Мобілізаця у РФ та ядерні погрози остаточно поховають Путіна, - Кличко
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Оголосивши мобілізацію, Путін запустив у своїй країні процеси, які його остаточно поховають.
Про це заявив Віталій Кличко на своїй сторінці у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"Оголошена Путіним мобілізація та ядерні погрози не допоможуть агресору в його прагненні підкорити і знищити Україну та українців. Тиран остаточно запустив у своїй країні процеси, які його поховають", - заявив Кличко.
Він також сказав, що посилення Росією агресії проти України має остаточно переконати весь світ, що зло треба нищити.
"Цивілізований світ повинен нарешті зрозуміти, що зло треба знищувати докорінно, а не говорити про якісь примарні "мирні переговори", - наголосив Кличко.
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Слава Нації - пізд@ російській *********!!!
а нього його вистачить.