27-річний доброволець з Нідерландів загинув на війні в Україні
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Це друга відома смерть серед нідерландців, які приєдналися воювати проти російських окупантів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє NOS.
Його загибель підтвердили у Міністерстві закордонних справ.
Місце й обставини смерті громадянина Нідерландів не розголошуються.
Наголошується, що це друга відома смерть серед нідерландців, які приєдналися до боротьби після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. У травні загинув 55-річний громадянин Нідерландів.
Як заявили у Міністерстві закордонних справ Нідерландів, повну картину за кількістю поранених і загиблих скласти складно, бо нідерландці дуже часто самостійно їдуть в Україну і не повідомляють уряд про свою поїздку.
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