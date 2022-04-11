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Новини Агресія Росії проти України Війна
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ЦРУ вважає можливим державний переворот в Росії

цру

ЦРУ не виключає ймовірність державного перевороту в Росії, як один із варіантів завершення війни.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє ZAXID.NET із посиланням на CNN.

Про те, що "крісло під Путіним скоро захитається", журналістам розповів голова операцій ЦРУ у країнах колишнього Радянського Союзу Стівен Хол.

Ймовірних термінів можливого перевороту він не назвав, але зазначив, що через повномасштабний військовий наступ в Україні, який спричинив нищівні санкції проти РФ, Володимир Путін може втратити президентське крісло.

Журналіст-розслідувач Bellingcat Христо Грозєв також не виключає такого розвитку подій.

Він зазначив, що російські пропагандисти намагатимуться подати війну проти України як перемогу. Проте він вважає, що це може викликати сумніви у населення та привести навіть до перевороту в державі-агресорці, оскільки після війни росіяни можуть почати думати про те, що Путін – "слабкий цар".

Грозєв не виключає варіант, що після "палацового держперевороту" або путчу всередині Росії буде оголошено "білий прапор", тобто визнання поразки, щоб пом'якшити подальші санкційні наслідки для Росії.

Читайте також: Армія Путіна може подвоїти зусилля, але українці продовжують опір, - директор ЦРУ Бернс

Автор: 

переворот (214) росія (65073) ЦРУ (140)


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Топ коментарі
+21
Залить бетоном выход из бункера и пусть там сидит. Каждый час включать гимн Украины.
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11.04.2022 16:22
+16
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11.04.2022 16:18
+12
деду пора на выход
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11.04.2022 16:08
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"захоплять Київ за 72 години максимум"
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11.04.2022 16:04 Відповісти
за 72 роки максимум буде переворот. )))
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11.04.2022 16:26 Відповісти
да я помню в шоке был когда на CNN висела строка несколько дней типа "Киев падет в течении нескольких дней" - обосрались кацапские американские генералы
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11.04.2022 17:30 Відповісти
деду пора на выход
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11.04.2022 16:08 Відповісти
Залить бетоном выход из бункера и пусть там сидит. Каждый час включать гимн Украины.
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11.04.2022 16:22 Відповісти
Та не вийде 86% рабокацапів відразу кинуться його відкопувати. Вони без сцаря жити не можуть.
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11.04.2022 16:27 Відповісти
Їм найдуть нового, 100 раз таке було. Головне щоб грабував їх і саджав на пляшку інакше царьом його вважати не будуть.
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11.04.2022 17:45 Відповісти
Бабка на двое гадала...
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11.04.2022 16:10 Відповісти
Тепер напишіть, будь-ласка, український еквівалент даному «прислів'ю».
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11.04.2022 16:25 Відповісти
І мені це цікаво. Я не знаю, а може й знаю, але не знаю, що знаю. )))
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11.04.2022 16:29 Відповісти
Єслі би бабушка била дєдушкой...
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11.04.2022 16:46 Відповісти
возможно в принципе все..., но вот когда...
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11.04.2022 16:10 Відповісти
Коли рашу санкціями опустять до рівня Венесуели: і почнуться вбивати і грабувати за їжу. У Венесуелі середня ЗП 100 доларів, а буханець хліба 3 долари...
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11.04.2022 16:17 Відповісти
може...можуть думати...не знаем коли...мабуть...державний переворот....
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11.04.2022 16:11 Відповісти
Кто ухуйкает ху.ла будет герой.
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11.04.2022 16:11 Відповісти
Якщо це буде лукашенко? В нього е шанс вбити х*йла...
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11.04.2022 16:19 Відповісти
вважаю за можливе, що Бернса врешті поженуть із ЦРУ сцяними шматами --- принаймні за профнепридатність
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11.04.2022 16:12 Відповісти
Стадо скота точно не угрожает хлу, а вот боришки вполне, если почуют слабость хла. Но на данном моменте хло полностью контролирует ситуацию у себя в свинарнике.
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11.04.2022 16:16 Відповісти
Років через півтора-два не раніше. У кацапів наразі ще досить їжі. А от що буде, коли їх нафту та газ не купуватиме і країна зануриться в голод - тоді цілкомможливо
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11.04.2022 16:19 Відповісти
Не уверен. Во время блокады сралинграда ни одна спецстоловая не была разграблена. Кацапы детей своих резали и жрали, но рябчика у барина не отбирали.
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11.04.2022 16:23 Відповісти
У них доход от газа 1 ярд в день, ты о чем?
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11.04.2022 17:55 Відповісти
Плебс у мокшандії ніколи не грав вирішальної ролі. Усі зміни політичного керівництва завжди відбувалися у "палацах". Це очевидно навіть з вибудованої ****** системи власної охорони, з такою крайністю як самоізоляція навіть від свого власного оточення. Навіть параноїк сталін до таких мір не вдавався.
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11.04.2022 18:53 Відповісти
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11.04.2022 16:18 Відповісти
На переворот уйдет три дня.
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11.04.2022 16:18 Відповісти
Якби ж то!
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11.04.2022 16:21 Відповісти
Щось березень підкачав. Зазвичай на раісє всі великі дохли в березні...
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11.04.2022 16:24 Відповісти
Може в квітні як алоїзич?
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11.04.2022 16:25 Відповісти
ульянов-бланк в січні...
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11.04.2022 16:52 Відповісти
???
Колишнього помічника президента Росії Володимира Путіна та "куратор"народніх рецпублік Владислава Суркова відправили під домашній арешт.

