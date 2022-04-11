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Новости Агрессия России против Украины Война
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Россия готовится к партизанской войне на своей территории, - ГУР

гур

Россияне готовятся к партизанской войне на своей территории.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что Министерство транспорта РФ обязывает обеспечить взаимодействие российской железнодорожной дороги с МВД и ФСБ.

"Повышенные меры безопасности связаны с угрозой вмешательства в работу объектов транспортной инфраструктуры, которые располагаются на границах Ростовской области и Краснодарского края. Впервые контрдиверсионные меры на российской железной дороге были введены с началом агрессии против Украины на короткий срок с расчетом на скорый блицкриг. После провала первоначального плана их действие регулярно продолжают и усиливают", – говорится в сообщении.

По данным разведки, повышение готовности связано, в частности, с действиями белорусских "рельсовых партизан", которые целенаправленно выводят из строя железнодорожное сообщение с Украиной, чтобы усложнить доставку подкрепления в зону боевых действий.

"Недавние же взрывы вблизи Белгорода на местной нефтебазе и складах боеприпасов посеяли панику и в соседних российских регионах РФ. Этим положено начало партизанской войне и перенесение боевых действий на территорию РФ", - говорится в сообщении.

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Автор: 

армия РФ (19160) разведка (4171) россия (95467)


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Топ комментарии
+55
злі язики кажуть що у Воронєжу база Азова
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11.04.2022 14:58
+21
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11.04.2022 15:17
+10
непонятно только кто партизанить собрался
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11.04.2022 14:59
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злі язики кажуть що у Воронєжу база Азова
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11.04.2022 14:58 Ответить
Арестовичу верить можно
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11.04.2022 15:00 Ответить
при чому вже років так 7-8 ))))
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11.04.2022 15:00 Ответить
Да не, это кого-то в гугле забанили.... Сумская обл...
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11.04.2022 15:07 Ответить
https://www.google.com.ua/maps/place/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6,+%D0%A1%D1%83%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C,+41141/@51.7681582,33.4311972,13z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x412b9b802eae9805:0x6f66eb5457da1c5b!2z0JLQvtGA0L7QvdC10LYsINCh0YPQvNGB0LrQsNGPINC-0LHQu9Cw0YHRgtGMLCA0MTE0MQ!3b1!8m2!3d51.7705218!4d33.4720687!3m4!1s0x412b9b802eae9805:0x6f66eb5457da1c5b!8m2!3d51.7705218!4d33.4720687?hl=ru Воронеж - Google Карты
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11.04.2022 15:08 Ответить
непонятно только кто партизанить собрался
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11.04.2022 14:59 Ответить
"Добрі люди" знайдуться на Росії.
На Росію та режим Уйла ображено дуже багато людей і місцевих, і "братських республік", і "малих народів", і "вимушених переселенців", ...
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11.04.2022 15:12 Ответить
Никто. Наша ГУР палец о палец не ударила чтобы это произошло. Все 8 лет ********* эшелонами завозила в ОРДЛО технику и боеприпасы. И ни единой диверсии. О каких диверсиях на территории РФ можно говорить ...
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11.04.2022 16:03 Ответить
і це точно не ти
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11.04.2022 16:35 Ответить
Уже известно против кого? Америка, да? НАТО? Неужели Украина?! Точно, Правый сектор. И Азов. Биндерафцы мы, что возьмешь.
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11.04.2022 15:01 Ответить
Не, не. Подъезды до сих пор обоссцаны, значит Обама еще в кацапии и вероятно начнет пускать поезда под откос.
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11.04.2022 15:17 Ответить
Причем тем же оружием, которым обсцыкает подъезды, ага!
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12.04.2022 08:00 Ответить
Завчасно .. . Але в плани України не входить окупація кацапських територій . Ми лише звільнимо свої .
Заспокійтесь , свинорилі . .
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11.04.2022 15:02 Ответить
вобще-то Белгород был столицей Украины, там много украиноязычных, их нужно защитить от кремлевских нацистов
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11.04.2022 15:08 Ответить
Оккупировать - да, не надо. Но развалить мордор нужно обязательно, чтобы нашим детям опять не пришлось отбиваться от орков. Гражданская война на раиси подходит как нельзя лучше.
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11.04.2022 15:20 Ответить
белрорусы - понятно
а эти зомби??? ну не знаю... разве опять какие-то ДРГ в резиновых шлепках с ножовкой забегут ))))
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11.04.2022 15:02 Ответить
Нет никаких беларусские партизан. Это наши ДРГ
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11.04.2022 15:05 Ответить
русофобские птицы уже в минске. и теперь летят на парашу!! ))
https://www.youtube.com/watch?v=Uq_rZ4cdJSA
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11.04.2022 15:09 Ответить
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11.04.2022 15:17 Ответить
Партизан на рф - это кацапский эфсбэшник !
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11.04.2022 15:05 Ответить
от украинских птиц с биоаружием никто не спрячется
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11.04.2022 15:06 Ответить
Це ж чудово! Нехай готуються і живуть в страху. " В лєсу раздавался топор дровосєка. Ганял дровосек по лесам гомосєка. Устал и прилег отдохнуть дровосєк. С улибкой залез на него гомосєк"... А тепер заміняємо "гомосєк" на "правосєк" і спостерігаємо як кацаський жах стискає свинособачу грудь...
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11.04.2022 15:08 Ответить
Тільки-но по нашому акупаційному радіо в новинах розповіли як Стівен Сігал святкув свій день народження в Москві у ресторані разом з Симонян та іншої швалью з раша тудей... Він там вигугував патріотичні гасла любові до Мордору... І все це плять в деталях нам треба слухатии у п'ятихвилинних новинах....
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11.04.2022 15:08 Ответить
Ви в курсі, що він працює на ЦРУ ?
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11.04.2022 16:42 Ответить
Хотілося б вірити....
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11.04.2022 17:32 Ответить
гугліть
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11.04.2022 20:20 Ответить
Це як?
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11.04.2022 15:08 Ответить
як ху@лостану жити без зовнішнього ворога? ху@лораби ж тоді почнуть усвідомлювати реальну причину свого одвічного життя в лайні і злиднях....
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11.04.2022 15:09 Ответить
Усиливают охрану дж путей. Значит планируют доставлять большое количество вооружения и бк. Или же наоборот увозить весь свой металлолом на базы. В любом случае, хорошо бы накрыть эту звездобратию чем-нибудь красивым.
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11.04.2022 15:10 Ответить
Российские z-источники сообщают об аресте Владислава Суркова: "Владислав Сурков находится под домашним арестом. Сейчас проводятся следственные мероприятия по делу о хищениях на Донбассе с 2014 года"
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11.04.2022 15:11 Ответить
сладкая парочка, интересно кто из них кого ?
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11.04.2022 15:15 Ответить
Обоє вівцейоби.
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11.04.2022 15:18 Ответить
Овца в кадр не поместилась.
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11.04.2022 15:52 Ответить
Неужели ему и "глубинный народ" не зачтётся?
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11.04.2022 15:24 Ответить
Херня якась, дурні вкиди непотрібної інформації? Що це змінює на фронті, робіть щось щоб врятувати наших воїнів у Маріуполі і на окупованих територіях. Задовбали маніпуляцією браурної інформації. Окупована значна частина України, а тут про дурню ********...
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11.04.2022 15:12 Ответить
"окуповна значна частина Украины" - ты серьезно ? А у тебя большая часть тела состоит из жопы, возражения есть ?
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11.04.2022 15:17 Ответить
Ти гадаєш, залізо та м'ясо під Маріуполем "з повітря" з'являється?
Воно приходить з Рашки.
Наступ на Донбасі третий тиждень чому не починається?
Тому, що на Рашкі великий проблеми зі збором того заліза та м'яса.
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11.04.2022 15:23 Ответить
Звичайно , нам украінцям чужого не треба , але ніхто не може бути впевненим на 100% , що комусь із наших хлопців не захочеться помститися за свою рідню чи побратимих на іхній території ( кацапіі)
Пам'ятаєте , кафе ,, Ветерок " в москві , як гарно прибрали одного ватажка із Донбасу , фамілія Жилін ?

