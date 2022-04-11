Россия готовится к партизанской войне на своей территории, - ГУР

Россияне готовятся к партизанской войне на своей территории.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что Министерство транспорта РФ обязывает обеспечить взаимодействие российской железнодорожной дороги с МВД и ФСБ.

"Повышенные меры безопасности связаны с угрозой вмешательства в работу объектов транспортной инфраструктуры, которые располагаются на границах Ростовской области и Краснодарского края. Впервые контрдиверсионные меры на российской железной дороге были введены с началом агрессии против Украины на короткий срок с расчетом на скорый блицкриг. После провала первоначального плана их действие регулярно продолжают и усиливают", – говорится в сообщении.

По данным разведки, повышение готовности связано, в частности, с действиями белорусских "рельсовых партизан", которые целенаправленно выводят из строя железнодорожное сообщение с Украиной, чтобы усложнить доставку подкрепления в зону боевых действий.

"Недавние же взрывы вблизи Белгорода на местной нефтебазе и складах боеприпасов посеяли панику и в соседних российских регионах РФ. Этим положено начало партизанской войне и перенесение боевых действий на территорию РФ", - говорится в сообщении.

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