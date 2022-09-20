2 934 15
Чоловіки, в яких народилася третя дитина, мають право демобілізуватися, - Гончаренко
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Верховна Рада ухвалили закон про демобілізацію батьків, у яких під час служби народилася третя дитина.
Про це повідомляє нардеп "ЄС" Олексій Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.
"За" проголосував 331 депутат.
В Україні чоловіки, які мають трьох дітей - не підлягають мобілізації. Але ця норма не застосовувалася у разі, якщо батько вступив до лав ЗСУ, а третя дитина народилася вже після цього. Тоді чоловік не мав права на демобілізацію.
Після ухвалення закону новою причиною звільнення від військової служби під час військового стану стала наявність у військовослужбовця трьох і більше дітей віком до 18 років.
Топ коментарі
+3 Підлога Маккартні
показати весь коментар20.09.2022 15:59
+2 govtva
показати весь коментар20.09.2022 16:01
+2 Irina So 2b51f28f
показати весь коментар20.09.2022 16:11
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
А то щас начнут третьего рожать срочно, чтобы от армии и ВОЙНЫ откосить? Хорошо, что хоть на троих детях остановились, а не на десяти)
А как же слоган - Воевать за страну и свой народ - ЧЕСТЬ?
просто потролити когось є купа ресурсів
а тролити наших захисників - двері там.