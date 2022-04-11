ЦРУ вважає можливим державний переворот в Росії

ЦРУ не виключає ймовірність державного перевороту в Росії, як один із варіантів завершення війни.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє ZAXID.NET із посиланням на CNN.

Про те, що "крісло під Путіним скоро захитається", журналістам розповів голова операцій ЦРУ у країнах колишнього Радянського Союзу Стівен Хол.

Ймовірних термінів можливого перевороту він не назвав, але зазначив, що через повномасштабний військовий наступ в Україні, який спричинив нищівні санкції проти РФ, Володимир Путін може втратити президентське крісло.

Журналіст-розслідувач Bellingcat Христо Грозєв також не виключає такого розвитку подій.

Він зазначив, що російські пропагандисти намагатимуться подати війну проти України як перемогу. Проте він вважає, що це може викликати сумніви у населення та привести навіть до перевороту в державі-агресорці, оскільки після війни росіяни можуть почати думати про те, що Путін – "слабкий цар".

Грозєв не виключає варіант, що після "палацового держперевороту" або путчу всередині Росії буде оголошено "білий прапор", тобто визнання поразки, щоб пом'якшити подальші санкційні наслідки для Росії.

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