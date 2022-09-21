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Верховная Рада вернула акциз на горючее
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Рада установила акциз на горючее 100 за 1 тыс. литров.
Об этом сообщил в Telegram-канале народный депутат Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.
За соответствующий законопроект №7668-д в среду, 21 сентября, проголосовали 255 народных депутатов.
Согласно его положениям возвращаются акцизы в размере:
- бензин 100 евро/1000 литров;
- дизель 100 евро/1000 литров;
- биотопливо 100 евро/1000 литров;
- газ 52 евро/1000 литров.
НДС для всего остается на уровне 7%.
Топ комментарии
+20 ПАРАБЕЛЛУМ 777
показать весь комментарий21.09.2022 15:25
+19 Valter Valter
показать весь комментарий21.09.2022 15:28
+17 Олександр Гуменюк 7558ec9c
показать весь комментарий21.09.2022 15:29
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Пожалуйста, подождите...
Зразу по смердоті чути ,що ти обирав зе лайно.
Ще раз зразу видно за кого ти голоснуло.
А може мосійчук на марафоні розповість про борщовий набір?
перемога чи зрада?)
- Доктор, меня почему-то никто не замечает...
- Следующий!
Коли бензин став з 20/л - 52/л, всі кричали шо це ******* і дальше життя не буде.
Наразі трафік на дорогах Києва в кілька разів більше, ніж було до війни.
Виходить, що таки да, багаті і можуть?
але ж наші Зебобіки інакше не вміють, тільки в асфальт або кишеню(
А нет, готов законопроект про финансирование дорог ....
Вопросы про приоритеты преЗедента есть ?