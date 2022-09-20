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Зеленський підписав закон, що передбачає арешт військовослужбовців, які вчинили воєнні злочини під час війни

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

закон

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон України "Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо обрання запобіжного заходу до військовослужбовців, які вчинили військові злочини під час дії воєнного стану" від 16 серпня 2022 року.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ВР.

"Військовий злочин, вчинений військовослужбовцем під час дії правового режиму воєнного стану, свідчить про його максимальний ступінь суспільної небезпеки, а відтак до такого військовослужбовця може бути застосовано виключно запобіжний захід - тримання під вартою", - йдеться у повідомленні.

Зазначеним Законом статтю 176 Кримінального процесуального кодексу України доповнено частиною сьомою, відповідно до якої "Під час дії воєнного стану до військовослужбовців, які підозрюються або обвинувачуються у вчиненні злочинів, передбачених статтями 402-405, 407, 408, 429 Кримінального кодексу України, застосовується виключно запобіжний захід, визначений пунктом 5 частини першої статті 176", тобто тримання під вартою.

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Крім того, змінами до статті 183 Кримінального процесуального кодексу України передбачено, що "Тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м’яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу, крім випадків, передбачених частинами п’ятою та сьомою статті 176 цього Кодексу".

"Таким чином, з прийняттям Закону унеможливлюється застосування будь-яких інших запобіжних заходів, крім як тримання під вартою, до військовослужбовців, які вчинили окремо визначені військові злочини під час дії правового режиму воєнного стану. Закон набув чинності 10 вересня 2022 року", - нагадують у ВР.

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+64
до війсковослужбовців... швиденько погодили
а до марадерів і казнокрадів у військовий час...нічого не вигадали (ну окрім нагород і премій)
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20.09.2022 18:48
+51
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20.09.2022 19:04
+41
Першим арештувати верховного зрадника за здачу півдня.
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20.09.2022 18:49
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до війсковослужбовців... швиденько погодили
а до марадерів і казнокрадів у військовий час...нічого не вигадали (ну окрім нагород і премій)
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20.09.2022 18:48 Відповісти
Мародерам и казнокрадам - орденки и мЯЯдальки.
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20.09.2022 18:52 Відповісти
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20.09.2022 19:04 Відповісти
Та Iще I на Залужного травлю устроIли… паскуди!
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20.09.2022 19:45 Відповісти
в тиски армию фсбэшное кодло хочет взять
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20.09.2022 19:22 Відповісти
не так страшні московськи воші, як....
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20.09.2022 19:24 Відповісти
...зэ-леные гниды
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20.09.2022 19:42 Відповісти
А ермака по ярому закону нагнать
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20.09.2022 19:43 Відповісти
дерьмак - это поводырь... скорее болонку нагонят )))
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20.09.2022 19:52 Відповісти
Це вже готують бекграунд шоб саджати партизанів які розправляються з колаборантами. Буде як з "Равликом" і "Тінями". Виконували задачі від гур і сбу а потім свої ж менти ватні в Маріуполі і посадили
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20.09.2022 19:59 Відповісти
тільки для бійців!!!
бо за злочинні накази щось не чути
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20.09.2022 21:07 Відповісти
Так а раньше их в санаторий с усиленным питанием отправляли? Или УК разный был для военных и гражданских? Я чёт не пойму
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20.09.2022 18:48 Відповісти
Першим арештувати верховного зрадника за здачу півдня.
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20.09.2022 18:49 Відповісти
І судити як чаушеску
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20.09.2022 20:39 Відповісти
а чеушеску ніхто не судив
пацани швиденько зачитали те що самі ж написали і до стіни...
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20.09.2022 21:19 Відповісти
ну якщо хлопці не виконують злочинний наказ і отримують статтю непокора
то моня з дня заморозки виробництва зброї має сидіти на нарах
а якщо порахувати відкриту дорогу до Києва
не підірвані шляхи на півдні
здачу вагнерівців
зраду по віднощенню до захисників Маріуполя
протягнутий закон про землю
і повний безпрєдел у владі
то розстріл після насажування на кіл, потім повішання а потім четвертуванням та згодовування останків собакам буде дуже легким покаранням
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20.09.2022 21:17 Відповісти
Ось і те, що дозволяє знищити неугодних. Тих, хто іншої думки і можуть запитати про захисників Маріуполя, про Чонгар, про південь і зрив спецоперацій.
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20.09.2022 18:50 Відповісти
Зелена мразь хоче заткнути рота військовим за зданий південь, за полонених азовців
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20.09.2022 19:56 Відповісти
А просєр ЧВК в Бульбашляндії це не злочин?
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20.09.2022 18:51 Відповісти
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20.09.2022 18:54 Відповісти
Зате в Харків повернувся колаборант Столар і вже готує для ZEкоманди компромати на військових
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20.09.2022 20:01 Відповісти
а про арешт представників влади за розкрадання вагонами гуманітарки, за крадівництво "на крові" в оборонній сфері, підписати та виконати закон слабо? чи може "не на часі"? чи це пчьоли протів мьода?
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20.09.2022 18:55 Відповісти
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20.09.2022 18:59 Відповісти
только враг арестовывает своих во время войны
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20.09.2022 18:59 Відповісти
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20.09.2022 19:00 Відповісти
Идея Дерьмака,чтоб расправляться с неугодными.Это чмо время не теряет
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20.09.2022 19:19 Відповісти
У точку! Я навіть можу назати його прізвище, ім'я та по батькові))))) того, хто це підсунув...сам собі
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20.09.2022 21:25 Відповісти
Може ще й стріляти по кацапах знову забороните?
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20.09.2022 19:02 Відповісти
Знайдіть будь-якого високопосадовця чи депутата україноненависника, захисника московських попів, зрадника, колаборанта чи й просто розкрадача вагонами - і можете не сумніватися, що саме Зеленський їх призначив на різні високі посади чи привів до влади.
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20.09.2022 19:03 Відповісти
Зеля редкостный идиот... Чувствуется совочное нутро. Он же повторяет все действия путлера... Во время успешного наступления наших войск он принимает законы против военнослужащих... Ау, зелебобики, вы за это головсовывали в 2019 году?
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20.09.2022 19:04 Відповісти
За это, а что ?

