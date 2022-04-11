ЦРУ считает возможным государственный переворот в России
ЦРУ не исключает вероятность государственного переворота в России как один из вариантов завершения войны.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ZAXID.NET со ссылкой на CNN.
О том, что "кресло под Путиным скоро пошатнется", журналистам рассказал глава операций ЦРУ в странах бывшего Советского Союза Стивен Холл.
Вероятных сроков возможного переворота он не назвал, но отметил, что из-за полномасштабного военного наступления в Украине, повлекшего сокрушительные санкции против РФ, Владимир Путин может потерять президентское кресло.
Журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев также не исключает такого развития событий.
Он отметил, что российские пропагандисты постараются подать войну против Украины, как победу. Тем не менее, он считает, что это может вызвать сомнения у населения и привести даже к перевороту в государстве-агрессоре, поскольку после войны россияне могут начать думать о том, что Путин - "слабый царь".
Грозев не исключает вариант, что после "дворцового госпереворота" или путча внутри России будет объявлено "белое знамя", то есть признание поражения, чтобы смягчить дальнейшие санкционные последствия для России.
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кацапскиеамериканские генералы
Колишнього помічника президента Росії Володимира Путіна та "куратор"народніх рецпублік Владислава Суркова відправили під домашній арешт.
Про це повідомив у https://www.facebook.com/iponomarev/posts/10160053534920802 Facebook екс-депутат Державної Думи РФ, https://politics.fakty.ua/398753-horoshij-russkij-ilya-ponomarev-ya-hochu-chtoby-my-byli-vmeste-s-ukrainoj-celikom-a-ne-po-chastyam учасник Сил тероборони України Ілля Пономарьов.
«Ви будете сміятися, але російські z-джерела повідомили нам про арешт Владислава Суркова: «Владислав Сурков перебуває під домашнім арештом. Наразі проводяться слідчі заходи у справі про розкрадання на Донбасі з 2014 року», - написав він.
Екс-депутат Держдуми не виключив, що інформація може не підтвердитись.
«Міноборонівські завжди Суркова не любили і можуть мрію видавати за реальність. З іншого боку, хоча Путін звільнив ВЮС з посади свого помічника офіційним наказом ще у лютому 2020 року, досі Сурков як ніхто знає реальну ситуацію в сепаратистських псевдореспубліках і має там великі зв'язки. І він близький до російських «ветеранів Донбасу», - пояснив Пономарьов.
Він також зазначив, що Сурков «завжди був досить близький» з головою Чечні Рамзаном Кадировим і «очевидно, що багато чого академік не сам вигадує, а слідує завітам ВладиславЮрича».
«Чекаємо на підтвердження або спростування інформації про арешт Суркова», - підкреслив Пономарьов.
Нет там возможностей для переворота. Только ждать пока сдохнет.
- Який в тебе дохід
- починається...