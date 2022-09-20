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PepsiCo припинила виробництво флагманських брендів у Росії

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

pepsi

Американська PepsiCo Inc. більше не виробляє у Росії бренд Pepsi-Cola та інші глобальні флагманські бренди.

Як повідомляє Reuters із посиланням на компанію, виробництво напоїв Pepsi, 7UP та Mountain Dew у Росії припинено,  інформує Цензор.НЕТ.

"Усі концентрати в Росії були вичерпані і виробництво припинилося", - заявив представник PepsiCo.

Як повідомлялося, на тлі продовження військової агресії РФ в Україні компанія також оголосила про призупинення програми капвкладень, рекламної та промо-активності на російському ринку. Свої втрати через знецінення активів PepsiCo оцінила у $1,17 млрд у звіті за ІІ фінквартал.

Також читайте: Компанія PepsiCo призупиняє продаж напоїв на території Росії

У березні PepsiCo заявила, що продовжить продавати в Росії товари повсякденного попиту, такі як молоко та інші молочні продукти, дитячі суміші та дитяче харчування. Компанія працює в Росії понад 60 років, і її кола була одним із небагатьох західних продуктів, дозволених у Радянському Союзі до його розпаду.

Автор: Анастасія Потіха
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Ого. Навіть у совку Пепси виробляли. А на Роісє ні.
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20.09.2022 14:59 Відповісти
Зато польскую привозят, судя по данным из-за поребрика. С этикетками без перевода.
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20.09.2022 15:11 Відповісти
А ціна???
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20.09.2022 16:14 Відповісти
Це інше питання. Але є.
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20.09.2022 16:50 Відповісти
Надо не уходить, а добавить в рецептуру хотя бы пурген.
Чтобы некогда было воевать.
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20.09.2022 16:10 Відповісти
Вєрной дорогой ідетє товарисчі...!!!
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20.09.2022 16:13 Відповісти
 
 