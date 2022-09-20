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Deutsche Bahn обіцяє довгострокову допомогу і підтримку Укрзалізниці: підписали меморандум

Новини Цензор.НЕТ Економіка

укрзалізниця

АТ "Укрзалізниця" та найбільший залізничний оператор Німеччини Deutsche Bahn підписали меморандум про підтримку та співпрацю.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Укрзалізниця повідомила у Фейсбуці.

Підписання відбулося під час виставки InnoTrans 2022, що триває в Берліні.

"Меморандум передбачає співпрацю між компаніями для розширення коридорів залізничних вантажних перевезень та пропускної спроможності терміналів", - ідеться у повідомленні.

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Крім того, меморандум передбачає інші взаємодії між компаніями, зокрема допомогу Німеччини Укрзалізниці у відновленні інфраструктури.

Автор: Анастасія Потіха
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Меморандум? Десь я вже чув це слово...

А! Згадав! "Будапештський меморандум"! І шо, цей буде працювати так само?
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20.09.2022 22:32 Відповісти
меморандум підписаний з фріцами .такий самий .як меморандум підписаний рашистами в Будапешті. Папір до туалету кращий, від паперу на котрому ставлять свої підписи про наміри фашисти і рашисти.
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20.09.2022 22:34 Відповісти
Подібне до афери)) Польща знає, про що меморандум передбачає співпрацю між компаніями для розширення коридорів залізничних вантажних перевезень та пропускної спроможності терміналів?))
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20.09.2022 22:42 Відповісти
пока не будут уничтожены болота мацковии не может быть никаких гарантий и соглашений
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20.09.2022 23:55 Відповісти
Это единственный способ оздоровить Укрзализници. Ещё важным будет - отодвинуть от порыта всю коррумпированную верхушку продажного, развращенного откатами и безнаказанностью менеджмента. И в 24 часа убрать из Набсовета серлеща.
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21.09.2022 05:02 Відповісти
Наскільки пам'ятаю, були наміри, віддати керівництво німцям, нашими ЖД, а спромоглися лише на фількину грамоту,
А ми говоримо що у нас при владі одні ідіоти.... можуть же, коли хочуть....
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21.09.2022 06:36 Відповісти
 
 