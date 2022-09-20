Войска РФ пытались разрушить дамбу Печенежского водохранилища, - Генштаб ВСУ
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
За текущие сутки российские оккупанты нанесли 7 ракетных и 20 авиационных ударов по территории Украины, пытались разрушить дамбу Печенежского водохранилища в Харьковской области – но безуспешно.
Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
"За текущие сутки российские оккупанты нанесли 7 ракетных и 20 авиационных ударов, совершили более 15 обстрелов с РСЗО по военным и гражданским объектам на территории Украины, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.
В результате террористических действий российских войск за текущие сутки пострадала инфраструктура более 20 населенных пунктов. Среди них Славянск, Северск, Соледар, Бахмут, Угледар, Степное, Никополь и Очаков. В населенном пункте Печенеги оккупанты пытались разрушить дамбу Печенежского водохранилища, безуспешно", - говорится в сообщении.
Пожалуйста, подождите...
інакше їм торба, тому цього слід чекати найближчим часом,
давали б їм аналогічну відповідь бавовною побільше
Запоріжсталь - 1933 (1-а плавка чавуну).
Дніпрогес - 1932 (1-й гідроагрегат).
Дані з Вікіпедії. За бажанням можна ще знайти. Готовий вибачитись, якщо наведете хоч трошки схоже (хай не таке грандіозне), побудоване в Україні чи взагалі на території колишнього СРСР після 1991 р. Запоребрик та Білорусь не наводимо, бо там по суті той самий СРСР залишився.
Ви не задали питання, як я голосував на референдумі про незалежність України у 1991, але відповім: голосував "За", бо вже був досвід ГКЧП і стало зрозуміло, що СРСР зберігти неможливо (до ГКЧП шанс був, хоча вже не з 15 республіками, а максимум з 10-11).
Питання, чому я зараз не за поребриком, вважаю образливим, тому не відповідатиму.
а давайте порівняємо радянські торгово-розважальні центри і *******.
давайте порівняємо УБОГЕ радянське житло з тим, що будують зараз.
І далеко не все "нафіг не потрібно". Криворіжсталь і Запоріжсталь працюють, атомні електростанції працюють (ЧАЕС - то окремий випадок, через людську недбалість, яка може загубити будь-що), самі можете навести купу прикладів. Хоча, треба сказати, дуже багато заводів закрились.
PS У Часи СРСР "убогі" квартири (а насправді цілком пристойне житло) будь-яка родина отримувала безкоштовно. Якщо не було де жити - селили у гуртожитках, і квартиру давали позачергово. Якщо було де жити, але площа була менша за норму, квартиру "за поліпшенням умов" отримували десь ближче до пенсії. Для прикладу, мої батьки отримали 2-кімнатну квартиру у 1963-64 році як молода родина, а потім - 3-кімнатну у 1983 р. ("за поліпшенням"). А тепер скажіть, скільки років має працювати звичайна родина (не круті бізнесмени), щоб купити хоча б 2-кімнатну квартиру? Серед моїх знайомих такі є, але дуже мало.
А в Китаї не вміли будувати? Стіну, наприклад.
А в Єгипті не вміли будувати? 5000 років тому?
Ніхто ніколи ніде не вмів, і тільки радянський совок навчився!
Ну і щодо нас - збудовані століття тому в українських містечках і містах будинки на сьогодні виглядають краще аніж савецькі , вражає якість цегли , майстерність будівельників , міцність швів , так що ніхера у тому совку путнього не звели ((
Тому всю русню треба знищити!