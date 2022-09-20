27-річний доброволець з Нідерландів загинув на війні в Україні

Це друга відома смерть серед нідерландців, які приєдналися воювати проти російських окупантів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє NOS.

Його загибель підтвердили у Міністерстві закордонних справ.

Місце й обставини смерті громадянина Нідерландів не розголошуються.

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Наголошується, що це друга відома смерть серед нідерландців, які приєдналися до боротьби після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. У травні загинув 55-річний громадянин Нідерландів.

Як заявили у Міністерстві закордонних справ Нідерландів, повну картину за кількістю поранених і загиблих скласти складно, бо нідерландці дуже часто самостійно їдуть в Україну і не повідомляють уряд про свою поїздку.