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Новости Агрессия России против Украины Война
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ЦРУ считает возможным государственный переворот в России

цру

ЦРУ не исключает вероятность государственного переворота в России как один из вариантов завершения войны.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ZAXID.NET со ссылкой на CNN.

О том, что "кресло под Путиным скоро пошатнется", журналистам рассказал глава операций ЦРУ в странах бывшего Советского Союза Стивен Холл.

Вероятных сроков возможного переворота он не назвал, но отметил, что из-за полномасштабного военного наступления в Украине, повлекшего сокрушительные санкции против РФ, Владимир Путин может потерять президентское кресло.

Журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев также не исключает такого развития событий.

Он отметил, что российские пропагандисты постараются подать войну против Украины, как победу. Тем не менее, он считает, что это может вызвать сомнения у населения и привести даже к перевороту в государстве-агрессоре, поскольку после войны россияне могут начать думать о том, что Путин - "слабый царь".

Грозев не исключает вариант, что после "дворцового госпереворота" или путча внутри России будет объявлено "белое знамя", то есть признание поражения, чтобы смягчить дальнейшие санкционные последствия для России.

Также читайте: Россия готовится к партизанской войне на своей территории, - ГУР

переворот (312) россия (95467) ЦРУ (214)


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Топ комментарии
+21
Залить бетоном выход из бункера и пусть там сидит. Каждый час включать гимн Украины.
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11.04.2022 16:22
+16
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11.04.2022 16:18
+12
деду пора на выход
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11.04.2022 16:08
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"захоплять Київ за 72 години максимум"
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11.04.2022 16:04 Ответить
за 72 роки максимум буде переворот. )))
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11.04.2022 16:26 Ответить
да я помню в шоке был когда на CNN висела строка несколько дней типа "Киев падет в течении нескольких дней" - обосрались кацапские американские генералы
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11.04.2022 17:30 Ответить
деду пора на выход
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11.04.2022 16:08 Ответить
Залить бетоном выход из бункера и пусть там сидит. Каждый час включать гимн Украины.
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11.04.2022 16:22 Ответить
Та не вийде 86% рабокацапів відразу кинуться його відкопувати. Вони без сцаря жити не можуть.
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11.04.2022 16:27 Ответить
Їм найдуть нового, 100 раз таке було. Головне щоб грабував їх і саджав на пляшку інакше царьом його вважати не будуть.
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11.04.2022 17:45 Ответить
Бабка на двое гадала...
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11.04.2022 16:10 Ответить
Тепер напишіть, будь-ласка, український еквівалент даному «прислів'ю».
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11.04.2022 16:25 Ответить
І мені це цікаво. Я не знаю, а може й знаю, але не знаю, що знаю. )))
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11.04.2022 16:29 Ответить
Єслі би бабушка била дєдушкой...
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11.04.2022 16:46 Ответить
возможно в принципе все..., но вот когда...
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11.04.2022 16:10 Ответить
Коли рашу санкціями опустять до рівня Венесуели: і почнуться вбивати і грабувати за їжу. У Венесуелі середня ЗП 100 доларів, а буханець хліба 3 долари...
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11.04.2022 16:17 Ответить
може...можуть думати...не знаем коли...мабуть...державний переворот....
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11.04.2022 16:11 Ответить
Кто ухуйкает ху.ла будет герой.
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11.04.2022 16:11 Ответить
Якщо це буде лукашенко? В нього е шанс вбити х*йла...
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11.04.2022 16:19 Ответить
вважаю за можливе, що Бернса врешті поженуть із ЦРУ сцяними шматами --- принаймні за профнепридатність
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11.04.2022 16:12 Ответить
Стадо скота точно не угрожает хлу, а вот боришки вполне, если почуют слабость хла. Но на данном моменте хло полностью контролирует ситуацию у себя в свинарнике.
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11.04.2022 16:16 Ответить
Років через півтора-два не раніше. У кацапів наразі ще досить їжі. А от що буде, коли їх нафту та газ не купуватиме і країна зануриться в голод - тоді цілкомможливо
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11.04.2022 16:19 Ответить
Не уверен. Во время блокады сралинграда ни одна спецстоловая не была разграблена. Кацапы детей своих резали и жрали, но рябчика у барина не отбирали.
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11.04.2022 16:23 Ответить
У них доход от газа 1 ярд в день, ты о чем?
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11.04.2022 17:55 Ответить
Плебс у мокшандії ніколи не грав вирішальної ролі. Усі зміни політичного керівництва завжди відбувалися у "палацах". Це очевидно навіть з вибудованої ****** системи власної охорони, з такою крайністю як самоізоляція навіть від свого власного оточення. Навіть параноїк сталін до таких мір не вдавався.
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11.04.2022 18:53 Ответить
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11.04.2022 16:18 Ответить
На переворот уйдет три дня.
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11.04.2022 16:18 Ответить
Якби ж то!
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11.04.2022 16:21 Ответить
Щось березень підкачав. Зазвичай на раісє всі великі дохли в березні...
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11.04.2022 16:24 Ответить
Може в квітні як алоїзич?
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11.04.2022 16:25 Ответить
ульянов-бланк в січні...
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11.04.2022 16:52 Ответить
???
Колишнього помічника президента Росії Володимира Путіна та "куратор"народніх рецпублік Владислава Суркова відправили під домашній арешт.

