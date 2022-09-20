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Войска РФ пытались разрушить дамбу Печенежского водохранилища, - Генштаб ВСУ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

водосховище,печенізьке

За текущие сутки российские оккупанты нанесли 7 ракетных и 20 авиационных ударов по территории Украины, пытались разрушить дамбу Печенежского водохранилища в Харьковской области – но безуспешно.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"За текущие сутки российские оккупанты нанесли 7 ракетных и 20 авиационных ударов, совершили более 15 обстрелов с РСЗО по военным и гражданским объектам на территории Украины, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.

В результате террористических действий российских войск за текущие сутки пострадала инфраструктура более 20 населенных пунктов. Среди них Славянск, Северск, Соледар, Бахмут, Угледар, Степное, Никополь и Очаков. В населенном пункте Печенеги оккупанты пытались разрушить дамбу Печенежского водохранилища, безуспешно", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии
+14
Ні сссср вміли будувати , а наші люди вміли вміють і завжди будуть вміти будувати , а ссср то вивіска херова вивіска яка нкспуатувала людей за корійки і палку ковбаси
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20.09.2022 19:54
+14
А в інших місцях - що, не вміють? Коли вже надрочитесь на свій ссср?
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20.09.2022 20:00
+13
«референдуми» і терористичні атаки на інфраструктуру це все що може робити «друга армія»,

інакше їм торба, тому цього слід чекати найближчим часом,

давали б їм аналогічну відповідь бавовною побільше
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20.09.2022 19:44
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Правила форума Совет форумчан
«референдуми» і терористичні атаки на інфраструктуру це все що може робити «друга армія»,

