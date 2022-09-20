Зеленський підписав закон, що передбачає арешт військовослужбовців, які вчинили воєнні злочини під час війни
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Президент України Володимир Зеленський підписав Закон України "Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо обрання запобіжного заходу до військовослужбовців, які вчинили військові злочини під час дії воєнного стану" від 16 серпня 2022 року.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ВР.
"Військовий злочин, вчинений військовослужбовцем під час дії правового режиму воєнного стану, свідчить про його максимальний ступінь суспільної небезпеки, а відтак до такого військовослужбовця може бути застосовано виключно запобіжний захід - тримання під вартою", - йдеться у повідомленні.
Зазначеним Законом статтю 176 Кримінального процесуального кодексу України доповнено частиною сьомою, відповідно до якої "Під час дії воєнного стану до військовослужбовців, які підозрюються або обвинувачуються у вчиненні злочинів, передбачених статтями 402-405, 407, 408, 429 Кримінального кодексу України, застосовується виключно запобіжний захід, визначений пунктом 5 частини першої статті 176", тобто тримання під вартою.
Крім того, змінами до статті 183 Кримінального процесуального кодексу України передбачено, що "Тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м’яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу, крім випадків, передбачених частинами п’ятою та сьомою статті 176 цього Кодексу".
"Таким чином, з прийняттям Закону унеможливлюється застосування будь-яких інших запобіжних заходів, крім як тримання під вартою, до військовослужбовців, які вчинили окремо визначені військові злочини під час дії правового режиму воєнного стану. Закон набув чинності 10 вересня 2022 року", - нагадують у ВР.
Будь ласка, зачекайте...
а до марадерів і казнокрадів у військовий час...нічого не вигадали (ну окрім нагород і премій)
бо за злочинні накази щось не чути
пацани швиденько зачитали те що самі ж написали і до стіни...
то моня з дня заморозки виробництва зброї має сидіти на нарах
а якщо порахувати відкриту дорогу до Києва
не підірвані шляхи на півдні
здачу вагнерівців
зраду по віднощенню до захисників Маріуполя
протягнутий закон про землю
і повний безпрєдел у владі
то розстріл після насажування на кіл, потім повішання а потім четвертуванням та згодовування останків собакам буде дуже легким покаранням
Если ты хочешь азиатскую диктатуру - открой границы и выпусти людей, а после на майдане бери себе любого президента жребием, или как ты там хочешь.
Если же ты хочешь европейскую демократию - то закрой рот и смирись с выбором большинства, а лучше поплачь над тем что ментальность граждан государства такова, что получив власть - они начинают воровать и тупить.
Графи проти всіх нема, можливості забрати свій бюлетень після його наочного псування нема. комісії складаються із представників партій, про які більшість електорату навіть не підозрювали.
все це дає можливість демонструвати вибори там, де насправді їх як таких не було.
Закон Про фінансову систему держави… теж, «чомусь неначасі»….!!!
Мабуть, Стефанчук-Зеленський з малюскою, усі свої сили кинули, щоб з януковоща «не зняли» санкції за кордоном на 9 році його втечі з України!!!
Борцуни, офшорні з Оманщини!!
ну вот нет веры этому недалёкому прездоболу, ставшему случайно не только президентом, но и zуперменом на доверии (за рахунок геройства-трагедій ЗСУ та Українців)
Не здивуюся, якщо у якості доказів прокурорами будуть надаватися відео з вни, які так надихали українців.
https://www.youtube.com/watch?v=ceLYhu3MZA0