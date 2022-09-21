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акциз (378) ВР (28728) топливо (615) Железняк Ярослав (337)

Верховная Рада вернула акциз на горючее

Новости Цензор.НЕТ Экономика Происшествия

бензин,заправка,азс,дизтопливо

Рада установила акциз на горючее 100 за 1 тыс. литров.

Об этом сообщил в Telegram-канале народный депутат Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

За соответствующий законопроект №7668-д в среду, 21 сентября, проголосовали 255 народных депутатов.

Согласно его положениям возвращаются акцизы в размере:

  • бензин 100 евро/1000 литров;
  • дизель 100 евро/1000 литров;
  • биотопливо 100 евро/1000 литров;
  • газ 52 евро/1000 литров.

НДС для всего остается на уровне 7%.

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Топ комментарии
+20
роботяги зебільні
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21.09.2022 15:25
+19
Пздц. В такое время решили еще добить. Дебилы ***
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21.09.2022 15:28
+17
Походу, чергова срака....
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21.09.2022 15:29
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роботяги зебільні
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21.09.2022 15:25 Ответить
Просто ган...они. Долар вже пішов вгору. В чому тут економія тільки даунам з Ради відомо. Як з путіним домовилися - той мобілізацію, а наші крисопоци - акциз.
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21.09.2022 15:37 Ответить
економія тобі в тому що раніше акциз був 230 євро і ПДВ 20%
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21.09.2022 15:41 Ответить
а як тебе Україні кормить, роботяга
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21.09.2022 15:39 Ответить
Ти по собі судиш , що тебе телепка хтось годувати мусить?
Зразу по смердоті чути ,що ти обирав зе лайно.
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21.09.2022 16:06 Ответить
на відміну від тебе я працюю на стратегічному підприємстві і вже маю 40 років трудового стажу
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21.09.2022 18:48 Ответить
дурню, ти знаєш де я працюю, що теліпаєш своїм тупим ротом ?
Ще раз зразу видно за кого ти голоснуло.
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22.09.2022 10:08 Ответить
А ти стратег херов зеленим лайном все ласуїш ?
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23.09.2022 11:07 Ответить
4,3 грн на літр, я готовий віддати більше, але якщо це піде на перемогу, а не в асфальт!
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21.09.2022 16:08 Ответить
Але це Ви. Не знаю і не хочу знати ваш прибуток. А що ви скажите іншим громадянам, якім вже навіть хліба нема за що купити?
А може мосійчук на марафоні розповість про борщовий набір?
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21.09.2022 16:21 Ответить
а з чого виплачувати захисникам які на війні, з чого виплачувати пенсії щоб було хоч хліб купити, з чого виплачувати біженцям з окупованих територій і зон бойових дій?
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21.09.2022 18:53 Ответить
уря)
перемога чи зрада?)
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21.09.2022 15:26 Ответить
побачите по цінах
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21.09.2022 15:29 Ответить
Походу, чергова срака....
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21.09.2022 15:29 Ответить
Пздц. В такое время решили еще добить. Дебилы ***
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21.09.2022 15:28 Ответить
все логічно дороги новим асвальтом покриті, де-інде навіть двіччі, отже машини будуть більше їздити. правильно нє?
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21.09.2022 15:30 Ответить
вчера в Одессе улица Инглези (бывшая 25 Чапаевской дизвизии) там открылся СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР МВД БЫВШЕЕ МРЕО кто помнит так вот я был просто в ШОКЕ.. машны везде разве что не на деревьях людей на батальон точно мужики 90% им эТО ВОЙНА В СТРАНЕ РОСТ ВАЛЮТЫ КУРСОМ БЕЗРАБОТИЦА И НЕПОГАНО ТАК ОБЛАГАРАЖИВАЮТСЯ АХТЫМОБИЛЯМИ НЕТ НЕ ЗАВИДУЮ ПРОСТО ПОДУМАЛ ВОЕНКОМАТ НЕ ЗНАЕТ где ЛОВИТЬ ПО ХРАМАМ УЛИЦАМ ЛЮДЕЙ НА ПОВЕСТКИ А ЧТО ***** МЕШАЕТ ПРИЕХАТЬ к МРЭО губернатору Марченко командарму.. военкому области ВОЕННЫМ С АВТОБУСАМИ И НАБРАТЬ ДВЕ ТРИ РОТЫ СРАЗУ НА ФРОНТ ....... А АПОСЛЯ ВОЙНЫ ПОКАТАЕШЬСЯ НА СВОЕМ ТИПА АВТО... как видим рост топлива никак не решает вопрос снижения количества авто в Германии рост топлива по 50 центов/евро сразу заставялет 10% пересаживатся на лесопеды или ужимать поездки своим авто к минимуму...
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21.09.2022 15:31 Ответить
Дорогой, перестаньте капслочить и писать жиром. Иначе вам назначат успокоительное внутривенно.
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21.09.2022 15:47 Ответить
Чуваку просто негде было припарковаться, вот и возмущается. Правда, сам в военкомат не ломится
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21.09.2022 16:08 Ответить
А что же ему делать, если его никто не замечает?

