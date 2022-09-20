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Використання коксівного вугілля на ТЕС ускладнить роботу котлів, - Укркокс

Новини Цензор.НЕТ Економіка

уголь

Використання коксівного вугілля на теплоелектростанція ризиковано, це ускладнить роботу котлів, що може призвести до їх повної зупинки.

Про це заявив генеральний директор Української науково-промислової асоціації "Укркокс" Анатолій Старовойт, інформує Цензор.НЕТ.

"Зазвичай теплові електространції використовують або газове вугілля, або антрацит, а коксівне вугілля - це проміжна марка. Дуже спірне питання, як це вугілля поведеться. Моя думка - утворюватиметься гарнісаж на стінках котлів, що ускладнить їхню роботу", - зазначив експерт.

За його словами, потреба в коксівному вугіллі в Україні суттєво впала у зв'язку з критичною ситуацією в металургійній галузі. Це суттєво вплинуло на роботу єдиного підприємства, яке видобуває цю марку – ШУ Покровське. Експорт коксівного вугілля, непридатного з погляду проходження опалювального сезону, давав можливість градоутворюючому підприємству продовжувати працювати. "Немає гарантій, що у разі зупинення підприємства та завершення війни видобуток вдасться відновити", - заявив Старовойт.

Нагадаємо, раніше Міненерго повідомило, що експорт коксівного вугілля з України заборонено - тому що це вугілля може бути використане для теплової генерації.

У свою чергу президент "Укрметалургпрому" Олександр Каленков заявив, що коксівне вугілля не дає під час спалювання такого ефекту, як енергетичне вугілля, і тому його використовувати економічно недоцільно.

Також читайте: Заборона на експорт коксівного вугілля призведе до зупинки підприємств і вдарить по бюджету України, - голова ФМУ

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+6
Ну чому при "слугах" скрізь проблеми? В "зеленій енергетиці" дупа, накопичили боргів, що ще два наступні уряди не розберуться. У вугільній галузі погано. Що з атомними? Скільки енергоблоків окупували кацапи з американським паливом, всі шість? Чому конс пхають в котельні? Що з ГЗМ, що зі зброєю? А що зі школами і вишами? Що в економіці?
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20.09.2022 19:05
+6
главное - дороги! мама любит скорость....., а еще больше - толстый кошелек.....
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20.09.2022 19:10
+4
Бачили кого вибирали? Тепер жріть не обляпайтеся!!!
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20.09.2022 19:12
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Антрацит це вешч. Особливо марки АК. Перегоряє на попіл.
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20.09.2022 19:00 Відповісти
а коксівне вугілля дає дуже твердий і тугоплавкий шлак, який заліплює екрани пиловугільних котлів.
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20.09.2022 23:09 Відповісти
Ну чому при "слугах" скрізь проблеми? В "зеленій енергетиці" дупа, накопичили боргів, що ще два наступні уряди не розберуться. У вугільній галузі погано. Що з атомними? Скільки енергоблоків окупували кацапи з американським паливом, всі шість? Чому конс пхають в котельні? Що з ГЗМ, що зі зброєю? А що зі школами і вишами? Що в економіці?
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20.09.2022 19:05 Відповісти
главное - дороги! мама любит скорость....., а еще больше - толстый кошелек.....
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20.09.2022 19:10 Відповісти
КМ чомусь не дозволяє експорт коксу. А він нам не потрібний у котельнях. Це точно так, як не дозволяють чоловікам, навіть морякам виїджати за кордон на роботу.
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20.09.2022 20:48 Відповісти
дупа в З. Е. була закладена ще урядом кілі азіріва- тобі, якшо ти енергетик, це має бути відоме. у вугільній галузі дупа була завжди- тобі, якщо ти енергетик, має бути це теж відомо. про атомні- ну тут вже багато списів зламано, додам лише те, що наріт енергодара може це чогось навчить.
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20.09.2022 23:07 Відповісти
не потрібно мені розповідати щось про магадан. Уряд Кілі Бімби, точніше його частина, продовжує обслуговувати Боневтіка - татаров, єлдак, подоляк, смірнов, демченко,шкарлет, вілкул та інші. Проблеми у всьому почалися з літа 2019 року. В інших таких кричущих проблем не було і ще потрібно враховувати, що США фінансує пінсіонерів і військових, а "бариги" Боневтіку залишили виграні у гарзпрома 4 мільярди доларів США, позов на 11 мільярдів, які він просрав, 28 мільярдів золото-валютних резервів і в казні 170 мільярдів гривень. Також постійно зростаючу економіку... А в 2014 році в казні була дуля, вкрадені ЗВР, відсітня армія і розбігаюча міліція.
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20.09.2022 23:50 Відповісти
або вирішуйте проблеми, або ідить накуй. При владі одні нитіки, не компетентні і ні за що не відповідальні.
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20.09.2022 19:09 Відповісти
Бачили кого вибирали? Тепер жріть не обляпайтеся!!!
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20.09.2022 19:12 Відповісти
в принципі, кокс - це той же очищений антрацит, майже чистий вуглець..?
трішки підкорегувати режим роботи топки-котла - і ніби норм..?
дивні аргументи експерда.. або шось нєдоговарівают впєчатлітєльному лохторату?..
Зєлєнського ж вибрали, на нашу голову
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20.09.2022 19:19 Відповісти
ше одне "ікспьордло" у вугіллі вилізло.... майже чистий вуглець, ага..... де ви такі беретесь????
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20.09.2022 22:44 Відповісти
"Хімічні властивості антрациту: вуглецю 92-97 %.."
"кокс - продукт коксування кам'яного вугілля з вмістом вуглецю 96-98 %"
(вікіпедія)
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20.09.2022 23:16 Відповісти
мляяяя, нижче твого інтелектуального рівня лише маріанська западина......
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02.10.2022 09:35 Відповісти
..вітаннячка з виходом на роботу
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02.10.2022 13:27 Відповісти
Волання цієї маріонетки свідчить про те, що батальон "Монако" дуже хоче жерти, незважаючи на війну.
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20.09.2022 19:22 Відповісти
Використання коксівного вугілля на ТЕС ускладнить роботу котлів, - Укркокс
=================
класне в чувака прізвище-Укркокс
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20.09.2022 19:24 Відповісти
Треба дозволити експорт коксового вугілля.
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20.09.2022 20:43 Відповісти
якщо тут зібралось стільки "ікспьордів" у вугіллі, які також "ікспьорди" в атомній енергетиці, а до того були спєцами в коронавірусі, а до того в мінських угодах 1і 2, а ще в зеленій енергетиці, віцськовій справі- тоді Україна точно переможе....
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20.09.2022 23:00 Відповісти
навіть не буду коментувати хрень, що написали. А що не так у "мінських"? Писав сотню раз і Вам напишу, що при "мінських" люди вибирали найкращі курорти по всьому світу і найдешевші авіакомпанії. Могли дозволити на кожні вихідні поїхати в Європу. А при Вовіних "оманських" всі сидять по підвалах, його вівці, що віддали голоси в Європі, а найкращі, як завжди боронять Україну.
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20.09.2022 23:54 Відповісти
ти б спочатку почитав уважно, а потім щось коментував....
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02.10.2022 09:37 Відповісти
 
 