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Рашисти на окупованій Херсонщині просять "негайно провести "референдум"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

херсон

Російські загарбники на окупованій Херсонщині хочуть негайно провести псевдореферендум щодо визнання області "суб’єктом РФ".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пропагандистське ЗМІ РИА Новости.

"Громадська рада Херсонської області звернулася до голови регіону з ініціативою негайно провести референдум щодо визнання суб'єктом Російської Федерації", - пише видання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Референдуми" на Донбасі повністю змінюють вектор розвитку Росії на десятиліття, - Медведєв

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+27
ми тут з кумом провели референдум за приєднання Брянської області до Шосткинського району ,100 % проголосувало за .
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20.09.2022 11:37
+19
Легендой, что "это будет территория засрашки и соответственно это будет нападение на засрашку" можно подтереть жопу. Зря они так стараются.
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20.09.2022 11:36
+16
после демонстративной атаки на аэродром Новофедоровки в оккупированном Крыму, - это не имеет никакого значения, от слова "совсем"=)
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20.09.2022 11:43
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Легендой, что "это будет территория засрашки и соответственно это будет нападение на засрашку" можно подтереть жопу. Зря они так стараются.
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20.09.2022 11:36 Відповісти
таким чином намагаються створити "юридичні" підстави щоб виправдати у майбутньому використнання ядерної зброї задля для захисту "власних територій"
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20.09.2022 11:42 Відповісти
Виправдати перед самими собою хіба що. Реакція світу на ядерний удар ніяк не зміниться. Тільки якою вона буде?
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20.09.2022 11:54 Відповісти
Повністю, відключать Росію від SWIFT, та посилять вимоги, щодо отримання віз для росіян.
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20.09.2022 12:05 Відповісти
ага попробуйте сначала на Марсе..скорее получится... ***** *** дегенераты УБИВАТЬ ***** ВСЮ ********** ПОД КОРЕНЬ ВСЕХ 100% и по странам иным выловить и туда же...
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20.09.2022 13:01 Відповісти
после демонстративной атаки на аэродром Новофедоровки в оккупированном Крыму, - это не имеет никакого значения, от слова "совсем"=)
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20.09.2022 11:43 Відповісти
Думаю, тут дело в другом. ***** хочет провести массовую мобилизацию, а с этими псевдореферендумами законная причина будет - "атака на территориальную целостность россии".
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20.09.2022 12:28 Відповісти
на массовую мобилизацию на россии он никогда не пойдет, он хоть и дурак, но догадывается чем это для него закончится.
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20.09.2022 12:31 Відповісти
А чому не провів після Крима, Білгорода, Таганрога?
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20.09.2022 13:03 Відповісти
раніше було Тьоткіно .
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20.09.2022 13:42 Відповісти
Тому що то були одиночні атаки, та наші майже завжди у таких випадках говорили, що "це не ми", а по окупованих теріторіях України зовсім інша ситуація, наші постійно, кожен день, б'ють по базам русні, та військові входять до звільнених міст и сел. Заходити у бєлгород та таганрог ЗСУ не збирається, а до Криму, не в цьому році, скоріш за все.

