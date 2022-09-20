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Німеччина заповнила газові сховища більш ніж на 90%

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

газ,естонія

В очікуванні зими без російського газу Німеччина заповнила свої сховища на понад 90%.

Про це повідомили у німецькому Федеральному мережевому агентстві, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Загальний стан зберігання (газу) в Німеччині становить 90,07%", - йдеться у повідомленні.

Згідно з планами уряду, до 1 листопада сховища потрібно заповнити на щонайменш 95%. Ці обсяги приблизно відповідають стандартним обсягам споживання на січень-лютий.

Як відомо, з початку вересня "Газпром" повністю зупинив "Північний потік". Відтоді Німеччина отримує увесь газ через трубопроводи з Норвегії, Нідерландів та Бельгії, а ближче до кінця року на північному узбережжі почнуть роботу перші два СПГ-термінали. Як повідомлялося, Берлін домовляється про постачання також з ОАЕ, Катаром та африканськими країнами.

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Загалом у ЄС рівень заповненості сховищ становить в середньому 86% та випереджує графік, згідно з яким потрібно було досягти 80% до 1 листопада.

Газосховища слугують "буфером" і покликані компенсувати коливання споживання газу. В особливо холодні дні взимку до 60 відсотків споживання газу покривається зі сховищ.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+6
газпром... до побачення...
а краще ,- здохніть в муках
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20.09.2022 15:48
+5
Парадоксально, але газ під зиму може ще й здешевіти.
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20.09.2022 15:54
+5
Бесит одно. Нигде в новостях про газ в ЕС не говорится, что зимой будет поступать газ из Норвегии и Алжира. Это без учета СПГ. Ну сколько можно скулить на эту тему?
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20.09.2022 15:58
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газпром... до побачення...
а краще ,- здохніть в муках
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20.09.2022 15:48 Відповісти
Парадоксально, але газ під зиму може ще й здешевіти.
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20.09.2022 15:54 Відповісти
Бесит одно. Нигде в новостях про газ в ЕС не говорится, что зимой будет поступать газ из Норвегии и Алжира. Это без учета СПГ. Ну сколько можно скулить на эту тему?
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20.09.2022 15:58 Відповісти
у норвежцев все контракты расписаны на много месяцев вперед
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20.09.2022 16:16 Відповісти
Я в курсе, но у них пока плавучие буровые на шельфе не задействованы на полную мощность. Есть резервы.
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20.09.2022 20:41 Відповісти
В ЄС так перетрухали щодо зупинки постачання газу з *********, що вже перевершили всі плани з відмови від газу з-за порєбріку. І постачальники знайшлись, і гроші на газ, і самого газу - завались. І очікуваної "економії, коли кожен бюргер на 15% прикрутить вентиль в обігрівачу" - теж не потрібно буде притримуватись.

Дивує лише одне: чого проти відвертої зрадниці, яка майже знищила енергетичну безпеку ЄС, фрау Меркель, досі немає кримінальної справ?!?
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20.09.2022 16:07 Відповісти
Німеччина споживає дуже багато газу, а сховища у них невеликі. Там ніколи не було великих родовищ газу щоб зробити великі сховища. Якщо постачання газу зупиниться то цих запасів надовго не вистачить.
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20.09.2022 16:08 Відповісти
німці торгують газом за межі Німеччини - до 100 мільярдів кубів щороку
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20.09.2022 16:25 Відповісти
Об'єм сховищ Німеччини 20 млрд. кубометрів, власне річне видобування 20 млрд. кубометрів. Місячне споживання у холодну пору року більше 10 млрд. кубометрів.
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20.09.2022 16:53 Відповісти
а як вони ридали...
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20.09.2022 16:23 Відповісти
 
 