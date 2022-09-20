Війська РФ намагалися зруйнувати дамбу Печенізького водосховища, - Генштаб ЗСУ

За поточну добу російські окупанти завдали 7 ракетних та 20 авіаційних ударів по території України, намагалися зруйнувати дамбу Печенізького водосховища у Харківській області – але безуспішно.

Про це йдеться у вечірньому зведені Генштабу ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

"За поточну добу російські окупанти завдали 7 ракетних та 20 авіаційних ударів, здійснили понад 15 обстрілів з РСЗВ по військових та цивільних об’єктах на території України, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.

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Внаслідок терористичних дій російських військ за поточну добу постраждала інфраструктура більш як 20 населених пунктів. Серед них Слов’янськ, Сіверськ, Соледар, Бахмут, Вугледар, Степне, Нікополь та Очаків. В населеному пункті Печеніги окупанти намагалися зруйнувати дамбу Печенізького водосховища, успіху не мали", - йдеться у повідомленні.