Та й дивиться, по новинах вже говорять, що ***** все ж таки готується до мобілізації.
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21.09.2022 00:10 Відповісти
Хочуть "мобілізовувати" місцевих мешканців.
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20.09.2022 12:20 Відповісти
ну то й що? нравіца нє нравіца тєрпі мая красавіца
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20.09.2022 11:36 Відповісти
А це для внутрішньої аудиторії, як найпростіша можливість відправити тих же строковиків на війну.
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20.09.2022 11:39 Відповісти
ми тут з кумом провели референдум за приєднання Брянської області до Шосткинського району ,100 % проголосувало за .
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20.09.2022 11:37 Відповісти
Ви що хочете ще більше принизити *****?коли після референдуму прийдуть ЗСУ,що тоді кацапам будете казати що Україна напала на сама себе а кацапи будуть казати то вже росія,бо референдум був під видуманими законами,ну таке,це новини з дурдому)))
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20.09.2022 11:39 Відповісти
росіяни настільки тупі та зомбовані ,що повірять в усе що їм скаже телевізор,наприклад коли німець розмовляє німецькою це нормально а коли українець розмовляє українською це нацизм так їм пояснила влада і вони це підтримують.
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20.09.2022 12:34 Відповісти
Референдум на Донбассе, Херсоне, как мертвому припарки, то есть совершенно бесполезные, никчемные, бестолковые действия, которые уже мертвому не помогут . Последняя империя на краю гибели. Путин цепляется за власть любыми средствами, но время его правления кончается.
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20.09.2022 11:39 Відповісти
Так на рашке же все референдумы вне закона.
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20.09.2022 11:42 Відповісти
після окупації та силового приєднання українського Криму всі російські закони нелегетимні а правовий статус рф під питанням..
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20.09.2022 12:38 Відповісти
В Конституції написано що Україна унітарна держава. Кацапня іде за своїм кораблем.
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20.09.2022 11:44 Відповісти
Референдум в окупації під дулами вогнепальної зброї? Хто його визнає? У касабів поняття глузду взагалі відсутнє.
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20.09.2022 11:47 Відповісти
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20.09.2022 11:47 Відповісти
О дебилы, после 24.02 мы подвергаем сомнению всю территориальную целостность рашки
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20.09.2022 11:50 Відповісти
Ну те що клепки нема як в рашиського керівництво так і колоборантів це однозначно ,невже хтось в Україні чи світі сприйме той референдум ? невже хтось з колоборантів втече від покараня ? це все для свого дибільного електорату.
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20.09.2022 11:50 Відповісти
вот то что готовилось с самого предательства зэ-лупы когда расминировали мосты и границу -это псевдо-референдум и присоединение к параше А там уже можно и ядерное оружие применять по территории Украины даже если украинские войска не будут пытаться освободить окупированые территории И таким образом посредством яо захватить всю Украину -вот то что выбрали себе дегенераты 73%
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20.09.2022 11:53 Відповісти
а вот и подтверждение
Мєдвєдєв марить, що після проведення псевдореферендумумів на окупованих територіях, Росія отримає право застосувати ядерну зброю.
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20.09.2022 13:21 Відповісти
"Баришня лягли і просють!" (с)
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20.09.2022 11:53 Відповісти
О , терміново - більше референдумів
Чи вони думають , що їхній цирк під назвою Кримський референдум - на який москалі посилаються - мол Крим це складова РФ , хтось у світі признає
Буквально сьогодні було - їх друг Ердоган - про Крим - що сказав ?
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20.09.2022 11:55 Відповісти
Треба вимагати гумових човнів, що б встигнути врятувати дупу
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20.09.2022 11:55 Відповісти
Клоуны вам это не поможет.
Посмотрите на белгородскую народную республику, посмотрите на аэродром в Саках, посмотрите на Лугандон, который тоже что-то там проводил в 14-м.
Так что голосуй не голосуй, а все равно получите хер, а не Херсон.
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20.09.2022 11:58 Відповісти
Ну раскатали мы пару объектов в Крыму и где бомбы?
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20.09.2022 12:07 Відповісти
Сегодня с другом сегодня разговаривал...30% с орками взасос.
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20.09.2022 12:09 Відповісти
Думаю, это пока что не для угрозы ядерным ударом "за нападение на территорию рф" (то - последний довод королей). Это для обоснования введения военного положения и официального проведения мобилизации. Пока что этот этап. Потому что он всё ещё предусматривает возможность "съехать назад". После ядерного удара пути назад уже не будет. От слова "совсем".
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20.09.2022 12:10 Відповісти
А ещё может быть, что они хотят заставить наше военное командование спешить с наступлением (типа чтобы сорвать референдум) - неподготовленное и поспешное наступление может закончиться большими жертвами и отсутствием результатов, даже наоборот - русским контрнаступлением. Короче, провоцируют нас на ошибку, пытаются заставить нас реагировать на их инициативы, а не выдвигать свои.

Надо игнорировать и гнуть свою линию. "Нам своє робить" . . .
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20.09.2022 12:12 Відповісти
Довбні думають, що це зупинить наступ ЗСУ. Клінічні ідіоти, "рвіть кохті", поки є можливість.
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20.09.2022 12:12 Відповісти
Якщо окуповані території на Сході і Півдні України рашисти приєднають до своєї пітьми, то цим вони зрівняють їх за статусом із анексованим Кримом.
Тоді всі питання у західних союзників України щодо необхідності визволення Кримського півострову воєнним шляхом відпадуть самі собою.
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20.09.2022 12:32 Відповісти
Коттона мало на Херсонщині
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20.09.2022 12:34 Відповісти
а ЗЕвоз и ныне там..не деокупации нихрена только путлерюргенд по мариуполю скачет...со всяческими ватными гостями по трупам..
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20.09.2022 12:44 Відповісти
Навіть не уявляю, по якому принципу цих ідіотів набирали, вони реально думають що Манька Захарова з алкашем Медведевим і два батальони підарасів, набраних по зонам, зупинять ЗСУ?
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20.09.2022 13:02 Відповісти
 
 