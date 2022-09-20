Німеччина заповнила газові сховища більш ніж на 90%
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
В очікуванні зими без російського газу Німеччина заповнила свої сховища на понад 90%.
Про це повідомили у німецькому Федеральному мережевому агентстві, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Загальний стан зберігання (газу) в Німеччині становить 90,07%", - йдеться у повідомленні.
Згідно з планами уряду, до 1 листопада сховища потрібно заповнити на щонайменш 95%. Ці обсяги приблизно відповідають стандартним обсягам споживання на січень-лютий.
Як відомо, з початку вересня "Газпром" повністю зупинив "Північний потік". Відтоді Німеччина отримує увесь газ через трубопроводи з Норвегії, Нідерландів та Бельгії, а ближче до кінця року на північному узбережжі почнуть роботу перші два СПГ-термінали. Як повідомлялося, Берлін домовляється про постачання також з ОАЕ, Катаром та африканськими країнами.
Загалом у ЄС рівень заповненості сховищ становить в середньому 86% та випереджує графік, згідно з яким потрібно було досягти 80% до 1 листопада.
Газосховища слугують "буфером" і покликані компенсувати коливання споживання газу. В особливо холодні дні взимку до 60 відсотків споживання газу покривається зі сховищ.
Будь ласка, зачекайте...
а краще ,- здохніть в муках
Дивує лише одне: чого проти відвертої зрадниці, яка майже знищила енергетичну безпеку ЄС, фрау Меркель, досі немає кримінальної справ?!?