Рашисти на окупованій Херсонщині просять "негайно провести "референдум"

Російські загарбники на окупованій Херсонщині хочуть негайно провести псевдореферендум щодо визнання області "суб’єктом РФ".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пропагандистське ЗМІ РИА Новости.

"Громадська рада Херсонської області звернулася до голови регіону з ініціативою негайно провести референдум щодо визнання суб'єктом Російської Федерації", - пише видання.

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