- Доктор, меня почему-то никто не замечает...
- Следующий!
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21.09.2022 16:30 Ответить
Даремно це вони! Потім будуть говорити, що вони чекали, що це так погано.
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21.09.2022 15:31 Ответить
Не чекали
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21.09.2022 15:34 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=072djbvRBK4
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21.09.2022 15:32 Ответить
Погане рішення. В Європах (де ніякої війни нема і НПЗ не розбомблені) повідміняли акцизи шоб ціни на пальне зменшити і підтримати економіку. А українці - багаті буратини. Можуть і дорожче заплатити...
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21.09.2022 15:36 Ответить
не звезди, акциз в Європі 400-600 євро
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21.09.2022 15:50 Ответить
Як де, у Польщі навесні дійсно знизили податки на пальне...
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21.09.2022 16:08 Ответить
відмінили, чи знизили?
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21.09.2022 16:12 Ответить
Польща з 1 лютого знижує податок на додану вартість (ПДВ) на паливо та продовольчі товари. Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький на своїй сторінці у Facebook. Зокрема, знижуються ПДВ на: • паливо - до 8% • продукти харчування - до 0% • газ - до 0% • електрика та тепло - до 5% • міндобрива - до 0%
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21.09.2022 16:17 Ответить
Воно то да, але є нюанс.
Коли бензин став з 20/л - 52/л, всі кричали шо це ******* і дальше життя не буде.
Наразі трафік на дорогах Києва в кілька разів більше, ніж було до війни.
Виходить, що таки да, багаті і можуть?
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21.09.2022 15:51 Ответить
Та я ж так... просто цікаплюсь. Хто я такий, щоб забороняти українцям зливати своє бабло на користь Зєлі і його друзів.
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21.09.2022 16:17 Ответить
"В кілька разів більше, ніж було до війни"?! Не треба настільки перебільшувати. Трафік набагато меньше довоєнного.
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21.09.2022 16:18 Ответить
Ну так-так, я ж не їздив на роботу до війни, і це не мені треба зараз на 40 хвилин раніше виходити на роботу, аби до роботи вчасно доїхати. Аж настільки менше трафік став, ага.
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21.09.2022 16:37 Ответить
машин стало набагато більше, всі двори стали заставлені машинами, дуже багато стало машин переселенців що в дворах що на дорогах
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21.09.2022 18:58 Ответить
Хіба це українська ВР? Це зелені жополизи влади.
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21.09.2022 15:37 Ответить
А взагалі... "позакривали **здаки!" (С) Не на часі критикувати владу. Ви шо, вирішили, шо ті всі мільярди баксів західної допомоги підуть вам, а не ділерам мазератті?
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21.09.2022 15:39 Ответить
Ніхто ніякої допомоги на відбудову України не дасть,бо на заході розуміють хто при владі. Перемогти москальню допоможуть а далі діло за нами
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21.09.2022 15:51 Ответить
Э конституція і право слова. А значить, в сраку ваше на часі, і в сраку ваші *******. Кесарю кесареве.
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21.09.2022 15:59 Ответить
Гей, зєлєбобікі, розкажіть Ростиславу шо ви в такому випадку кажете? бо я ще вашу методичку погано вивчив. Обізвати його порохоботом і кацапом?
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21.09.2022 16:14 Ответить
І почому тепер соляра буде?
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21.09.2022 15:41 Ответить
+ 4,0 - 4,5 грн/литр
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21.09.2022 15:51 Ответить
та хоч +10, аби не в асфальт.
але ж наші Зебобіки інакше не вміють, тільки в асфальт або кишеню(
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21.09.2022 16:14 Ответить
а чо "або"? чи ви вважаєте, що вони бабло в асфальт закопували з любові до іскуства?
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21.09.2022 17:01 Ответить
двух місячні фючерси на бензин в світі здешевіли з 0,8 до 0,65 дол за літр, так що ціни в середньому на листопад - грудень будуть як в вересні
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21.09.2022 19:02 Ответить
в стране война на дорогах легковушки устраивают заторы при том что колличество пристижных авто зашкаливает - тут не акциз на бензин нужно подымать а налог на роскошь...
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21.09.2022 15:43 Ответить
Ну 90% машин у заторах на київських вулицях - ніфіга не престижні... Так, каєни і геліки вернулися, але ж багато престижних досі у Монако!
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21.09.2022 16:10 Ответить
каждый раз, когда стою на светофоре или в пробке, думаю, почему я не на электромобиле...
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21.09.2022 16:18 Ответить
Не затает зеленскому на маленьку хатыньку Лондоне!!
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21.09.2022 15:47 Ответить
Нужно первіми в мире запретить легковіе авто и развивать городской общественній транспорт.
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21.09.2022 15:49 Ответить
І пересадити Зєлю на вєлік ))))
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21.09.2022 17:02 Ответить
Плюс +4,50 грн/лит. Ну, если бы на армию, то понятно!
А нет, готов законопроект про финансирование дорог ....
Вопросы про приоритеты преЗедента есть ?
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21.09.2022 15:50 Ответить
Цікаво, а який акциз був при злочинному режимі єнакієвського Шапкотира? І який ПОВЕРНУЛИ зелені?
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21.09.2022 16:11 Ответить
Дайошь велике будівництво, асфальт сам себе не купить....зелебоби все схавають!
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21.09.2022 16:15 Ответить
Что ? не хфатает Зеленскому на маленьку хатынку Лондоне???
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21.09.2022 16:17 Ответить
Я тоже бескорыстно люблю деньги!
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21.09.2022 16:22 Ответить
Наобирали весільних фотографів і крадіїв пива - отримуйте результат, дегенерати
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21.09.2022 16:46 Ответить
беню, ахмета, пинчука и весь свой Зброд нужно кормить...
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21.09.2022 16:50 Ответить
А що? Все чесно: зробили разом.
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21.09.2022 17:16 Ответить
Слава Богу! Хоч дороги поремонтують!
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21.09.2022 20:15 Ответить
это налоги в бюджет. на оборону в том числе.
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22.09.2022 03:21 Ответить
 
 