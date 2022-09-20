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Ворог завдав удару по Запорізькому району ракетами С-300, - ОВА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

вибух

Російські окупанти завдали удару по Запорізькому району ракетами С-300, інформація про постраждалих та руйнування з’ясовується.

Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух, інформує Цензор.НЕТ.

"Ворог завдав удару по Запорізькому району. Села Григорівка, Юліївка, Річне, смт Комишуваха зазнали ракетних атак. І все це протягом останньої години. У Юліївці та Комишувасі по три прильоти. За попередньою інформацією, ворог застосував ракети С-300", - написав Старух у телеграм-каналі.

Інформація про постраждалих і руйнування з'ясовується.

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Автор: Володимир Янченко
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На самом деле в момент прилетов ответили оркам Хаймерсами и РСЗО. Надеюсь батареи С - 300 накрыли...
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20.09.2022 21:26 Відповісти
У нас за півроку взагалі ніяких успіхів на Запоріжжі, так я розумію? І не треба нагадувати мені про Мелітополь! Вибухи це не деокупація!!!!
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20.09.2022 22:25 Відповісти
 
 