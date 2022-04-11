Россия готовится к партизанской войне на своей территории, - ГУР
Россияне готовятся к партизанской войне на своей территории.
Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что Министерство транспорта РФ обязывает обеспечить взаимодействие российской железнодорожной дороги с МВД и ФСБ.
"Повышенные меры безопасности связаны с угрозой вмешательства в работу объектов транспортной инфраструктуры, которые располагаются на границах Ростовской области и Краснодарского края. Впервые контрдиверсионные меры на российской железной дороге были введены с началом агрессии против Украины на короткий срок с расчетом на скорый блицкриг. После провала первоначального плана их действие регулярно продолжают и усиливают", – говорится в сообщении.
По данным разведки, повышение готовности связано, в частности, с действиями белорусских "рельсовых партизан", которые целенаправленно выводят из строя железнодорожное сообщение с Украиной, чтобы усложнить доставку подкрепления в зону боевых действий.
"Недавние же взрывы вблизи Белгорода на местной нефтебазе и складах боеприпасов посеяли панику и в соседних российских регионах РФ. Этим положено начало партизанской войне и перенесение боевых действий на территорию РФ", - говорится в сообщении.
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На Росію та режим Уйла ображено дуже багато людей і місцевих, і "братських республік", і "малих народів", і "вимушених переселенців", ...
Заспокійтесь , свинорилі . .
а эти зомби??? ну не знаю... разве опять какие-то ДРГ в резиновых шлепках с ножовкой забегут ))))
https://www.youtube.com/watch?v=Uq_rZ4cdJSA
Воно приходить з Рашки.
Наступ на Донбасі третий тиждень чому не починається?
Тому, що на Рашкі великий проблеми зі збором того заліза та м'яса.
Пам'ятаєте , кафе ,, Ветерок " в москві , як гарно прибрали одного ватажка із Донбасу , фамілія Жилін ?
Ось так і буде далі ..... )
"...Останутся в России и так называемые партизаны, так в шутку называют офицеров, солдат и сержантов запаса, которые находятся в запасе бесплатно. Они по-прежнему военнообязанные, их включат в так называемый мобилизационный людской ресурс, но вызывать на армейские сборы их станут реже, чем штатных резервистов, а в чрезвычайной обстановке поставят под ружье во вторую очередь..."
Зміюк на грудях пригріли