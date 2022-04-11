Росія готується до партизанської війни на своїй території, - ГУР

Росіяни готуються до партизанської війни на своїй території.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України у фейсбуку, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що Міністерство транспорту РФ зобов'язує забезпечити взаємодію російської залізниці з МВС та ФСБ.

"Підвищені заходи безпеки пов'язані із "загрозою втручання в роботу об'єктів транспортної інфраструктури, що розташовуються на кордонах Ростовської області і Краснодарського краю". Вперше контрдиверсійні заходи на російській залізниці були введені з початком агресії проти України на короткий термін з розрахунком на швидкий бліц-криг. Після провалу початкового плану їхню дію регулярно продовжують і посилюють", – йдеться в повідомленні.

За даними розвідки, підвищення готовності пов'язане, зокрема, з діями білоруських "рейкових партизан", які цілеспрямовано виводять з ладу залізничне сполучення з Україною, щоб ускладнити доставлення підкріплення в зону бойових дій:

"Недавні ж вибухи поблизу Бєлгорода на місцевій нафтобазі і складах боєприпасів посіяли паніку і в сусідніх російських регіонах РФ. Цим покладено початок партизанській війні і перенесення бойових дій на територію РФ", - зазначено в повідомленні.

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