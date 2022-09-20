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Київська область (3131) деокупація (926) автобус (91)

Відновлено 85% автобусних маршрутів після деокупації Київської області

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

автобус

Відновлено роботу первинних та міжміських автобусних маршрутів загального користування.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Київську ОВА.

Пасажирськими перевезеннями забезпечені всі райони Київської області.

"На звернення жителів Маловільшанської громади відновлено перевезення та забезпечено належним транспортним сполученням із містом Біла Церква. Також було відновлено перевезення у Вишгородському районі через населені пункти Демидів та Синяк", - йдеться в повідомленні.

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Автор: Марина Макєєва
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