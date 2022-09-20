УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12412 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні
1 471 5
Зеленський (17428) ООН (2759) США (14465) Кулеба Дмитро (3170)

У Нью-Йорку стартують дебати 77-ї сесії Генасамблеї ООН

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

оон,зеленский

У Нью-Йорку сьогодні відкриваються загальні дебати 77-ї сесії Генеральної асамблеї ООН.

На дебатах протягом тижня, до 26 вересня, виступатимуть лідери держав, глави урядів, керівники зовнішньополітичних відомств країн-членів ООН, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Українську делегацію очолює міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Президент Володимир Зеленський виступить на загальних дебатах в режимі відеозвернення в середу, 21 вересня, під час вечірнього засідання Генасамблеї.

У вівторок, у перший день роботи Генасамблеї, заплановано виступи, зокрема, президентів Бразилії, Туреччини, Франції, Литви, Румунії, Польщі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський утворив делегацію України для участі Генасамблеї ООН

Автор: Ірина Дашківська
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
tak .... a lavrusha priskakala chi ni ?
показати весь коментар
20.09.2022 16:35 Відповісти
там тркба всьо ООН дебати
показати весь коментар
20.09.2022 16:47 Відповісти
А Лавруха конь педальный тоже приехал?
показати весь коментар
20.09.2022 17:06 Відповісти
Дуже вчасно, під це засідання, під...ловники запустили мульку з "рефередумами".
показати весь коментар
20.09.2022 17:10 Відповісти
почему не арестован лавров как пособник военного терроризма и террорист...арестовать и в казелки.в бобик в абезьянник..200 лет тюрьмы как этому премьеру бывшему нашему при юле..или публичное сожжение в костре в капитолии на самой верхатуре....
показати весь коментар
20.09.2022 17:27 Відповісти
 
 