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акциз (166) ВР (11730) паливо (408) Железняк Ярослав (390)

Верховна Рада повернула акциз на пальне

Новини Цензор.НЕТ Економіка Події

бензин,заправка,азс,дизтопливо

Рада встановила акциз на пальне 100 за 1 тис. літрів.

Про це повідомив у Telegram-каналі народний депутат Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

За відповідний законопроєкт №7668-д у середу, 21 вересня, проголосували 255 народних депутатів. 

Згідно з його положеннями повертаються акцизи у розмірі:

  • бензин 100 євро/1000 літрів;
  • дизель 100 євро/1000 літрів;
  • біопаливо 100 євро/1000 літрів;
  • газ 52 євро/1000 літрів.

ПДВ для всього залишається на рівні 7%.

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Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+20
роботяги зебільні
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21.09.2022 15:25
+19
Пздц. В такое время решили еще добить. Дебилы ***
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21.09.2022 15:28
+17
Походу, чергова срака....
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21.09.2022 15:29
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роботяги зебільні
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21.09.2022 15:25 Відповісти
Просто ган...они. Долар вже пішов вгору. В чому тут економія тільки даунам з Ради відомо. Як з путіним домовилися - той мобілізацію, а наші крисопоци - акциз.
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21.09.2022 15:37 Відповісти
економія тобі в тому що раніше акциз був 230 євро і ПДВ 20%
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21.09.2022 15:41 Відповісти
а як тебе Україні кормить, роботяга
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21.09.2022 15:39 Відповісти
Ти по собі судиш , що тебе телепка хтось годувати мусить?
Зразу по смердоті чути ,що ти обирав зе лайно.
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21.09.2022 16:06 Відповісти
на відміну від тебе я працюю на стратегічному підприємстві і вже маю 40 років трудового стажу
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21.09.2022 18:48 Відповісти
дурню, ти знаєш де я працюю, що теліпаєш своїм тупим ротом ?
Ще раз зразу видно за кого ти голоснуло.
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22.09.2022 10:08 Відповісти
А ти стратег херов зеленим лайном все ласуїш ?
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23.09.2022 11:07 Відповісти
4,3 грн на літр, я готовий віддати більше, але якщо це піде на перемогу, а не в асфальт!
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21.09.2022 16:08 Відповісти
Але це Ви. Не знаю і не хочу знати ваш прибуток. А що ви скажите іншим громадянам, якім вже навіть хліба нема за що купити?
А може мосійчук на марафоні розповість про борщовий набір?
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21.09.2022 16:21 Відповісти
а з чого виплачувати захисникам які на війні, з чого виплачувати пенсії щоб було хоч хліб купити, з чого виплачувати біженцям з окупованих територій і зон бойових дій?
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21.09.2022 18:53 Відповісти
уря)
перемога чи зрада?)
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21.09.2022 15:26 Відповісти
побачите по цінах
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21.09.2022 15:29 Відповісти
Походу, чергова срака....
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21.09.2022 15:29 Відповісти
Пздц. В такое время решили еще добить. Дебилы ***
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21.09.2022 15:28 Відповісти
все логічно дороги новим асвальтом покриті, де-інде навіть двіччі, отже машини будуть більше їздити. правильно нє?
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21.09.2022 15:30 Відповісти
вчера в Одессе улица Инглези (бывшая 25 Чапаевской дизвизии) там открылся СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР МВД БЫВШЕЕ МРЕО кто помнит так вот я был просто в ШОКЕ.. машны везде разве что не на деревьях людей на батальон точно мужики 90% им эТО ВОЙНА В СТРАНЕ РОСТ ВАЛЮТЫ КУРСОМ БЕЗРАБОТИЦА И НЕПОГАНО ТАК ОБЛАГАРАЖИВАЮТСЯ АХТЫМОБИЛЯМИ НЕТ НЕ ЗАВИДУЮ ПРОСТО ПОДУМАЛ ВОЕНКОМАТ НЕ ЗНАЕТ где ЛОВИТЬ ПО ХРАМАМ УЛИЦАМ ЛЮДЕЙ НА ПОВЕСТКИ А ЧТО ***** МЕШАЕТ ПРИЕХАТЬ к МРЭО губернатору Марченко командарму.. военкому области ВОЕННЫМ С АВТОБУСАМИ И НАБРАТЬ ДВЕ ТРИ РОТЫ СРАЗУ НА ФРОНТ ....... А АПОСЛЯ ВОЙНЫ ПОКАТАЕШЬСЯ НА СВОЕМ ТИПА АВТО... как видим рост топлива никак не решает вопрос снижения количества авто в Германии рост топлива по 50 центов/евро сразу заставялет 10% пересаживатся на лесопеды или ужимать поездки своим авто к минимуму...
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21.09.2022 15:31 Відповісти
Дорогой, перестаньте капслочить и писать жиром. Иначе вам назначат успокоительное внутривенно.
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21.09.2022 15:47 Відповісти
Чуваку просто негде было припарковаться, вот и возмущается. Правда, сам в военкомат не ломится
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21.09.2022 16:08 Відповісти
А что же ему делать, если его никто не замечает?