інакше їм торба, тому цього слід чекати найближчим часом,

давали б їм аналогічну відповідь бавовною побільше
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20.09.2022 19:44 Ответить
Та зламали собі мозок
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20.09.2022 19:46 Ответить
Эту дамбу (плотину) в свое время строил мой отец.
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20.09.2022 19:47 Ответить
Спасибо ему и таким, как он. Все-таки в СССР умели строить.
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20.09.2022 19:49 Ответить
Ні сссср вміли будувати , а наші люди вміли вміють і завжди будуть вміти будувати , а ссср то вивіска херова вивіска яка нкспуатувала людей за корійки і палку ковбаси
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20.09.2022 19:54 Ответить
Та годі тобі. Він озвучив факт що в СРСР вміли будувати. Так, вміли, коли було треба. Він не казав що це робили в СРСР краще, ніж в інших країнах.
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20.09.2022 21:05 Ответить
Абсолютно так.
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20.09.2022 21:13 Ответить
А в інших місцях - що, не вміють? Коли вже надрочитесь на свій ссср?
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20.09.2022 20:00 Ответить
Це факт. Будинки з 1930-х років досі стоять. Не певен, що те, що будують зараз, простоїть 90 років
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20.09.2022 20:04 Ответить
Який факт? В 30-х тільки в СССР будували? Про Бруклінський міст чули, та перші хмарочоси на Манхетені? А про Колізей та римські віадуки, яким більше 2 тис. років, які досі стоять? Небачене досягнення: будівля 80 років стоїть😱 І що, немає прикладів, коли побудоване в СССР розвалювалося? Та повно.
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20.09.2022 20:27 Ответить
Я намагався порівняти побудоване в СРСР і тими ж людьми (чи їх потомками) на тих самих землях після 1991 р. Можете мене називати різними образливими словами, але це факт: У СРСР будувати вміли.
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20.09.2022 20:47 Ответить
Ніякими словами я вас не називав. А закликав (хоча і в доволі імпресивній формі) припинити теребіти ностальгію. І важко знайти більш безглузде заняття, ніж порівнювати: де, коли і як будували. Бо будували і будують по-різному. А для самого порівняння у вас немає фактажа.
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20.09.2022 21:10 Ответить
Криворіжсталь - 1934 (1-а доменна піч);
Запоріжсталь - 1933 (1-а плавка чавуну).
Дніпрогес - 1932 (1-й гідроагрегат).
Дані з Вікіпедії. За бажанням можна ще знайти. Готовий вибачитись, якщо наведете хоч трошки схоже (хай не таке грандіозне), побудоване в Україні чи взагалі на території колишнього СРСР після 1991 р. Запоребрик та Білорусь не наводимо, бо там по суті той самий СРСР залишився.
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20.09.2022 21:20 Ответить
Десь писали - все це грандіозне будувалося у СЩА , потім розбиралося , перевозилося до нас і тут повторно збиралося під керівництвом інженерів із США ; оплачувалося грошиками які торгували за зерно , своїх голодом морячи (( Грандіозне будівництво привело до Голодомору , а ви гордіться "стройками пятілєток " ((
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20.09.2022 21:57 Ответить
Це аргумент. Я таке дійсно пригадую про Дніпрогес, але є купа інших прикладів - все з-за кордону привезли?
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20.09.2022 22:29 Ответить
Такі да (( ХТЗ - це форд , там де зіл - колись амо - здається французи , усі машинобудівні заводи - станки і лінії американські (( навіть консерви навчилися робити вже після другої світової як нас другим фронтом нагодували (( пам"ятаєте каністри для бензину " радянські" ? - завод німецький як репарація після війни , завод мотоциклетний - забрали у німців завод бмв , київський оптикомеханічний - німецький лейка (( на т-72 у кацапів і досі двигун німецький часів тієї війни що складають на забраній у Німеччині лінії (( урали - завод американський , жигулі - італійський , газони взагалі не авто але завод завезений ...... захекаюсь перераховувати , бо навіть більш менш ******* цукрозаводи будували європейці нам ((
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20.09.2022 22:37 Ответить
P.S. Та бляха що говорити як навіть матрьошка - крадена японська іграшка , а ви про заводи (( Майже всі великі пасажирські теплоходи - як не по репараціях , так у Європі збудовані , Найбільший у Європі колись ЧШК ( тканини , синтетичні нитки ) усе обладнання Італія , Азоти ( добрива ) обладнання імпорт ..... що свого ? (( та майже нічого бо навіть ядерну бомбу украли , а бомбардувальник передрали у американців 1:1 ; генсекам збирали зіли копіюючи лінкольни а для нас робили фанту із завезеного із США концентрату ((Т
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20.09.2022 22:44 Ответить
Не зупинюся - щоб виготовити перший савєцький вертоліт вимушені були купити у США ліцензію на одну із розробок Сікорського , а потім зробили із Міля великого конструктора вертольотів (( за досягнення нашого авіапрому видавали дуглас , назвавши його лі-2 (( реактивну авіацію отримали лише завдяки тому що Британія подарувала технологію виготовлення двигунів , автомат у німців украли і п"яничку калашнікова зробили геніальним зброярем (( ....
