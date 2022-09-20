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Рашисти на окупованій Херсонщині просять "негайно провести "референдум"
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Російські загарбники на окупованій Херсонщині хочуть негайно провести псевдореферендум щодо визнання області "суб’єктом РФ".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пропагандистське ЗМІ РИА Новости.
"Громадська рада Херсонської області звернулася до голови регіону з ініціативою негайно провести референдум щодо визнання суб'єктом Російської Федерації", - пише видання.
Топ коментарі
+27 Роман Кокоровець
показати весь коментар20.09.2022 11:37
+19 Garry Grant
показати весь коментар20.09.2022 11:36
+16 Rhodesian
показати весь коментар20.09.2022 11:43
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Будь ласка, зачекайте...
Та й дивиться, по новинах вже говорять, що ***** все ж таки готується до мобілізації.
Мєдвєдєв марить, що після проведення псевдореферендумумів на окупованих територіях, Росія отримає право застосувати ядерну зброю.
Чи вони думають , що їхній цирк під назвою Кримський референдум - на який москалі посилаються - мол Крим це складова РФ , хтось у світі признає
Буквально сьогодні було - їх друг Ердоган - про Крим - що сказав ?
Посмотрите на белгородскую народную республику, посмотрите на аэродром в Саках, посмотрите на Лугандон, который тоже что-то там проводил в 14-м.
Так что голосуй не голосуй, а все равно получите хер, а не Херсон.
Надо игнорировать и гнуть свою линию. "Нам своє робить" . . .
Тоді всі питання у західних союзників України щодо необхідності визволення Кримського півострову воєнним шляхом відпадуть самі собою.