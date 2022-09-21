Верховная Рада вернула акциз на горючее

Рада установила акциз на горючее 100 за 1 тыс. литров.

Об этом сообщил в Telegram-канале народный депутат Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

За соответствующий законопроект №7668-д в среду, 21 сентября, проголосовали 255 народных депутатов.

Согласно его положениям возвращаются акцизы в размере:

бензин 100 евро/1000 литров;

дизель 100 евро/1000 литров;

биотопливо 100 евро/1000 литров;

газ 52 евро/1000 литров.

НДС для всего остается на уровне 7%.

Также читайте: Несмотря на рейды полиции, нелегальные сигареты duty free свободно продаются в Киеве, - СМИ