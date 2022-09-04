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У России отобрали чемпионат мира по спортивной стрельбе

Новости Цензор.НЕТ Спорт За рубежом

issf

Решением исполнительного комитета Международной федерации спортивной стрельбы (ISSF) чемпионат мира состоится в 2023 году в столице Азербайджана Баку.

Об изменении места проведения мирового первенства по пулевой и стендовой стрельбе сообщает официальный сайт организации, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

О причинах перенесения чемпионата мира из России в Азербайджан ничего не сообщается.

Отметим, что мировое первенство должно было состояться в августе нынешнего года в РФ, однако в прошлом году исполком ISSF принял решение о переносе соревнований на 2023 год после настоятельных призывов Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).

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Как известно, президентом ISSF является 66-летний российский миллиардер Владимир Лисин.
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Топ комментарии
+7
Та кацапам є чим займатися

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04.09.2022 17:34
+5
Международное спортивное сообщество призывает лишить всех без исключения руSSких наркоманов-мельдоностов всех наград и титулов и объявить пожизненный запрет на участие руSSких шарлатанов и пройдох в спортивных мероприятиях.
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04.09.2022 17:57
+3
Ага, а право на трансляцію чемпіонату світу з футболу надали. Різницю відчуваєте?
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04.09.2022 17:14
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Із військової стрільби їм чемпіонат оставили
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04.09.2022 16:58 Ответить
из градов
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04.09.2022 17:05 Ответить
Вони вже настрілялися.
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04.09.2022 17:13 Ответить
Ага, а право на трансляцію чемпіонату світу з футболу надали. Різницю відчуваєте?
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04.09.2022 17:14 Ответить
Ну, це таке, як кохати кобіту по телефону.
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04.09.2022 17:17 Ответить
FIFA, як ОСБЄ та МАГАТЕ дуже залежні від грязьпромовських грошей.
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04.09.2022 17:17 Ответить
Чемпіонат світу з футболу це сериозно -- шож ж вони так облажались.
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04.09.2022 17:32 Ответить
Так и запретили за допинг. А не за войну!
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05.09.2022 06:31 Ответить
Та кацапам є чим займатися

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04.09.2022 17:34 Ответить
Международное спортивное сообщество призывает лишить всех без исключения руSSких наркоманов-мельдоностов всех наград и титулов и объявить пожизненный запрет на участие руSSких шарлатанов и пройдох в спортивных мероприятиях.
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04.09.2022 17:57 Ответить
Не, ну, на соревнования по стрельбе русских можно и пригласить. В качестве мишеней. Был "бегущий кабан", станет "бегущая свинособака".
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04.09.2022 18:00 Ответить
Мишени не имеют право проводить соревнования.
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04.09.2022 18:35 Ответить
Так у них і зараз забра чемпіонат світу по волейболу!Він в цьому році повинен був проходити в раzzці!
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04.09.2022 20:12 Ответить
РИА Новости :
"Разведчики Вооруженных сил Украины не могут расшифровать радиоперехваты, поскольку российские военнослужащие используют тувинский язык для передачи информации".

А как же :"Я узкий!"?
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04.09.2022 21:41 Ответить
нехай тепер стріляють у Путінське очко
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10.10.2022 14:03 Ответить
 
 