1 471 5
У Нью-Йорку стартують дебати 77-ї сесії Генасамблеї ООН
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
У Нью-Йорку сьогодні відкриваються загальні дебати 77-ї сесії Генеральної асамблеї ООН.
На дебатах протягом тижня, до 26 вересня, виступатимуть лідери держав, глави урядів, керівники зовнішньополітичних відомств країн-членів ООН, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Українську делегацію очолює міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
Президент Володимир Зеленський виступить на загальних дебатах в режимі відеозвернення в середу, 21 вересня, під час вечірнього засідання Генасамблеї.
У вівторок, у перший день роботи Генасамблеї, заплановано виступи, зокрема, президентів Бразилії, Туреччини, Франції, Литви, Румунії, Польщі.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
nav svargi
показати весь коментар20.09.2022 16:35 Відповісти Мені подобається 1
Bob Fayn
показати весь коментар20.09.2022 16:47 Відповісти Мені подобається 1
Zemer
показати весь коментар20.09.2022 17:06 Відповісти Мені подобається 3
Друже Бобер
показати весь коментар20.09.2022 17:10 Відповісти Мені подобається 2
Denis Antivatnikov c2fab17f
показати весь коментар20.09.2022 17:27 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...