ЦРУ вважає можливим державний переворот в Росії
ЦРУ не виключає ймовірність державного перевороту в Росії, як один із варіантів завершення війни.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє ZAXID.NET із посиланням на CNN.
Про те, що "крісло під Путіним скоро захитається", журналістам розповів голова операцій ЦРУ у країнах колишнього Радянського Союзу Стівен Хол.
Ймовірних термінів можливого перевороту він не назвав, але зазначив, що через повномасштабний військовий наступ в Україні, який спричинив нищівні санкції проти РФ, Володимир Путін може втратити президентське крісло.
Журналіст-розслідувач Bellingcat Христо Грозєв також не виключає такого розвитку подій.
Він зазначив, що російські пропагандисти намагатимуться подати війну проти України як перемогу. Проте він вважає, що це може викликати сумніви у населення та привести навіть до перевороту в державі-агресорці, оскільки після війни росіяни можуть почати думати про те, що Путін – "слабкий цар".
Грозєв не виключає варіант, що після "палацового держперевороту" або путчу всередині Росії буде оголошено "білий прапор", тобто визнання поразки, щоб пом'якшити подальші санкційні наслідки для Росії.
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кацапскиеамериканские генералы
Колишнього помічника президента Росії Володимира Путіна та "куратор"народніх рецпублік Владислава Суркова відправили під домашній арешт.
Про це повідомив у https://www.facebook.com/iponomarev/posts/10160053534920802 Facebook екс-депутат Державної Думи РФ, https://politics.fakty.ua/398753-horoshij-russkij-ilya-ponomarev-ya-hochu-chtoby-my-byli-vmeste-s-ukrainoj-celikom-a-ne-po-chastyam учасник Сил тероборони України Ілля Пономарьов.
«Ви будете сміятися, але російські z-джерела повідомили нам про арешт Владислава Суркова: «Владислав Сурков перебуває під домашнім арештом. Наразі проводяться слідчі заходи у справі про розкрадання на Донбасі з 2014 року», - написав він.
Екс-депутат Держдуми не виключив, що інформація може не підтвердитись.
«Міноборонівські завжди Суркова не любили і можуть мрію видавати за реальність. З іншого боку, хоча Путін звільнив ВЮС з посади свого помічника офіційним наказом ще у лютому 2020 року, досі Сурков як ніхто знає реальну ситуацію в сепаратистських псевдореспубліках і має там великі зв'язки. І він близький до російських «ветеранів Донбасу», - пояснив Пономарьов.
Він також зазначив, що Сурков «завжди був досить близький» з головою Чечні Рамзаном Кадировим і «очевидно, що багато чого академік не сам вигадує, а слідує завітам ВладиславЮрича».
«Чекаємо на підтвердження або спростування інформації про арешт Суркова», - підкреслив Пономарьов.
Нет там возможностей для переворота. Только ждать пока сдохнет.
- Який в тебе дохід
- починається...