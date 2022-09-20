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Рашисты в оккупированной Херсонской области просят "немедленно провести "референдум"
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские захватчики в оккупированной Херсонской области хотят немедленно провести псевдореферендум о признании области "субъектом РФ".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пропагандистские СМИ РИА Новости.
"Общественный совет Херсонской области обратился к главе региона с инициативой немедленно провести референдум по признанию субъектом Российской Федерации", - пишет издание.
Топ комментарии
+27 Роман Кокоровець
показать весь комментарий20.09.2022 11:37
+19 Garry Grant
показать весь комментарий20.09.2022 11:36
+16 Rhodesian
показать весь комментарий20.09.2022 11:43
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Та й дивиться, по новинах вже говорять, що ***** все ж таки готується до мобілізації.
Мєдвєдєв марить, що після проведення псевдореферендумумів на окупованих територіях, Росія отримає право застосувати ядерну зброю.
Чи вони думають , що їхній цирк під назвою Кримський референдум - на який москалі посилаються - мол Крим це складова РФ , хтось у світі признає
Буквально сьогодні було - їх друг Ердоган - про Крим - що сказав ?
Посмотрите на белгородскую народную республику, посмотрите на аэродром в Саках, посмотрите на Лугандон, который тоже что-то там проводил в 14-м.
Так что голосуй не голосуй, а все равно получите хер, а не Херсон.
Надо игнорировать и гнуть свою линию. "Нам своє робить" . . .
Тоді всі питання у західних союзників України щодо необхідності визволення Кримського півострову воєнним шляхом відпадуть самі собою.