Если ты хочешь азиатскую диктатуру - открой границы и выпусти людей, а после на майдане бери себе любого президента жребием, или как ты там хочешь.

Если же ты хочешь европейскую демократию - то закрой рот и смирись с выбором большинства, а лучше поплачь над тем что ментальность граждан государства такова, что получив власть - они начинают воровать и тупить.
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20.09.2022 20:43 Відповісти
Виталик, ты из дурдома пишешь? Если есть что по существу, тогда и пиши...
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20.09.2022 20:52 Відповісти
Предлагаешь над вами, тупорылой зесранью,поплакать?
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20.09.2022 21:02 Відповісти
Тебе щось ніхто не підтримав зелебобік...Мабуть ти по-іншому розумієш поняття "демокартія"! Ти коли голосував ти на той час не знав, що буде створено ОПу і з'явиться посада "менеджер президента"? Не знав! А знаєш за що ти голосував - не за "демокртаію", а за "дЄрьмакРатію")))
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20.09.2022 21:03 Відповісти
Та ні. Не ментальність, а IQ виборців. І Ви зараз це підтвержуєте особисто своїм дописом.
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20.09.2022 21:30 Відповісти
А было ли большинство?Рыги очень здорово умеют делать"большинство"...Пока Порох в демократию заигрался...просто реванш антимайдана...
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20.09.2022 21:30 Відповісти
там не було "большинства". половина не приймала участь з огляду на несприйняття кандидатур. Якби оставалася графа проти всіх, то мабуть би частина з тих, хто ігнорував свій обов'язок громадянина, таки б прийшла на вибори. і тоді б 72% стали б значно меншими 50%.
Графи проти всіх нема, можливості забрати свій бюлетень після його наочного псування нема. комісії складаються із представників партій, про які більшість електорату навіть не підозрювали.
все це дає можливість демонструвати вибори там, де насправді їх як таких не було.
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20.09.2022 23:19 Відповісти
Прийняття Закону Про колаборантів… тягнуть Стефанчук-Зеленський, «чомусь»!!
Закон Про фінансову систему держави… теж, «чомусь неначасі»….!!!

