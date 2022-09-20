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Рашисты в оккупированной Херсонской области просят "немедленно провести "референдум"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

херсон

Российские захватчики в оккупированной Херсонской области хотят немедленно провести псевдореферендум о признании области "субъектом РФ".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пропагандистские СМИ РИА Новости.

"Общественный совет Херсонской области обратился к главе региона с инициативой немедленно провести референдум по признанию субъектом Российской Федерации", - пишет издание.

Также читайте: "Референдумы" на Донбассе полностью изменят вектор развития России на десятилетие, - Медведев
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Топ комментарии
+27
ми тут з кумом провели референдум за приєднання Брянської області до Шосткинського району ,100 % проголосувало за .
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20.09.2022 11:37
+19
Легендой, что "это будет территория засрашки и соответственно это будет нападение на засрашку" можно подтереть жопу. Зря они так стараются.
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20.09.2022 11:36
+16
после демонстративной атаки на аэродром Новофедоровки в оккупированном Крыму, - это не имеет никакого значения, от слова "совсем"=)
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20.09.2022 11:43
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Легендой, что "это будет территория засрашки и соответственно это будет нападение на засрашку" можно подтереть жопу. Зря они так стараются.
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20.09.2022 11:36 Ответить
таким чином намагаються створити "юридичні" підстави щоб виправдати у майбутньому використнання ядерної зброї задля для захисту "власних територій"
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20.09.2022 11:42 Ответить
Виправдати перед самими собою хіба що. Реакція світу на ядерний удар ніяк не зміниться. Тільки якою вона буде?
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20.09.2022 11:54 Ответить
Повністю, відключать Росію від SWIFT, та посилять вимоги, щодо отримання віз для росіян.
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20.09.2022 12:05 Ответить
ага попробуйте сначала на Марсе..скорее получится... ***** *** дегенераты УБИВАТЬ ***** ВСЮ ********** ПОД КОРЕНЬ ВСЕХ 100% и по странам иным выловить и туда же...
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20.09.2022 13:01 Ответить
после демонстративной атаки на аэродром Новофедоровки в оккупированном Крыму, - это не имеет никакого значения, от слова "совсем"=)
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20.09.2022 11:43 Ответить
Думаю, тут дело в другом. ***** хочет провести массовую мобилизацию, а с этими псевдореферендумами законная причина будет - "атака на территориальную целостность россии".
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20.09.2022 12:28 Ответить
на массовую мобилизацию на россии он никогда не пойдет, он хоть и дурак, но догадывается чем это для него закончится.
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20.09.2022 12:31 Ответить
А чому не провів після Крима, Білгорода, Таганрога?
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20.09.2022 13:03 Ответить
раніше було Тьоткіно .
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20.09.2022 13:42 Ответить
Тому що то були одиночні атаки, та наші майже завжди у таких випадках говорили, що "це не ми", а по окупованих теріторіях України зовсім інша ситуація, наші постійно, кожен день, б'ють по базам русні, та військові входять до звільнених міст и сел. Заходити у бєлгород та таганрог ЗСУ не збирається, а до Криму, не в цьому році, скоріш за все.

