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Россию не допустили к отбору на Евро-2024

Новости Цензор.НЕТ Спорт Война в Украине

футбол,рф,росія

Россия не была допущена к жеребьевке отборочного турнира Евро-2024 и пропустит чемпионат.

Об этом в Facebook сообщил президент УАФ Андрей Павелко, информирует Цензор.НЕТ.

"Россиянам просто не к чему готовиться. Как и требовал, России не будет 9 октября в немецком Франкфурте. И, по меньшей мере, до 2024 года им не светят официальные международные футбольные соревнования! Евро-2024 пройдет без страны-агрессора!" – говорится в сообщении.

Ранее УЕФА исключил российские клубы из еврокубков, а сборную России лишили права сыграть в стыковых матчах отбора на ЧМ-2022 в Катаре.

2 мая УЕФА принял решение об отстранении российских клубов и сборных от международного сезона-2022/2023. Российские команды в этом сезоне не смогут принять участие в еврокубках, Лиге наций УЕФА, чемпионате Европы U21, женском Евро-2022, а также квалификации женского чемпионата мира 2023 года.

Читайте: У России отобрали чемпионат мира по спортивной стрельбе
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Топ комментарии
+27
Мабуть весь світ гидує кацапами
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20.09.2022 13:51
+25
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20.09.2022 13:54
+25
У кацапів чергова дипломатична перемога!

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20.09.2022 14:01
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Мабуть весь світ гидує кацапами
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20.09.2022 13:51 Ответить
У кацапів чергова дипломатична перемога!

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20.09.2022 14:01 Ответить
Їжте скотиняки фашистські
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20.09.2022 13:52 Ответить
ce opjatj sankciji nerabotajut
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20.09.2022 13:52 Ответить
З кндр хай грають, не місце орків серед людей.
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20.09.2022 13:52 Ответить
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20.09.2022 13:53 Ответить
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20.09.2022 13:54 Ответить
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20.09.2022 14:35 Ответить
Ще теніс рашці би хтось причавив, бо радощів повні підштанники.
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20.09.2022 13:55 Ответить
Тепер вони зможуть спокійно виграти чемпіонат світу. Як КНДР.
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20.09.2022 13:57 Ответить
З цими п*дарасами ніхто не здоровається, не балакає, не торгує - тепер вже навіть один мяч торкатись гидують...
*****, навіть НОГАМИ!!!
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20.09.2022 13:57 Ответить
Зачумлені і опущені.
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20.09.2022 14:00 Ответить
В танковий біатлон хай грають з північною кореєю.
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20.09.2022 14:00 Ответить


удачи , паРашники, ахахахааааааа!!!!!
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20.09.2022 14:01 Ответить
Есть так много вЯликих футбольных сборных. осетия, абхазия, беларусь, иран и победитель галактического футбола северная корея!
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20.09.2022 14:06 Ответить
Це треба було робити до 2018 , а не віддавати конченим чемпіонати світу .
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20.09.2022 14:07 Ответить
Це треба було робити ще з 2008 року!!!
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20.09.2022 15:44 Ответить
Це треба було робити в 1991 році
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21.09.2022 01:57 Ответить
По шконкой пусть в футбол играют.
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20.09.2022 14:20 Ответить
Полезная санкция для футбольных болельщиков засРашки
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20.09.2022 14:24 Ответить
з киргизами касапи гратимуть в рамках ОДКБ (якщо ще буде існувати) і ШОС (ну, тут шансів більше)
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20.09.2022 14:25 Ответить
залишилось тільки гарти у кишеньковий більярд!
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20.09.2022 14:30 Ответить
Запропоную Андрію Данилку заспівати вже не "Раша, гудбай", а "Раша, фак офф"
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20.09.2022 14:30 Ответить
А от Білорусь також потрібно було усунути!
Павелко!
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20.09.2022 14:33 Ответить
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20.09.2022 14:34 Ответить
хай грають в дЕнеери і лЕнеери ну і бурятія
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20.09.2022 15:10 Ответить
Тепер в кацапів буде свій чемпіонат де будуть "грізні" суперники окрім росії ,білорусь,кндр можливо афган ,що докотились варвари терпіть і далі путіна і його нациську банду.
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20.09.2022 15:27 Ответить
А білорусь чому допустили???
Вона ж надала свою територію для вторгнення і аеродроми ля базування літаків
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20.09.2022 15:32 Ответить
ну что же, рашка созовет альтернативный чемпионат, участники: рашка, беларусь, лнр, днр, хнр, абхазия, юосетия, может и нагорно-карабах включит (но не факт), северная корея, сирия, науру, венесуэла
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20.09.2022 15:37 Ответить
 
 