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20.09.2022 22:48 Ответить
Можу ще додати, що фотоапарати типу ФЕД і навіть крутий Зеніт - це варіації німецької Лейки. Але, наприклад, перша у світі атомна електростанція потужністю 5 МВт, Обнінська АЕС, була запущена 27 червня 1954 в Обнінську СРСР) - дані з Вікіпедії. Драти було ні у кого, бо атомних електростанцій тоді ще не було.
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20.09.2022 22:44 Ответить
Іще скажіть що реактор у Обнінську був першим у світі (( Просто ТАМ рахувалися із безпекою , а у нас на неї хер клали (( у нас і човен був з ядерною установкою прогресивний - "хіросіма" (( теж першими у світі найбільше підводників загубили , а потім був самий потужний у світі третій енергоблок Чорнобильської АЕС (( Таки є чим пишатися (( На закусь можна додати аварію на ленінградській , кучу на маяку сибірському ; розказати як вибухнула від конструктивних недоліків машинна зала саяно -шушенської ГЕС і як Поділ утопило (( Таки є чим пишатися ((
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20.09.2022 22:54 Ответить
Реактор на Обнінській АЕС таки був першим у світі - якщо вірити Вікіпедії (українській версії). Що стосується ЧАЕС, то це винна не станція, а люди, які вирішили поставити там недолугі експерименти, вимкнувши перед цим систему безпеки.
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20.09.2022 23:52 Ответить
Ви це серйозно ? (( Винуватий персонал що конструкція реактора була недолугою і лише після Чорнобиля провели модифікацію решти ? (( Тоді я вам так скажу - сам союз нерушимих був недолугим експериментом у руках дурнуватих експериментаторів ! Крапка !!!!!!!!! А ви обнінською салотопкою пишайтеся !
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21.09.2022 00:35 Ответить
Та візьміть будь який ******** комп'ютер (це мені ближче) і подайте напругу 380 В замість 220 В - як мінімум блок живлення накриється. Скільки у СРСР було АЕС, а серйозна аварія лише одна! Скільки аварій на автошляхах, і через це пересаджуватися на диліжанси на конях (до речі, теж аварії бували)?
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21.09.2022 00:51 Ответить
З вами все зрозуміло ! Совок для вас усе ! Питання - чому досі в Україні , а не в кацапії адже там так все класно - як у сссрі ? ((
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21.09.2022 00:56 Ответить
Я не мав на увазі, що СРСР - це було все. Наприклад, в електроніці СРСР безнадійно відстав. Але в Космос полетів таки космонавт із СРСР, а США полетіли завдяки зрадництву Пеньковського.
Ви не задали питання, як я голосував на референдумі про незалежність України у 1991, але відповім: голосував "За", бо вже був досвід ГКЧП і стало зрозуміло, що СРСР зберігти неможливо (до ГКЧП шанс був, хоча вже не з 15 республіками, а максимум з 10-11).
Питання, чому я зараз не за поребриком, вважаю образливим, тому не відповідатиму.
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21.09.2022 10:08 Ответить
Реактор BORAX-II был построен в 1954 г. с проектной мощностью 6 МВт(т). В марте 1955 года BORAX-II был преднамеренно уничтожен, приведя реактор в «немедленный критический режим»
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21.09.2022 01:32 Ответить
Экспериментальный реактор-размножитель I ( ***-I ) - выведенный из эксплуатации исследовательский реактор и национальный исторический памятник США , расположенный в пустыне примерно в 18 милях (29 км) к юго-востоку от Арко, штат Айдахо . Это был первый в мире реактор- размножитель . [3] В 13:50 20 декабря 1951 года она стала одной из первых в мире атомных электростанций , вырабатывающих электричество, когда произвела достаточно электроэнергии, чтобы зажечь четыре 200-ваттные лампочки . [4] [5]Впоследствии ***-I выработал достаточно электроэнергии для питания своего здания и продолжал использоваться в экспериментальных целях, пока не был выведен из эксплуатации в 1964 году. Музей открыт для посетителей с конца мая до начала сентября.
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21.09.2022 01:33 Ответить
P.S. А на Дніпрогесі - агрегати німецькі , тому коли совєти його підірвали у 1941 то німці його мало не з коліс відновили і до 1943 він струм виробляв . Жодна " вєлічайшая стройка" власними силами не здійснена так що нічого на 1991 пальцем тикати якщо до того рило криве ((
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20.09.2022 22:00 Ответить
А тепер такий самий список видай нам в ті самі часи за кордоном по світу. Совкодрочер здохни вже!
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20.09.2022 22:07 Ответить
Обов'язково "здохну", якщо хтось наведене приклад хоч чогось схожого, побудованого в Україні після 1991.
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20.09.2022 22:27 Ответить
так, але наведений вами перелік об'єктів - це 100% з того, що зараз і нафіг нікому не потрібно.
а давайте порівняємо радянські торгово-розважальні центри і *******.
давайте порівняємо УБОГЕ радянське житло з тим, що будують зараз.
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21.09.2022 00:09 Ответить
Ми живемо у 2-кімнатному "убогому радянському житлі", але проблем немає. Від батьків залишилась 3-кімнатна квартира - теж "убога" з часів СРСР, і теж без проблем. Бував у ******** квартирах - принципової різниці не бачу, хіба що радіоточок немає.

