешті отримала засоби враження, про які просила, - ракети з радіусом дії 300 і більше кілометрів.
Про це також можуть свідчити й інші індикатори: вибух складу з ************ біля кордону ОРДЛО з пітьмою за 200км від лінії фронту, або передислокація підводних човнів в Новоросійськ через загрозу знищення на причалах в Криму.
ничего.
с таким же успехом можно приватизировать земли Марса или Плутона...
Тому так навіть краще, вже не скажуть пропагандони: та то просто маньоври, і руські ліберали не скажуть: та то просто договорняки.
Вишвинути кацапню з Херсону одразу після референдуму - тупо нищивний удар в інформаційній війні.
Хоча, скоріш за все, картинка відзнята ще у червні-липні, а вивезені нещодавно "документи по референдуму" вже заповнені і проштамповані. І всі ці заяви "про проведення референдуму" лише для внутрішньо-рашистського споживання через зливний бачок сук@******* та сольв'їний послід.
Остаточний підрахунок голосів та повідомлення результатів цього фарсу зробить ЗСУ (сподіваюсь, найближчим часом). І най береже їх Бог!
Тож це тільки балачки, в них ядерна зброя це останній козирь на руках, тільки можуть їм махати, покласти його на стіл, і все, кінець гри А кінець гри може бути непередбачуваним особливо для рашки
может ли это быть блефом и спонуканням запада к переговорам как уже заявлял конь лавров?-может и так аможет ***** решил таки идти до конца ведь не один он там все решает а группа ****** типа дугина
Якщо проросійські юристи хочуть включити Херсонську область до складу РФ через плебісцит, то Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України та Президент України можуть їм у цьому або сприяти власною бездіяльністю, або протидіяти, наприклад, повернувши Херсонську область у межі станом на 1940 рік (визнавши такими, що втратили чинність, правові акти Верховної Ради Української РСР про утворення Херсонської області).
Скільки треба часу для того, щоби це зробити? Можна встигнути до дня проведення плебісциту?
Треба задля цього утворювати комісію Єрмак-Стефанчук-Шмигаль чи ні?
Джерело: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cc/Ukrainian_SSR_1940.jpg
Знайдіть на цій мапі Української РСР Херсонську область. Хто знайде - тому пончик.