Мабуть, Стефанчук-Зеленський з малюскою, усі свої сили кинули, щоб з януковоща «не зняли» санкції за кордоном на 9 році його втечі з України!!!
Борцуни, офшорні з Оманщини!!
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20.09.2022 19:04 Відповісти
зелена мразота
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20.09.2022 19:05 Відповісти
с блдским пещерным правосудием и связкой засланцев-идиотов дермаками-татаровыми можем получить "очень любопытные результаты"....
ну вот нет веры этому недалёкому прездоболу, ставшему случайно не только президентом, но и zуперменом на доверии (за рахунок геройства-трагедій ЗСУ та Українців)
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20.09.2022 19:08 Відповісти
Це той самий батальйон, бійців якого у 2021 РНБО під керівництвом Зеленського внесло у санкційний список як "ворів у законі". Бійцям загрожувала депортація до росії, де їх чекала смерть
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20.09.2022 19:10 Відповісти
Коли підпише арешт, злодіїв асвальту і щебеню в українського народу, а також гуманіторної допомоги в особливо великих розмірах( більше 10 тисяч.грн),,,?
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20.09.2022 19:13 Відповісти
Журналістка Ярослава Міщенко, яка спеціалізується на релігійній тематиці, пише, що влада з допомогою СБУ і Держслужби етнополітики підіграє Новінському і заради електоральних зисків протидіє переходу громад УПЦ МП до ПЦУ.
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20.09.2022 19:16 Відповісти
Ага, військових за грати, а колаборантів, навідників кацапської арти під заставу на волю випускаєте... Ой дограється "зелена влада"!
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20.09.2022 19:18 Відповісти
Ето типо как? Типо тех кто убивал росийских нацистов не по правилам пойдут под арест а вместо них пойдут воевать Зеля, Дерьмак и Лысый из Квартала? И ето в то время когда ***** спустил на Украину всех своих беспредельщиков и преступников, развязав им полностью руки
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20.09.2022 19:26 Відповісти
Цей механізм запланований для патріотів у складі ЗСУ та для добробатів.
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20.09.2022 19:33 Відповісти
Что то мне все это напоминает как в 2015 наша власть по приказу ***** начала пресовать добровольческие батальйоны типо Торнадо и ПС. У нас что много лишних людей в армии? Даже если кто то там не по правилам воюет то значит его нужно под арест? А вместо него студентов наловить и отправить на фронт, которые не знают с какой стороны автомат держать, чтобы там гибли пачками? Наоборот в такое трудное время нужно больше прав добавить тем кто воюет а вот сепарам и колаборантам которые сидят у власти нужно наоборот крылья обрезать.
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20.09.2022 19:41 Відповісти
Ага разбежался. Еще чего доброго догадаются, что враг не только в Москве.
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20.09.2022 20:44 Відповісти
Клоунам 95 кварталу медалі, а солдатам тюрми! Браво Зелена мразь
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20.09.2022 19:52 Відповісти
Ну чтобы луганда население не пострадало от злых биндеровцев.
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20.09.2022 20:00 Відповісти
это с 2014 года тянется
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20.09.2022 21:30 Відповісти
ЗЕгниды!!
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20.09.2022 20:16 Відповісти
от коли буде війна - тоді будемо відповідати.. а зараз, у війсковий стан можно розтрілювати тих казнакрадів. )
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20.09.2022 20:25 Відповісти
Коли замість підготовки до війни форсуються тендери по засвоєнню бюджета то це добра справа ..
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20.09.2022 21:05 Відповісти
Просто добровольців, завдяки яким була зупинена кацапська навала у 2014 саджали дуже легко за будь-якою заявою ватників, а для військовослужбовців знадобився цілий новий закон.
Не здивуюся, якщо у якості доказів прокурорами будуть надаватися відео з вни, які так надихали українців.
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20.09.2022 21:05 Відповісти
Треба вимагати від зеленського відмінити ганебний закон. який дискредитує ЗСУ перед українським народом. перед нашими союзниками та партнерами !
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20.09.2022 21:09 Відповісти
такое во время войны не подписывают. А вот про предателей и коллаборантов, сепаров нужны законы, по которым их нужно просто бивать
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20.09.2022 21:28 Відповісти
Клоун, ти довибрикуєшся до того що військові одного разу просто відмовляться захистити тебе від розлюченого натовпу 😆
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20.09.2022 22:53 Відповісти
.....потім квартальні будуть "рішати" і чинити лівосуддя.....
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21.09.2022 01:19 Відповісти
Знову Антін підпалює сраки ботам влади. Зеленського зробив героя патріота марафон та боти Федорова,а не реальні справи! Єдині хто заслуговує пошани це наші герої які воюють на фронті! Прості звичайні українці які захищають нашу Україну!
https://www.youtube.com/watch?v=ceLYhu3MZA0
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21.09.2022 02:52 Відповісти
 
 