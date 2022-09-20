Війська РФ намагалися зруйнувати дамбу Печенізького водосховища, - Генштаб ЗСУ
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
За поточну добу російські окупанти завдали 7 ракетних та 20 авіаційних ударів по території України, намагалися зруйнувати дамбу Печенізького водосховища у Харківській області – але безуспішно.
Про це йдеться у вечірньому зведені Генштабу ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
"За поточну добу російські окупанти завдали 7 ракетних та 20 авіаційних ударів, здійснили понад 15 обстрілів з РСЗВ по військових та цивільних об’єктах на території України, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.
Внаслідок терористичних дій російських військ за поточну добу постраждала інфраструктура більш як 20 населених пунктів. Серед них Слов’янськ, Сіверськ, Соледар, Бахмут, Вугледар, Степне, Нікополь та Очаків. В населеному пункті Печеніги окупанти намагалися зруйнувати дамбу Печенізького водосховища, успіху не мали", - йдеться у повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
інакше їм торба, тому цього слід чекати найближчим часом,
давали б їм аналогічну відповідь бавовною побільше
Запоріжсталь - 1933 (1-а плавка чавуну).
Дніпрогес - 1932 (1-й гідроагрегат).
Дані з Вікіпедії. За бажанням можна ще знайти. Готовий вибачитись, якщо наведете хоч трошки схоже (хай не таке грандіозне), побудоване в Україні чи взагалі на території колишнього СРСР після 1991 р. Запоребрик та Білорусь не наводимо, бо там по суті той самий СРСР залишився.
Ви не задали питання, як я голосував на референдумі про незалежність України у 1991, але відповім: голосував "За", бо вже був досвід ГКЧП і стало зрозуміло, що СРСР зберігти неможливо (до ГКЧП шанс був, хоча вже не з 15 республіками, а максимум з 10-11).
Питання, чому я зараз не за поребриком, вважаю образливим, тому не відповідатиму.
а давайте порівняємо радянські торгово-розважальні центри і *******.
давайте порівняємо УБОГЕ радянське житло з тим, що будують зараз.
І далеко не все "нафіг не потрібно". Криворіжсталь і Запоріжсталь працюють, атомні електростанції працюють (ЧАЕС - то окремий випадок, через людську недбалість, яка може загубити будь-що), самі можете навести купу прикладів. Хоча, треба сказати, дуже багато заводів закрились.
PS У Часи СРСР "убогі" квартири (а насправді цілком пристойне житло) будь-яка родина отримувала безкоштовно. Якщо не було де жити - селили у гуртожитках, і квартиру давали позачергово. Якщо було де жити, але площа була менша за норму, квартиру "за поліпшенням умов" отримували десь ближче до пенсії. Для прикладу, мої батьки отримали 2-кімнатну квартиру у 1963-64 році як молода родина, а потім - 3-кімнатну у 1983 р. ("за поліпшенням"). А тепер скажіть, скільки років має працювати звичайна родина (не круті бізнесмени), щоб купити хоча б 2-кімнатну квартиру? Серед моїх знайомих такі є, але дуже мало.
А в Китаї не вміли будувати? Стіну, наприклад.
А в Єгипті не вміли будувати? 5000 років тому?
Ніхто ніколи ніде не вмів, і тільки радянський совок навчився!
Ну і щодо нас - збудовані століття тому в українських містечках і містах будинки на сьогодні виглядають краще аніж савецькі , вражає якість цегли , майстерність будівельників , міцність швів , так що ніхера у тому совку путнього не звели ((
Тому всю русню треба знищити!