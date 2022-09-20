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Росію не допустили до відбору на Євро-2024

Новини Цензор.НЕТ Спорт Війна в Україні

футбол,рф,росія

Росія не була допущена до жеребкування відбірного турніру Євро-2024 та пропустить чемпіонат.

Про це у Facebook повідомив президент УАФ Андрій Павелко, інформує Цензор.НЕТ.

"Росіянам просто нема до чого готуватися. Як і вимагав, Росії не буде 9 жовтня у німецькому Франкфурті. І щонайменше до 2024 року їм не світять офіційні міжнародні футбольні змагання! Євро-2024 пройде без країни-агресора!" - йдеться в повідомленні.

Раніше УЄФА виключив російські клуби з єврокубків, а збірну Росії позбавили права зіграти у стикових матчах відбору на ЧС-2022 у Катарі.

2 травня УЄФА ухвалив рішення про усунення російських клубів та збірних від міжнародного сезону-2022/2023. Російські команди цього сезону не зможуть взяти участі в єврокубках, Лізі націй УЄФА, чемпіонаті Європи U21, жіночому Євро – 2022, а також у кваліфікації жіночого чемпіонату світу 2023 року.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+27
Мабуть весь світ гидує кацапами
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20.09.2022 13:51
+25
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20.09.2022 13:54
+25
У кацапів чергова дипломатична перемога!

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20.09.2022 14:01
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Мабуть весь світ гидує кацапами
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20.09.2022 13:51 Відповісти
У кацапів чергова дипломатична перемога!

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20.09.2022 14:01 Відповісти
Їжте скотиняки фашистські
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20.09.2022 13:52 Відповісти
ce opjatj sankciji nerabotajut
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20.09.2022 13:52 Відповісти
З кндр хай грають, не місце орків серед людей.
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20.09.2022 13:52 Відповісти
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20.09.2022 13:53 Відповісти
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20.09.2022 13:54 Відповісти
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20.09.2022 14:35 Відповісти
Ще теніс рашці би хтось причавив, бо радощів повні підштанники.
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20.09.2022 13:55 Відповісти
Тепер вони зможуть спокійно виграти чемпіонат світу. Як КНДР.
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20.09.2022 13:57 Відповісти
З цими п*дарасами ніхто не здоровається, не балакає, не торгує - тепер вже навіть один мяч торкатись гидують...
*****, навіть НОГАМИ!!!
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20.09.2022 13:57 Відповісти
Зачумлені і опущені.
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20.09.2022 14:00 Відповісти
В танковий біатлон хай грають з північною кореєю.
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20.09.2022 14:00 Відповісти


удачи , паРашники, ахахахааааааа!!!!!
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20.09.2022 14:01 Відповісти
Есть так много вЯликих футбольных сборных. осетия, абхазия, беларусь, иран и победитель галактического футбола северная корея!
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20.09.2022 14:06 Відповісти
Це треба було робити до 2018 , а не віддавати конченим чемпіонати світу .
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20.09.2022 14:07 Відповісти
Це треба було робити ще з 2008 року!!!
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20.09.2022 15:44 Відповісти
Це треба було робити в 1991 році
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21.09.2022 01:57 Відповісти
По шконкой пусть в футбол играют.
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20.09.2022 14:20 Відповісти
Полезная санкция для футбольных болельщиков засРашки
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20.09.2022 14:24 Відповісти
з киргизами касапи гратимуть в рамках ОДКБ (якщо ще буде існувати) і ШОС (ну, тут шансів більше)
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20.09.2022 14:25 Відповісти
залишилось тільки гарти у кишеньковий більярд!
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20.09.2022 14:30 Відповісти
Запропоную Андрію Данилку заспівати вже не "Раша, гудбай", а "Раша, фак офф"
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20.09.2022 14:30 Відповісти
А от Білорусь також потрібно було усунути!
Павелко!
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20.09.2022 14:33 Відповісти
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20.09.2022 14:34 Відповісти
хай грають в дЕнеери і лЕнеери ну і бурятія
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20.09.2022 15:10 Відповісти
Тепер в кацапів буде свій чемпіонат де будуть "грізні" суперники окрім росії ,білорусь,кндр можливо афган ,що докотились варвари терпіть і далі путіна і його нациську банду.
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20.09.2022 15:27 Відповісти
А білорусь чому допустили???
Вона ж надала свою територію для вторгнення і аеродроми ля базування літаків
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20.09.2022 15:32 Відповісти
ну что же, рашка созовет альтернативный чемпионат, участники: рашка, беларусь, лнр, днр, хнр, абхазия, юосетия, может и нагорно-карабах включит (но не факт), северная корея, сирия, науру, венесуэла
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20.09.2022 15:37 Відповісти
 
 