Про це повідомив у https://www.facebook.com/iponomarev/posts/10160053534920802 Facebook екс-депутат Державної Думи РФ, https://politics.fakty.ua/398753-horoshij-russkij-ilya-ponomarev-ya-hochu-chtoby-my-byli-vmeste-s-ukrainoj-celikom-a-ne-po-chastyam учасник Сил тероборони України Ілля Пономарьов.

«Ви будете сміятися, але російські z-джерела повідомили нам про арешт Владислава Суркова: «Владислав Сурков перебуває під домашнім арештом. Наразі проводяться слідчі заходи у справі про розкрадання на Донбасі з 2014 року», - написав він.

Екс-депутат Держдуми не виключив, що інформація може не підтвердитись.

«Міноборонівські завжди Суркова не любили і можуть мрію видавати за реальність. З іншого боку, хоча Путін звільнив ВЮС з посади свого помічника офіційним наказом ще у лютому 2020 року, досі Сурков як ніхто знає реальну ситуацію в сепаратистських псевдореспубліках і має там великі зв'язки. І він близький до російських «ветеранів Донбасу», - пояснив Пономарьов.

Він також зазначив, що Сурков «завжди був досить близький» з головою Чечні Рамзаном Кадировим і «очевидно, що багато чого академік не сам вигадує, а слідує завітам ВладиславЮрича».

«Чекаємо на підтвердження або спростування інформації про арешт Суркова», - підкреслив Пономарьов.
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11.04.2022 16:24 Ответить
Там перевортуни ще не доїдають останній члін без солі. Треба зачекати.
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11.04.2022 16:24 Ответить
Як же так, а бубочка с ким тоді буде домовлятися, це ж його дитяча мрія?
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11.04.2022 16:26 Ответить
Що нам це дасть? Нам буде спойкiй тiльки коли росiя розвалиться на куски, а змiна одних маньякiв на других нi до чього не призведе.
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11.04.2022 16:26 Ответить
Идиоты. Путин будет ходить обосраный и весь в дерьме, а ему окружение будет говорить : отлично выглядите сегодня.
Нет там возможностей для переворота. Только ждать пока сдохнет.
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11.04.2022 16:46 Ответить
Чи здатні раби підти проти царя, вони йому дітей своїх на знищення віддають і оком не моргають
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11.04.2022 16:49 Ответить
На это надеяться не стоит. Раисяне - это биомасса. Они хавают то, что им даёт Геббельс ТВ. Больше им ничего не нужно. Ещё водка и солёный огурец. Украина должна сломать хребет русскому фашизму именно на поле боя. Так и будет, главное, чтобы ЗЕлебобы с агентом орков Ермаком не слили Украину. А в ВСУ я верю!
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11.04.2022 16:58 Ответить
Его слова да Богу в ухо..
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11.04.2022 17:03 Ответить
І скільки часу пройде, поки кожен зі 140млн виродків свєргнєт один одного?
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11.04.2022 18:26 Ответить
-Вы ж не понимаете! Он россию с колен поднял!
- Який в тебе дохід
- починається...
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11.04.2022 18:36 Ответить
Зверькі на поляні будуть стогнати - акела промахнувся,акела промахнувся......
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11.04.2022 19:28 Ответить
Волю поневоленим народам московії.
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11.04.2022 19:33 Ответить
Михаила Касьянова наслушались. Так он еще со времен Политбюро ЦК КПСС вещает безо всякого вреда своему благополучию, что как бы намекает...
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11.04.2022 22:02 Ответить
 
 