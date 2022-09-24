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Мобілізаця у РФ та ядерні погрози остаточно поховають Путіна, - Кличко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

кличко

Оголосивши мобілізацію, Путін запустив у своїй країні процеси, які його остаточно поховають.

Про це заявив Віталій Кличко на своїй сторінці у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Оголошена Путіним мобілізація та ядерні погрози не допоможуть агресору в його прагненні підкорити і знищити Україну та українців. Тиран остаточно запустив у своїй країні процеси, які його поховають", - заявив Кличко.

Він також сказав, що посилення Росією агресії проти України має остаточно переконати весь світ, що зло треба нищити.

"Цивілізований світ повинен нарешті зрозуміти, що зло треба знищувати докорінно, а не говорити про якісь примарні "мирні переговори", - наголосив Кличко.

Також читайте: Росіяни зневажають європейські цінності, але їдуть до ЄС насолоджуватися ними, - Кличко закликав закрити Європу для росіян

Автор: Володимир Янченко
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21.09.2022 16:21 Відповісти
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21.09.2022 16:22 Відповісти
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21.09.2022 16:24 Відповісти
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21.09.2022 16:34 Відповісти
Віталік, ти красавчик! Особливо в лютому-березні. Ми поруч з тобою, і ми озброєні.
Слава Нації - пізд@ російській *********!!!
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21.09.2022 16:22 Відповісти
Все по классике! После дебилизации наступает мобилизация
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21.09.2022 16:31 Відповісти
канібалізація
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21.09.2022 18:01 Відповісти
Не спішить. В цьому світі саме краща зброя-- бабло.,
а нього його вистачить.
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21.09.2022 16:39 Відповісти
 
 