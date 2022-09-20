Росію не допустили до відбору на Євро-2024

Росія не була допущена до жеребкування відбірного турніру Євро-2024 та пропустить чемпіонат.

Про це у Facebook повідомив президент УАФ Андрій Павелко, інформує Цензор.НЕТ.

"Росіянам просто нема до чого готуватися. Як і вимагав, Росії не буде 9 жовтня у німецькому Франкфурті. І щонайменше до 2024 року їм не світять офіційні міжнародні футбольні змагання! Євро-2024 пройде без країни-агресора!" - йдеться в повідомленні.

Раніше УЄФА виключив російські клуби з єврокубків, а збірну Росії позбавили права зіграти у стикових матчах відбору на ЧС-2022 у Катарі.

2 травня УЄФА ухвалив рішення про усунення російських клубів та збірних від міжнародного сезону-2022/2023. Російські команди цього сезону не зможуть взяти участі в єврокубках, Лізі націй УЄФА, чемпіонаті Європи U21, жіночому Євро – 2022, а також у кваліфікації жіночого чемпіонату світу 2023 року.

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