І далеко не все "нафіг не потрібно". Криворіжсталь і Запоріжсталь працюють, атомні електростанції працюють (ЧАЕС - то окремий випадок, через людську недбалість, яка може загубити будь-що), самі можете навести купу прикладів. Хоча, треба сказати, дуже багато заводів закрились.

PS У Часи СРСР "убогі" квартири (а насправді цілком пристойне житло) будь-яка родина отримувала безкоштовно. Якщо не було де жити - селили у гуртожитках, і квартиру давали позачергово. Якщо було де жити, але площа була менша за норму, квартиру "за поліпшенням умов" отримували десь ближче до пенсії. Для прикладу, мої батьки отримали 2-кімнатну квартиру у 1963-64 році як молода родина, а потім - 3-кімнатну у 1983 р. ("за поліпшенням"). А тепер скажіть, скільки років має працювати звичайна родина (не круті бізнесмени), щоб купити хоча б 2-кімнатну квартиру? Серед моїх знайомих такі є, але дуже мало.
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21.09.2022 00:44 Ответить
До хера ТЦ набудували при тому що кірм продовольства нічого не виробляємо зі споживчого вжитку.
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21.09.2022 02:58 Ответить
І цілком символічно, що торгові центри та супермаркети часто навіть не будують, а використовують споруди закритих заводів.
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21.09.2022 10:12 Ответить
Те, що будують зараз, ще заколібаються потім зносити, коли будівлі морально застаріють.
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20.09.2022 20:29 Ответить
Те що зараз будують саме за тридцять років розсиплеться ((
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20.09.2022 22:01 Ответить
подивись результат влучання ракети в ******** монолітний будинок і в те, що при совєтах будували.
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20.09.2022 23:47 Ответить
Далеко і ходити не треба - показували іще у лютому Київ (( Скажу більше - дивися на потужність заряду , а не на слово "ракета " . Просто для інформації - я частеньку дивлюся на мостовий прогін поруч з яким одна упала - там метрові сталеві балки як ножем перерізало і загнуло на 180 (( Так що монолітно каркасне будівництво із його ослабленою арматуркою нервово курить , додай іще якість нашої арматури і дотримання технології при зведені каркасів - за тридцять років вони від вітру падати почнуть ((
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21.09.2022 00:47 Ответить
Шо ти мелеш??? А у Франції не вміли будувати? Там більшість населення в будинках 100+ років живе.
А в Китаї не вміли будувати? Стіну, наприклад.
А в Єгипті не вміли будувати? 5000 років тому?
Ніхто ніколи ніде не вмів, і тільки радянський совок навчився!
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20.09.2022 20:57 Ответить
В іншій гілці вже писав і ще раз повторю тут: намагався порівняти побудоване за часів СРСР і тими ж людьми (чи їх потомками) на тих самих землях після 1991 р. Можете мене називати різними образливими словами, але це факт: У СРСР будувати вміли.
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20.09.2022 21:08 Ответить
це ви про хрущовки ? (( таки вміли , даючи людині собачу буду взамін роблячи її рабом системи на все життя
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20.09.2022 22:10 Ответить
Це ми зараз їх собачою конурою вважаємо. А от у 1950-і, коли житло було зруйноване війною і люди вважали за щастя навіть комунальну квартиру, хрущовки задавались раєм. До того ж, пізні хрущовки (1963-64р.) вже мали роздільний санвузол, наша родина прожила у такій 2-кімнатній квартирі з 1964 (чи 1963, не пам'ятаю, коли батьки туди вселились, я у 1964-му народився) до 1983.
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20.09.2022 22:34 Ответить
Невдалий приклад Китаю - велика стіна - фальшивка часів мао як і все що у чайні виготовляється (( Історично та стіна - земляний вал , засаджений живоплотом був просто позначенням меж китайських територій на поверхні , а потім з"явилася ідеологія про велич китайської нації ((
Ну і щодо нас - збудовані століття тому в українських містечках і містах будинки на сьогодні виглядають краще аніж савецькі , вражає якість цегли , майстерність будівельників , міцність швів , так що ніхера у тому совку путнього не звели ((
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20.09.2022 22:08 Ответить
У Львові будинки стоять по 300-400 років.
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21.09.2022 06:26 Ответить
Там теж вміли будувати, я ж не сперечаюсь.
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21.09.2022 10:14 Ответить
есересер тут ні до чого . Будували - українці . . А будівельні технології , зараз - мінімум нічим не поступаються совковим .