Ось так і буде далі ..... )
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11.04.2022 15:18 Ответить
Что-то Карась про это говорил и не раз.Про Москву упоминает, думал прикол
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11.04.2022 15:25 Ответить
надо бомбить Воронеж
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11.04.2022 15:22 Ответить
правильно, хай перебираються жить у землянки
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11.04.2022 15:28 Ответить
Это похоже на страх от поражения в Украине.
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11.04.2022 15:31 Ответить
Розбити ворога в його лігвищі!
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11.04.2022 15:34 Ответить
Сказки для кацапского быдла под шумок. Путлера точно вперёд ногами вынесут из кремля.
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11.04.2022 15:35 Ответить
С кацапов такие партизаны как с ЯУХ молоток!!!!!!!!!!!
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11.04.2022 15:40 Ответить
давно пора мочити кацапів на їх території... потрібно піднімати в першу черге місцевих українців плюс диверсійно розвідувальні групи закидати... хаос і дезорганізація - ось наша мета. чечени показали, що потрібно робити... якщо їм вдалося проїхати через всю росію і взяти в заручники театр на дубровці, то українці візьмуть навіть кремль..
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11.04.2022 15:47 Ответить
Потрібно підпалити Північний Кавказ. Там порохова діжка. Запалає так, що в москва-ріці вода окропом стане.
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11.04.2022 16:01 Ответить
Правильно. Валите на своей территории поезда под откос, расстреливайте колонны. Возьмите пример со своего танкиста, расстрелявшего отдыхающих москалико
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11.04.2022 16:02 Ответить
А кто там партизанить собирается? Кадировцы или Росгвардия? Может уцелевшие лугандонцы с Гиркиным?
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11.04.2022 16:09 Ответить
https://aif.ru/society/army/partizanskoe_dvizhenie_v_rossii_poyavitsya_vtoroy_front_iz_zapasnikov https://aif.ru/society/army/partizanskoe_dvizhenie_v_rossii_poyavitsya_vtoroy_front_iz_zapasnikov


"...Останутся в России и так называемые партизаны, так в шутку называют офицеров, солдат и сержантов запаса, которые находятся в запасе бесплатно. Они по-прежнему военнообязанные, их включат в так называемый мобилизационный людской ресурс, но вызывать на армейские сборы их станут реже, чем штатных резервистов, а в чрезвычайной обстановке поставят под ружье во вторую очередь..."

Зміюк на грудях пригріли
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12.04.2022 03:11 Ответить
 
 