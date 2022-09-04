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У Росії відібрали чемпіонат світу зі спортивної стрільби

Новини Цензор.НЕТ Спорт За кордоном

issf

Рішенням виконавчого комітету Міжнародної федерації спортивної стрільби (ISSF) чемпіонат світу відбудеться у 2023 році у столиці Азербайджану - Баку.

Про зміну місця проведення світової першості з кульової та стендової стрільби інформує офіційний сайт організації, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Про причини перенесення чемпіонату світу з Росії до Азербайджану нічого не повідомляється.

Зазначимо, що світова першість мала відбутися у серпні нинішнього року в РФ, однак торік виконком ISSF ухвалив рішення про перенесення змагань на 2023 рік після настійних закликів Всесвітнього антидопінгового агентства (ВАДА).

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Як відомо, президентом ISSF є 66-річний російський мільярдер Володимир Лісін.
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Топ коментарі
+7
Та кацапам є чим займатися

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04.09.2022 17:34
+5
Международное спортивное сообщество призывает лишить всех без исключения руSSких наркоманов-мельдоностов всех наград и титулов и объявить пожизненный запрет на участие руSSких шарлатанов и пройдох в спортивных мероприятиях.
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04.09.2022 17:57
+3
Ага, а право на трансляцію чемпіонату світу з футболу надали. Різницю відчуваєте?
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04.09.2022 17:14
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Із військової стрільби їм чемпіонат оставили
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04.09.2022 16:58 Відповісти
из градов
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04.09.2022 17:05 Відповісти
Вони вже настрілялися.
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04.09.2022 17:13 Відповісти
Ага, а право на трансляцію чемпіонату світу з футболу надали. Різницю відчуваєте?
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04.09.2022 17:14 Відповісти
Ну, це таке, як кохати кобіту по телефону.
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04.09.2022 17:17 Відповісти
FIFA, як ОСБЄ та МАГАТЕ дуже залежні від грязьпромовських грошей.
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04.09.2022 17:17 Відповісти
Чемпіонат світу з футболу це сериозно -- шож ж вони так облажались.
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04.09.2022 17:32 Відповісти
Так и запретили за допинг. А не за войну!
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05.09.2022 06:31 Відповісти
Та кацапам є чим займатися

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04.09.2022 17:34 Відповісти
Международное спортивное сообщество призывает лишить всех без исключения руSSких наркоманов-мельдоностов всех наград и титулов и объявить пожизненный запрет на участие руSSких шарлатанов и пройдох в спортивных мероприятиях.
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04.09.2022 17:57 Відповісти
Не, ну, на соревнования по стрельбе русских можно и пригласить. В качестве мишеней. Был "бегущий кабан", станет "бегущая свинособака".
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04.09.2022 18:00 Відповісти
Мишени не имеют право проводить соревнования.
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04.09.2022 18:35 Відповісти
Так у них і зараз забра чемпіонат світу по волейболу!Він в цьому році повинен був проходити в раzzці!
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04.09.2022 20:12 Відповісти
РИА Новости :
"Разведчики Вооруженных сил Украины не могут расшифровать радиоперехваты, поскольку российские военнослужащие используют тувинский язык для передачи информации".

А как же :"Я узкий!"?
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04.09.2022 21:41 Відповісти
нехай тепер стріляють у Путінське очко
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10.10.2022 14:03 Відповісти
 
 