Та й дивиться, по новинах вже говорять, що ***** все ж таки готується до мобілізації.
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21.09.2022 00:10 Ответить
Хочуть "мобілізовувати" місцевих мешканців.
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20.09.2022 12:20 Ответить
ну то й що? нравіца нє нравіца тєрпі мая красавіца
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20.09.2022 11:36 Ответить
А це для внутрішньої аудиторії, як найпростіша можливість відправити тих же строковиків на війну.
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20.09.2022 11:39 Ответить
ми тут з кумом провели референдум за приєднання Брянської області до Шосткинського району ,100 % проголосувало за .
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20.09.2022 11:37 Ответить
Ви що хочете ще більше принизити *****?коли після референдуму прийдуть ЗСУ,що тоді кацапам будете казати що Україна напала на сама себе а кацапи будуть казати то вже росія,бо референдум був під видуманими законами,ну таке,це новини з дурдому)))
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20.09.2022 11:39 Ответить
росіяни настільки тупі та зомбовані ,що повірять в усе що їм скаже телевізор,наприклад коли німець розмовляє німецькою це нормально а коли українець розмовляє українською це нацизм так їм пояснила влада і вони це підтримують.
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20.09.2022 12:34 Ответить
Референдум на Донбассе, Херсоне, как мертвому припарки, то есть совершенно бесполезные, никчемные, бестолковые действия, которые уже мертвому не помогут . Последняя империя на краю гибели. Путин цепляется за власть любыми средствами, но время его правления кончается.
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20.09.2022 11:39 Ответить
Так на рашке же все референдумы вне закона.
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20.09.2022 11:42 Ответить
після окупації та силового приєднання українського Криму всі російські закони нелегетимні а правовий статус рф під питанням..
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20.09.2022 12:38 Ответить
В Конституції написано що Україна унітарна держава. Кацапня іде за своїм кораблем.
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20.09.2022 11:44 Ответить
Референдум в окупації під дулами вогнепальної зброї? Хто його визнає? У касабів поняття глузду взагалі відсутнє.
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20.09.2022 11:47 Ответить
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20.09.2022 11:47 Ответить
О дебилы, после 24.02 мы подвергаем сомнению всю территориальную целостность рашки
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20.09.2022 11:50 Ответить
Ну те що клепки нема як в рашиського керівництво так і колоборантів це однозначно ,невже хтось в Україні чи світі сприйме той референдум ? невже хтось з колоборантів втече від покараня ? це все для свого дибільного електорату.
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20.09.2022 11:50 Ответить
вот то что готовилось с самого предательства зэ-лупы когда расминировали мосты и границу -это псевдо-референдум и присоединение к параше А там уже можно и ядерное оружие применять по территории Украины даже если украинские войска не будут пытаться освободить окупированые территории И таким образом посредством яо захватить всю Украину -вот то что выбрали себе дегенераты 73%
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20.09.2022 11:53 Ответить
а вот и подтверждение
Мєдвєдєв марить, що після проведення псевдореферендумумів на окупованих територіях, Росія отримає право застосувати ядерну зброю.
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20.09.2022 13:21 Ответить
"Баришня лягли і просють!" (с)
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20.09.2022 11:53 Ответить
О , терміново - більше референдумів
Чи вони думають , що їхній цирк під назвою Кримський референдум - на який москалі посилаються - мол Крим це складова РФ , хтось у світі признає
Буквально сьогодні було - їх друг Ердоган - про Крим - що сказав ?
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20.09.2022 11:55 Ответить
Треба вимагати гумових човнів, що б встигнути врятувати дупу
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20.09.2022 11:55 Ответить
Клоуны вам это не поможет.
Посмотрите на белгородскую народную республику, посмотрите на аэродром в Саках, посмотрите на Лугандон, который тоже что-то там проводил в 14-м.
Так что голосуй не голосуй, а все равно получите хер, а не Херсон.
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20.09.2022 11:58 Ответить
Ну раскатали мы пару объектов в Крыму и где бомбы?
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20.09.2022 12:07 Ответить
Сегодня с другом сегодня разговаривал...30% с орками взасос.
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20.09.2022 12:09 Ответить
Думаю, это пока что не для угрозы ядерным ударом "за нападение на территорию рф" (то - последний довод королей). Это для обоснования введения военного положения и официального проведения мобилизации. Пока что этот этап. Потому что он всё ещё предусматривает возможность "съехать назад". После ядерного удара пути назад уже не будет. От слова "совсем".
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20.09.2022 12:10 Ответить
А ещё может быть, что они хотят заставить наше военное командование спешить с наступлением (типа чтобы сорвать референдум) - неподготовленное и поспешное наступление может закончиться большими жертвами и отсутствием результатов, даже наоборот - русским контрнаступлением. Короче, провоцируют нас на ошибку, пытаются заставить нас реагировать на их инициативы, а не выдвигать свои.

Надо игнорировать и гнуть свою линию. "Нам своє робить" . . .
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20.09.2022 12:12 Ответить
Довбні думають, що це зупинить наступ ЗСУ. Клінічні ідіоти, "рвіть кохті", поки є можливість.
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20.09.2022 12:12 Ответить
Якщо окуповані території на Сході і Півдні України рашисти приєднають до своєї пітьми, то цим вони зрівняють їх за статусом із анексованим Кримом.
Тоді всі питання у західних союзників України щодо необхідності визволення Кримського півострову воєнним шляхом відпадуть самі собою.
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20.09.2022 12:32 Ответить
Коттона мало на Херсонщині
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20.09.2022 12:34 Ответить
а ЗЕвоз и ныне там..не деокупации нихрена только путлерюргенд по мариуполю скачет...со всяческими ватными гостями по трупам..
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20.09.2022 12:44 Ответить
Навіть не уявляю, по якому принципу цих ідіотів набирали, вони реально думають що Манька Захарова з алкашем Медведевим і два батальони підарасів, набраних по зонам, зупинять ЗСУ?
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20.09.2022 13:02 Ответить
 
 