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Розвідка не бачить ознак підготовки до перевороту у РФ, - Скібіцький

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

кремль

Українська розвідка нині не спостерігає ознак підготовки до воєнного або політичного перевороту в Російській Федерації.

Про це розповів в інтерв’ю Kyiv Post представник Головного управління розвідки Міноборони генерал-майор Вадим Скібіцький, інформує Цензор.НЕТ.

"Це питання складне, але можу сказати, ми поки не бачимо ознак, що там може бути воєнний або політичний переворот. Можливо, він десь зріє, але сьогодні чітких ознак нема", - сказав Скібіцький.

За його словами, це спричинено передусім тим, що в російському суспільстві дуже високий відсоток підтримки Володимира Путіна як президента. Також в Кремлі існує чіткий контроль: Путін обмежив коло людей, які працюють з ним.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЦРУ вважає можливим державний переворот в Росії

"Це його довірені особи, які мають владні повноваження і не допустять зміни режиму, тому що тоді закінчиться і їхня політична та воєнна кар’єра", - сказав Скібіцький.

Крім того, усі матеріальні блага зараз саме у людей з оточення Путіна, пояснив він.

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+9
Ця розвідка ***** не бачила і того що напад на УКраїну буде 24.02.... А зараз аби щось ********* , своїми зрадниками займіться ідіоти
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20.09.2022 14:49
+7
Розвидка кричала накануне 24 февраля что нападения не будет ,мало сил у эрэфии,просчитались!И сейчас не видят,нахх такая розвидка спрашивается??
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20.09.2022 15:09
+4
это кто, булданов, сожительствующий с гогилашвили (поставщиком наркоты с оккупированных территорий) и егойной бабой в одном доме, не видит признаков... Олег Соскин сегодня сказал золотые слова - часть ыдыйотов из офиса пердизента, а также булданов, отстранены от доступа к реальной развединформации... вопрос - откуда достоверные (?) разведданные у скибицкого если он сидит под булдаковым..?
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20.09.2022 15:11
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20.09.2022 14:32 Відповісти
терпилы...
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20.09.2022 14:34 Відповісти
Цікаво, а взагалі були такі випадки, щоб опущені пітухи-п*дараси взбунтувались, перебили вертухаїв і захопили в'язницю?
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20.09.2022 14:38 Відповісти
Какой на рабссее переворот? Там каждый первый стучит на каждого второго и наоборот. Только кровавый бунт глубинного пропитого народа. И то не факт, что после рек крови они не выберут себе еще одного извращенного рашофюрера...
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20.09.2022 14:45 Відповісти
Та не буде там ніякого перевороту, забудьте. Там нема кому і що перевертати, оскільки усе давно перевернуто догори дриґом. І взагалі, там у них земля плоска.
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20.09.2022 14:48 Відповісти
Ця розвідка ***** не бачила і того що напад на УКраїну буде 24.02.... А зараз аби щось ********* , своїми зрадниками займіться ідіоти
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20.09.2022 14:49 Відповісти
неправда, Буданов ещё в ноябре заявлял о нападении и статьи есть в сети с картами.
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21.09.2022 02:47 Відповісти
Розвидка кричала накануне 24 февраля что нападения не будет ,мало сил у эрэфии,просчитались!И сейчас не видят,нахх такая розвидка спрашивается??
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20.09.2022 15:09 Відповісти
Що то за переворот, який усім відомий?
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20.09.2022 15:11 Відповісти
это кто, булданов, сожительствующий с гогилашвили (поставщиком наркоты с оккупированных территорий) и егойной бабой в одном доме, не видит признаков... Олег Соскин сегодня сказал золотые слова - часть ыдыйотов из офиса пердизента, а также булданов, отстранены от доступа к реальной развединформации... вопрос - откуда достоверные (?) разведданные у скибицкого если он сидит под булдаковым..?
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20.09.2022 15:11 Відповісти
Справа в подіях чорного лебедя полягає в тому, що ніхто не бачить їх наближення.
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20.09.2022 15:18 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=9QYZDj7SEe8
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20.09.2022 15:33 Відповісти
шо ті раби можуть,
чекають що хтось прийде і їх асвабадіт
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20.09.2022 19:22 Відповісти
 
 