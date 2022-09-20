Використання коксівного вугілля на ТЕС ускладнить роботу котлів, - Укркокс
Новини Цензор.НЕТ Економіка
Використання коксівного вугілля на теплоелектростанція ризиковано, це ускладнить роботу котлів, що може призвести до їх повної зупинки.
Про це заявив генеральний директор Української науково-промислової асоціації "Укркокс" Анатолій Старовойт, інформує Цензор.НЕТ.
"Зазвичай теплові електространції використовують або газове вугілля, або антрацит, а коксівне вугілля - це проміжна марка. Дуже спірне питання, як це вугілля поведеться. Моя думка - утворюватиметься гарнісаж на стінках котлів, що ускладнить їхню роботу", - зазначив експерт.
За його словами, потреба в коксівному вугіллі в Україні суттєво впала у зв'язку з критичною ситуацією в металургійній галузі. Це суттєво вплинуло на роботу єдиного підприємства, яке видобуває цю марку – ШУ Покровське. Експорт коксівного вугілля, непридатного з погляду проходження опалювального сезону, давав можливість градоутворюючому підприємству продовжувати працювати. "Немає гарантій, що у разі зупинення підприємства та завершення війни видобуток вдасться відновити", - заявив Старовойт.
Нагадаємо, раніше Міненерго повідомило, що експорт коксівного вугілля з України заборонено - тому що це вугілля може бути використане для теплової генерації.
У свою чергу президент "Укрметалургпрому" Олександр Каленков заявив, що коксівне вугілля не дає під час спалювання такого ефекту, як енергетичне вугілля, і тому його використовувати економічно недоцільно.
Будь ласка, зачекайте...
трішки підкорегувати режим роботи топки-котла - і ніби норм..?
дивні аргументи експерда.. або шось нєдоговарівают впєчатлітєльному лохторату?..
Зєлєнського ж вибрали, на нашу голову
"кокс - продукт коксування кам'яного вугілля з вмістом вуглецю 96-98 %"
(вікіпедія)
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класне в чувака прізвище-Укркокс