- Доктор, меня почему-то никто не замечает...
- Следующий!
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21.09.2022 16:30 Відповісти
Даремно це вони! Потім будуть говорити, що вони чекали, що це так погано.
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21.09.2022 15:31 Відповісти
Не чекали
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21.09.2022 15:34 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=072djbvRBK4
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21.09.2022 15:32 Відповісти
Погане рішення. В Європах (де ніякої війни нема і НПЗ не розбомблені) повідміняли акцизи шоб ціни на пальне зменшити і підтримати економіку. А українці - багаті буратини. Можуть і дорожче заплатити...
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21.09.2022 15:36 Відповісти
не звезди, акциз в Європі 400-600 євро
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21.09.2022 15:50 Відповісти
Як де, у Польщі навесні дійсно знизили податки на пальне...
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21.09.2022 16:08 Відповісти
відмінили, чи знизили?
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21.09.2022 16:12 Відповісти
Польща з 1 лютого знижує податок на додану вартість (ПДВ) на паливо та продовольчі товари. Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький на своїй сторінці у Facebook. Зокрема, знижуються ПДВ на: • паливо - до 8% • продукти харчування - до 0% • газ - до 0% • електрика та тепло - до 5% • міндобрива - до 0%
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21.09.2022 16:17 Відповісти
Воно то да, але є нюанс.
Коли бензин став з 20/л - 52/л, всі кричали шо це ******* і дальше життя не буде.
Наразі трафік на дорогах Києва в кілька разів більше, ніж було до війни.
Виходить, що таки да, багаті і можуть?
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21.09.2022 15:51 Відповісти
Та я ж так... просто цікаплюсь. Хто я такий, щоб забороняти українцям зливати своє бабло на користь Зєлі і його друзів.
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21.09.2022 16:17 Відповісти
"В кілька разів більше, ніж було до війни"?! Не треба настільки перебільшувати. Трафік набагато меньше довоєнного.
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21.09.2022 16:18 Відповісти
Ну так-так, я ж не їздив на роботу до війни, і це не мені треба зараз на 40 хвилин раніше виходити на роботу, аби до роботи вчасно доїхати. Аж настільки менше трафік став, ага.
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21.09.2022 16:37 Відповісти
машин стало набагато більше, всі двори стали заставлені машинами, дуже багато стало машин переселенців що в дворах що на дорогах
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21.09.2022 18:58 Відповісти
Хіба це українська ВР? Це зелені жополизи влади.
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21.09.2022 15:37 Відповісти
А взагалі... "позакривали **здаки!" (С) Не на часі критикувати владу. Ви шо, вирішили, шо ті всі мільярди баксів західної допомоги підуть вам, а не ділерам мазератті?
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21.09.2022 15:39 Відповісти
Ніхто ніякої допомоги на відбудову України не дасть,бо на заході розуміють хто при владі. Перемогти москальню допоможуть а далі діло за нами
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21.09.2022 15:51 Відповісти
Э конституція і право слова. А значить, в сраку ваше на часі, і в сраку ваші *******. Кесарю кесареве.
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21.09.2022 15:59 Відповісти
Гей, зєлєбобікі, розкажіть Ростиславу шо ви в такому випадку кажете? бо я ще вашу методичку погано вивчив. Обізвати його порохоботом і кацапом?
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21.09.2022 16:14 Відповісти
І почому тепер соляра буде?
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21.09.2022 15:41 Відповісти
+ 4,0 - 4,5 грн/литр
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21.09.2022 15:51 Відповісти
та хоч +10, аби не в асфальт.
але ж наші Зебобіки інакше не вміють, тільки в асфальт або кишеню(
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21.09.2022 16:14 Відповісти
а чо "або"? чи ви вважаєте, що вони бабло в асфальт закопували з любові до іскуства?
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21.09.2022 17:01 Відповісти
двух місячні фючерси на бензин в світі здешевіли з 0,8 до 0,65 дол за літр, так що ціни в середньому на листопад - грудень будуть як в вересні
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21.09.2022 19:02 Відповісти
в стране война на дорогах легковушки устраивают заторы при том что колличество пристижных авто зашкаливает - тут не акциз на бензин нужно подымать а налог на роскошь...
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21.09.2022 15:43 Відповісти
Ну 90% машин у заторах на київських вулицях - ніфіга не престижні... Так, каєни і геліки вернулися, але ж багато престижних досі у Монако!
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21.09.2022 16:10 Відповісти
каждый раз, когда стою на светофоре или в пробке, думаю, почему я не на электромобиле...
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21.09.2022 16:18 Відповісти
Не затает зеленскому на маленьку хатыньку Лондоне!!
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21.09.2022 15:47 Відповісти
Нужно первіми в мире запретить легковіе авто и развивать городской общественній транспорт.
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21.09.2022 15:49 Відповісти
І пересадити Зєлю на вєлік ))))
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21.09.2022 17:02 Відповісти
Плюс +4,50 грн/лит. Ну, если бы на армию, то понятно!
А нет, готов законопроект про финансирование дорог ....
Вопросы про приоритеты преЗедента есть ?
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21.09.2022 15:50 Відповісти
Цікаво, а який акциз був при злочинному режимі єнакієвського Шапкотира? І який ПОВЕРНУЛИ зелені?
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21.09.2022 16:11 Відповісти
Дайошь велике будівництво, асфальт сам себе не купить....зелебоби все схавають!
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21.09.2022 16:15 Відповісти
Что ? не хфатает Зеленскому на маленьку хатынку Лондоне???
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21.09.2022 16:17 Відповісти
Я тоже бескорыстно люблю деньги!
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21.09.2022 16:22 Відповісти
Наобирали весільних фотографів і крадіїв пива - отримуйте результат, дегенерати
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21.09.2022 16:46 Відповісти
беню, ахмета, пинчука и весь свой Зброд нужно кормить...
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21.09.2022 16:50 Відповісти
А що? Все чесно: зробили разом.
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21.09.2022 17:16 Відповісти
Слава Богу! Хоч дороги поремонтують!
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21.09.2022 20:15 Відповісти
это налоги в бюджет. на оборону в том числе.
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22.09.2022 03:21 Відповісти
 
 