PepsiCo припинила виробництво флагманських брендів у Росії

Американська PepsiCo Inc. більше не виробляє у Росії бренд Pepsi-Cola та інші глобальні флагманські бренди.

Як повідомляє Reuters із посиланням на компанію, виробництво напоїв Pepsi, 7UP та Mountain Dew у Росії припинено, інформує Цензор.НЕТ.

"Усі концентрати в Росії були вичерпані і виробництво припинилося", - заявив представник PepsiCo.

Як повідомлялося, на тлі продовження військової агресії РФ в Україні компанія також оголосила про призупинення програми капвкладень, рекламної та промо-активності на російському ринку. Свої втрати через знецінення активів PepsiCo оцінила у $1,17 млрд у звіті за ІІ фінквартал.

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У березні PepsiCo заявила, що продовжить продавати в Росії товари повсякденного попиту, такі як молоко та інші молочні продукти, дитячі суміші та дитяче харчування. Компанія працює в Росії понад 60 років, і її кола була одним із небагатьох західних продуктів, дозволених у Радянському Союзі до його розпаду.