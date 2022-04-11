Росія готується до партизанської війни на своїй території, - ГУР
Росіяни готуються до партизанської війни на своїй території.
Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України у фейсбуку, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що Міністерство транспорту РФ зобов'язує забезпечити взаємодію російської залізниці з МВС та ФСБ.
"Підвищені заходи безпеки пов'язані із "загрозою втручання в роботу об'єктів транспортної інфраструктури, що розташовуються на кордонах Ростовської області і Краснодарського краю". Вперше контрдиверсійні заходи на російській залізниці були введені з початком агресії проти України на короткий термін з розрахунком на швидкий бліц-криг. Після провалу початкового плану їхню дію регулярно продовжують і посилюють", – йдеться в повідомленні.
За даними розвідки, підвищення готовності пов'язане, зокрема, з діями білоруських "рейкових партизан", які цілеспрямовано виводять з ладу залізничне сполучення з Україною, щоб ускладнити доставлення підкріплення в зону бойових дій:
"Недавні ж вибухи поблизу Бєлгорода на місцевій нафтобазі і складах боєприпасів посіяли паніку і в сусідніх російських регіонах РФ. Цим покладено початок партизанській війні і перенесення бойових дій на територію РФ", - зазначено в повідомленні.
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На Росію та режим Уйла ображено дуже багато людей і місцевих, і "братських республік", і "малих народів", і "вимушених переселенців", ...
Заспокійтесь , свинорилі . .
а эти зомби??? ну не знаю... разве опять какие-то ДРГ в резиновых шлепках с ножовкой забегут ))))
https://www.youtube.com/watch?v=Uq_rZ4cdJSA
Воно приходить з Рашки.
Наступ на Донбасі третий тиждень чому не починається?
Тому, що на Рашкі великий проблеми зі збором того заліза та м'яса.
Пам'ятаєте , кафе ,, Ветерок " в москві , як гарно прибрали одного ватажка із Донбасу , фамілія Жилін ?
Ось так і буде далі ..... )
"...Останутся в России и так называемые партизаны, так в шутку называют офицеров, солдат и сержантов запаса, которые находятся в запасе бесплатно. Они по-прежнему военнообязанные, их включат в так называемый мобилизационный людской ресурс, но вызывать на армейские сборы их станут реже, чем штатных резервистов, а в чрезвычайной обстановке поставят под ружье во вторую очередь..."
Зміюк на грудях пригріли