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Чоловіки, в яких народилася третя дитина, мають право демобілізуватися, - Гончаренко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

мобілізація

Верховна Рада ухвалили закон про демобілізацію батьків, у яких під час служби народилася третя дитина.

Про це повідомляє нардеп "ЄС" Олексій Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.

"За" проголосував 331 депутат.

В Україні чоловіки, які мають трьох дітей - не підлягають мобілізації. Але ця норма не застосовувалася у разі, якщо батько вступив до лав ЗСУ, а третя дитина народилася вже після цього. Тоді чоловік не мав права на демобілізацію.

Після ухвалення закону новою причиною звільнення від військової служби під час військового стану стала наявність у військовослужбовця трьох і більше дітей віком до 18 років.

Також читайте: Резніков про дозвіл чоловікам виїжджати за кордон: мають бути готові воювати

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+3
По хорошему мобилизировать нужно тех, кто уже продолжил свой род. А тех у кого детей нету, если убьют, то всё
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20.09.2022 15:59
+2
Кстати самыми большими паникерами были когда меня вызвали весной в военкомат это бездетные и холостяки.Странно но факт.
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20.09.2022 16:01
+2
Всё-таки правильнее будет мобилизировать грамотных и умелых ВОИНОВ!
А то щас начнут третьего рожать срочно, чтобы от армии и ВОЙНЫ откосить? Хорошо, что хоть на троих детях остановились, а не на десяти)
А как же слоган - Воевать за страну и свой народ - ЧЕСТЬ?
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20.09.2022 16:11
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Теперь папы будут воспитывать деток, а мам заберут воевать? С 1 октября?
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20.09.2022 15:59 Відповісти
В Україні буде нечуваний демографічний бум)))
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20.09.2022 16:19 Відповісти
По хорошему мобилизировать нужно тех, кто уже продолжил свой род. А тех у кого детей нету, если убьют, то всё
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20.09.2022 15:59 Відповісти
Всё-таки правильнее будет мобилизировать грамотных и умелых ВОИНОВ!
А то щас начнут третьего рожать срочно, чтобы от армии и ВОЙНЫ откосить? Хорошо, что хоть на троих детях остановились, а не на десяти)
А как же слоган - Воевать за страну и свой народ - ЧЕСТЬ?
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20.09.2022 16:11 Відповісти
по-хорошему, у кого нет детей - меньше ответственности, меньше кого няньчить, кормить.
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20.09.2022 16:21 Відповісти
Ты для начала попробуй его прокормить, вырастить хотя бы до осознанного возраста - а потом пиши про "уже продолжил свой род".
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20.09.2022 17:17 Відповісти
Думает что у людей как у черепашек- зарыл яйца и в море
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20.09.2022 17:49 Відповісти
Ну, можливо для вас свинособак у яких лише пєрвабитниє животниє інстінкти (типу нажертися, вбити, продовжити рід) це підходить, бо дітей, які залишаться без батька легше забрати в юнармію.
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20.09.2022 20:50 Відповісти
і це правильно
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20.09.2022 15:59 Відповісти
до спаму, худобо
просто потролити когось є купа ресурсів
а тролити наших захисників - двері там.
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20.09.2022 16:50 Відповісти
Кстати самыми большими паникерами были когда меня вызвали весной в военкомат это бездетные и холостяки.Странно но факт.
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20.09.2022 16:01 Відповісти
Гадаю, що чоловік, в якого народилася хоч одна дитина, вже має право демобілізуватися.
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20.09.2022 16:56 Відповісти
 
 