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20.09.2022 20:12 Ответить
У інших місцях колишнього СРСР теж добротно збудовано.
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20.09.2022 20:48 Ответить
технологии скорее даже ушли вперед на порядок. раньше к тому же считать не слишком умели поэтому на всякий случай херачили трехкратный запас. сейчас - только если заплатишь. да и госты все же соблюдались, разные там геологические разведки, культурные памятки и т.п., законы опять же соблюдались (потому что их писали не просто так, абы бабла поднять) да и с логикой дружили, там, коммуникации, проезд, инфраструктура, школы\садики\больницы\парки\очисные сооружения должны как бы соответствовать, быть доступны в нужном количестве. сейчас - если есть бабло\родственники\знакомые то похрену где - ввалят все что хочешь, и законы тоже примут любые, абы заплатили, генпланы тоже уже наверное никто не вспоминает, потому что - зачем? а сколько прибрежных территорий застроили, наверное - все. так что уметь строить конечно надо, но с головой дружить все же более важно (ну или хотя бы с логикой). а то в результате получится как с кацапами - строили дороги вместо ракетных установок.
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20.09.2022 21:44 Ответить
Суцільна дурниця. Розрахунки на міцність і тоді могли нормально робити, і зараз. Зараз просто інструменти стали набагато ефективніші (програмне забезпечення, обчислювальна техніка). Це як порівнювати тетріс 80-х і ******* ігри, або ЕВМ в кімнаті 100 кв. м і смартфон.
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21.09.2022 06:40 Ответить
сьогодняшні будівельні технології - "космос", порівняно з совком.
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21.09.2022 00:14 Ответить
Ага, гулаги, чорнобилі та комунізьм
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20.09.2022 21:12 Ответить
Не нравится мне это. Если начнут лупить по дамбам вдоль Днепра, это может очень плохо закончиться; про удары по АЭС и думать не хочется. Надо в ответ лупить по их городам - куда можем достать (для этого нужны 300-км снаряды к Химерам и снятие запрета на удары по территории врага). Не уверен, что это остановит ввп и отморозков возле него, но есть шанс, что плебс свяжет причину со следствием.
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20.09.2022 19:48 Ответить
Я б на їхній плєбс особливо не розраховував. Я от дуже сподіваюся, що навколо дамби біля Київського водосховища ППО поставили нормальне. А то живу тут на лівому березі в 200 метрах від Дніпра. І гуляю біля нього по 2 години кожен день. Було б якось неприємно...
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20.09.2022 19:52 Ответить
Нічого страшного - раптом що - відбіжиш на 400 та й заспокоїшся , або на другий поверх вийдеш на добу (( це так страшно написав щоб видихнув , цунамі не буде , немає із чого цунамі під Києвом робити , від сили раптом що ноги замочиш , але потім спогадів для онуків матимеш на два життя .
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20.09.2022 22:15 Ответить
для руйнування київської греблі так, щоб рівень води в Дніпрі помітно піднявся, потрібні сотні, а можливо і тисячі, тонн вибухівки.
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21.09.2022 00:33 Ответить
Таких шансів зовсім не має. Ще дужче будуть руйнувати Україну
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20.09.2022 19:53 Ответить
Ну чому для початку як мінімум в 30 км прикордонній зоні зрівняти все с землею далі дрг і валити глави регіонів і по цепочці далі.Ми по факту ще не воюємо на їх території.Є поняття мирних і т.і.Якщо прибрати цею галочку то піде поний фарш.
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20.09.2022 19:54 Ответить
нужны,но их нет.А если бы были ,то и воины бы не было бы-(позор ссыкливым штатам)спасибо за помощь ПТРК
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20.09.2022 19:54 Ответить
Сумасшедший лубянский ублюдок. Неужели не видно было 1-2-5-10 лет назад, к чему он ведёт? Это же всё было предсказуемо... Гэбешники/нквдшники ничего другого не умеют, кроме грабежа и массовых убийств...
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20.09.2022 19:53 Ответить
Как только оно пришло к власти и начало антиукраинскую политику, мне сразу стало ясно, что будет война рано или поздно. Жаль у нас в стране тоже очень много глупых людей. Достаточно посмотреть на результаты выборов за эти годы.
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20.09.2022 19:56 Ответить
За повідомленнями ЗМІ, рашисти скинули фосфорні ********** на Озерне. Це наш плацдарм біля Лиману і Ямполя на північному березі Сіверського Донця.