Про це повідомив у https://www.facebook.com/iponomarev/posts/10160053534920802 Facebook екс-депутат Державної Думи РФ, https://politics.fakty.ua/398753-horoshij-russkij-ilya-ponomarev-ya-hochu-chtoby-my-byli-vmeste-s-ukrainoj-celikom-a-ne-po-chastyam учасник Сил тероборони України Ілля Пономарьов.

«Ви будете сміятися, але російські z-джерела повідомили нам про арешт Владислава Суркова: «Владислав Сурков перебуває під домашнім арештом. Наразі проводяться слідчі заходи у справі про розкрадання на Донбасі з 2014 року», - написав він.

Екс-депутат Держдуми не виключив, що інформація може не підтвердитись.

«Міноборонівські завжди Суркова не любили і можуть мрію видавати за реальність. З іншого боку, хоча Путін звільнив ВЮС з посади свого помічника офіційним наказом ще у лютому 2020 року, досі Сурков як ніхто знає реальну ситуацію в сепаратистських псевдореспубліках і має там великі зв'язки. І він близький до російських «ветеранів Донбасу», - пояснив Пономарьов.

Він також зазначив, що Сурков «завжди був досить близький» з головою Чечні Рамзаном Кадировим і «очевидно, що багато чого академік не сам вигадує, а слідує завітам ВладиславЮрича».

«Чекаємо на підтвердження або спростування інформації про арешт Суркова», - підкреслив Пономарьов.
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11.04.2022 16:24 Відповісти
Там перевортуни ще не доїдають останній члін без солі. Треба зачекати.
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11.04.2022 16:24 Відповісти
Як же так, а бубочка с ким тоді буде домовлятися, це ж його дитяча мрія?
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11.04.2022 16:26 Відповісти
Що нам це дасть? Нам буде спойкiй тiльки коли росiя розвалиться на куски, а змiна одних маньякiв на других нi до чього не призведе.
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11.04.2022 16:26 Відповісти
Идиоты. Путин будет ходить обосраный и весь в дерьме, а ему окружение будет говорить : отлично выглядите сегодня.
Нет там возможностей для переворота. Только ждать пока сдохнет.
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11.04.2022 16:46 Відповісти
Чи здатні раби підти проти царя, вони йому дітей своїх на знищення віддають і оком не моргають
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11.04.2022 16:49 Відповісти
На это надеяться не стоит. Раисяне - это биомасса. Они хавают то, что им даёт Геббельс ТВ. Больше им ничего не нужно. Ещё водка и солёный огурец. Украина должна сломать хребет русскому фашизму именно на поле боя. Так и будет, главное, чтобы ЗЕлебобы с агентом орков Ермаком не слили Украину. А в ВСУ я верю!
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11.04.2022 16:58 Відповісти
Его слова да Богу в ухо..
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11.04.2022 17:03 Відповісти
І скільки часу пройде, поки кожен зі 140млн виродків свєргнєт один одного?
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11.04.2022 18:26 Відповісти
-Вы ж не понимаете! Он россию с колен поднял!
- Який в тебе дохід
- починається...
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11.04.2022 18:36 Відповісти
Зверькі на поляні будуть стогнати - акела промахнувся,акела промахнувся......
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11.04.2022 19:28 Відповісти
Волю поневоленим народам московії.
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11.04.2022 19:33 Відповісти
Михаила Касьянова наслушались. Так он еще со времен Политбюро ЦК КПСС вещает безо всякого вреда своему благополучию, что как бы намекает...
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11.04.2022 22:02 Відповісти
 
 