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27-річний доброволець з Нідерландів загинув на війні в Україні

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

нідерланди

Це друга відома смерть серед нідерландців, які приєдналися воювати проти російських окупантів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє NOS.

Його загибель підтвердили у Міністерстві закордонних справ.

Місце й обставини смерті громадянина Нідерландів не розголошуються.

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Наголошується, що це друга відома смерть серед нідерландців, які приєдналися до боротьби після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. У травні загинув 55-річний громадянин Нідерландів.

Як заявили у Міністерстві закордонних справ Нідерландів, повну картину за кількістю поранених і загиблих скласти складно, бо нідерландці дуже часто самостійно їдуть в Україну і не повідомляють уряд про свою поїздку.

Автор: Анастасія Потіха
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Низький уклін тобі, героє....
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20.09.2022 16:04 Відповісти
R.I.P. bro!
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20.09.2022 16:16 Відповісти
Добровольці з інших країн гинуть за Україну, а деякі громадяни України за винагородження зливають дані про ЗСУ, або узагалі прямі колаборанти та зрадники...
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20.09.2022 16:31 Відповісти
ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ !

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20.09.2022 16:36 Відповісти
R.I.P.
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20.09.2022 16:55 Відповісти
Світла пам'ять Воїну
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20.09.2022 16:56 Відповісти
Dank je wel Warrior! R.I.P.
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20.09.2022 17:33 Відповісти
Eeuwige glorie aan de helden!
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20.09.2022 19:11 Відповісти
 
 