Тому всю русню треба знищити!
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20.09.2022 19:54 Ответить
Обращение путлера и Шойгу ожидается около 20:00, сообщают росСМИ.
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20.09.2022 19:54 Ответить
скажет мол,СВО закончено,теперь война и можем ударить ЯО
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20.09.2022 19:55 Ответить
Наверное скажут что обосрались, всю армию которую кинули на СВО уже утилизировали поетому нужно обявлять мобилизацию и отправлять мобиков в мясорубку войны
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20.09.2022 20:02 Ответить
Это скорее. Войну, если бы хотели, могли объявить после ударов по Крыму.
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20.09.2022 20:11 Ответить
путін впевнено йде до того, що по москві, пітеру, його бункеру буде завдано ядерних ударів. ось побачите
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20.09.2022 19:55 Ответить
Багато аеродромів близько до нашого кордону знаходиться.Потрібно знищити зо два десятки,бо москалі не зупиняться.
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20.09.2022 19:55 Ответить
То у нас как всегда уже начнут чесаться и перестанут стесняться когда ***** официально проведет референдумы и обявит войну
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20.09.2022 19:59 Ответить
Та в нас взагалі,какая разніца ще до не давно,влада була.
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20.09.2022 20:01 Ответить
а що влада змінилася?
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20.09.2022 21:10 Ответить
Ні, але влада боїиься щараз вже того, щоб москалі тут не керували.
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20.09.2022 22:19 Ответить
Нужно укрепить дамбы, немного слить воду с водохранилищ и пускай орки себе тратят ракеты на бессмысленные удары
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20.09.2022 19:57 Ответить
Та да, роботи на день. Взяти та укріпити дамбу. Всі дамби.
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20.09.2022 21:06 Ответить
слушна порада щодо зменшення рівня води..
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20.09.2022 21:09 Ответить
ЇЇ за два тижні там і так не буде , у жовтні починають рівень водосховищ на зиму скидати і повільно тільки тому це робили щоб риба встигла на зимувальні ями вибратися , минулого року вже у жовтні по дну водосховища ходити можна було у кросівках , не думаю що у цьому буде якось критично інакше .
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20.09.2022 22:19 Ответить
АЕС з шістьма реакторами здали, тепер ще ГЕС лишитися, а низькій рівень води, це менше електроенергії, і все, гаси світло піднімай ціни, бо ця енергія разом з АЕС найдешевша.
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21.09.2022 03:02 Ответить
Як би то була київська дамба, вже нагнали б істерії в марафоні, журнашлюх і зашевелились би. А так якась там далека Харківщина( чи Миколаївщина чи Дніпропетровщина чи Запоріжжя). Їм пофіг, то ж не Київ! А генштаб, ви взагалі наш генштаб чи рашистів?? Якого біса ви про їх справи постійно чешете??? Про свої успіхи розповідайте! Чи нема, знову! Може розкажете як ви дали рашистам укріпрайони півроку будувати на Херсонщині! Чи як ви не 'змогли' захистити нещасний перешийок! Чи як Маріуполь через вас пав! Чи може як ви героїчно врятували заложників в Оленівці! Чи як ви наносите удари по території ворога! Ганьбище зелене!
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20.09.2022 22:17 Ответить
Навіщо мед з лайном змішувати ? Яким боком генштаб до перешийка ? Претензії до яжнелоха ! Маріуполь пав ?(( та його нєхрен було і обороняти , а потрібно було військових звідти рятувати , але ж у нас над генштабом є самийверховний головнокомандувач(( дали кацапам оборону побудувати ? (( а чим нашим хлопцям потрібно було її нищити - асфальтом ? Генштаб у нас ні снарядів не закуповує , ні ракет не замовляє - це зелене міністерство оборони повинне робити !
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20.09.2022 22:26 Ответить
А не пора ли объявить РФ предупреждение о зеркальных мерах? Вы одну ТЕЦ - мы две, вы одну дамбу - мы две и т.д.
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20.09.2022 22:19 Ответить
Оголосити можна , не проблема (( чим те голосіння підтвердити ? (( Амєріка дай больше ракєт і разних ? ((
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20.09.2022 22:27 Ответить
Не тільки ракетами наносять удари (ССО. Ні не чув?)
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20.09.2022 22:45 Ответить
Так зрозумів що ти саме із цих сил і саме у перерві між диверсійними операціями на ботинкові товариша комент строчиш ? ((
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20.09.2022 22:57 Ответить
У Зеленского нужно узнать, под каким участком асфальта закатаны Ольха, Сапсан, Гром.
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20.09.2022 23:52 Ответить
пора нашим вовкам метро в москві підірвати
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20.09.2022 22:44 Ответить
Що стосується глибоко інтелектуальних дискусій про технічні досягнення у срср,то особливо з 40-х років 1 місце по "винаходам ", займають радянські "винахідники" з інститутів промислового шпигунства особливо кгбешка. а ще срср,купував за великі гроші та цінності те, що не можливо було бистренько вкрасти,особливо до війни39р(наприклад фабрика- кухня за картину видатного художника середньовіччя)
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21.09.2022 08:50 Ответить
 
 