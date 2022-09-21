Верховна Рада повернула акциз на пальне
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Рада встановила акциз на пальне 100 за 1 тис. літрів.
Про це повідомив у Telegram-каналі народний депутат Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.
За відповідний законопроєкт №7668-д у середу, 21 вересня, проголосували 255 народних депутатів.
Згідно з його положеннями повертаються акцизи у розмірі:
- бензин 100 євро/1000 літрів;
- дизель 100 євро/1000 літрів;
- біопаливо 100 євро/1000 літрів;
- газ 52 євро/1000 літрів.
ПДВ для всього залишається на рівні 7%.
Топ коментарі
+20 ПАРАБЕЛЛУМ 777
показати весь коментар21.09.2022 15:25
+19 Valter Valter
показати весь коментар21.09.2022 15:28
+17 Олександр Гуменюк 7558ec9c
показати весь коментар21.09.2022 15:29
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Будь ласка, зачекайте...
Зразу по смердоті чути ,що ти обирав зе лайно.
Ще раз зразу видно за кого ти голоснуло.
А може мосійчук на марафоні розповість про борщовий набір?
перемога чи зрада?)
- Доктор, меня почему-то никто не замечает...
- Следующий!
Коли бензин став з 20/л - 52/л, всі кричали шо це ******* і дальше життя не буде.
Наразі трафік на дорогах Києва в кілька разів більше, ніж було до війни.
Виходить, що таки да, багаті і можуть?
але ж наші Зебобіки інакше не вміють, тільки в асфальт або кишеню(
А нет, готов законопроект про финансирование дорог ....
Вопросы про приоритеты преЗедента есть ?