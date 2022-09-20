Рашисты в оккупированной Херсонской области просят "немедленно провести "референдум"

Российские захватчики в оккупированной Херсонской области хотят немедленно провести псевдореферендум о признании области "субъектом РФ".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пропагандистские СМИ РИА Новости.

"Общественный совет Херсонской области обратился к главе региона с инициативой немедленно провести референдум по признанию субъектом Российской Федерации", - пишет издание.

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