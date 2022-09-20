Deutsche Bahn обіцяє довгострокову допомогу і підтримку Укрзалізниці: підписали меморандум
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АТ "Укрзалізниця" та найбільший залізничний оператор Німеччини Deutsche Bahn підписали меморандум про підтримку та співпрацю.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Укрзалізниця повідомила у Фейсбуці.
Підписання відбулося під час виставки InnoTrans 2022, що триває в Берліні.
"Меморандум передбачає співпрацю між компаніями для розширення коридорів залізничних вантажних перевезень та пропускної спроможності терміналів", - ідеться у повідомленні.
Крім того, меморандум передбачає інші взаємодії між компаніями, зокрема допомогу Німеччини Укрзалізниці у відновленні інфраструктури.
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А! Згадав! "Будапештський меморандум"! І шо, цей буде працювати так само?
А ми говоримо що у нас при владі одні ідіоти.... можуть же, коли хочуть....