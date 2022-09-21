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Потрібно посилити допомогу Україні, - президент Чехії Земан

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

земан,милош

З такою заявою виступив президент Чехії Мілош Земан.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter речника глави держави Іржі Овчачека.

"Російська мобілізація, очевидно, є наслідком останніх військових успіхів України. Адекватною відповіддю було б збільшення допомоги Україні, але не лише у військовій сфері", – йдеться у заяві президента.

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Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+16
О как запел мудачело. Швейк то был умнее земана.
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21.09.2022 16:25
+15
Не смотря на всю заслуженную критику, Земан, в отличии от некоторых других, прошлых и нынешних лидеров стран ЕС, открыто называет вещи своими именами, говорит правильно и не блокирует помощь со стороны своей страны.
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21.09.2022 16:32
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О как запел мудачело. Швейк то был умнее земана.
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21.09.2022 16:25 Відповісти
лучшн поздно чем никогда, лучше уж иметь только одну путинскую консерву в виде Орбана чем еще и Земана
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21.09.2022 17:20 Відповісти
Земан просто алкаш-сцикун.
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21.09.2022 17:22 Відповісти
ну так і прекрасно,це в інтересах України.якщо бу нього були хоч якісь яйця і воно б продовжувало ставити палки в колеса Україні було б дуже погано,тому що в Євросоюзі навіть одна країна уже суттєво може впливати на всю політику цього обєднання,як усі уже бачать на прикладі Угорщини,і якщо б ще до угорців приєднався земан було б ще раз так погано
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21.09.2022 17:25 Відповісти
Ну, пусть будет так. Хотя
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21.09.2022 17:29 Відповісти
таки мухи насрали на порьтрет пуйла в кабинете Земана, а вытирать никто не согласился?)
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21.09.2022 17:20 Відповісти
А как же с ху.лом в десна целоваться а ************ земан.
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21.09.2022 16:26 Відповісти
Некоторые путинопониматели уже протрезвели. Но ещё далеко не все, даже в Украине
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21.09.2022 16:29 Відповісти
Это просто чувство страха за свою шкуру, а не протрезвление.
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21.09.2022 17:24 Відповісти
Не смотря на всю заслуженную критику, Земан, в отличии от некоторых других, прошлых и нынешних лидеров стран ЕС, открыто называет вещи своими именами, говорит правильно и не блокирует помощь со стороны своей страны.
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21.09.2022 16:32 Відповісти
земан иуда - фсбшный кротвоник у себя под носом в МИДе и правительстве Чехии развел - документы расследования по взрывам чешских складов уничтожил
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22.09.2022 00:36 Відповісти
Как на глазах меняется человек, когда фсбшные друзья вычеркивают его из списка получателей финансовой помощи.
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21.09.2022 16:36 Відповісти
Nuzno bolse Himars i raket k nim pobolse,Nuzno PVO<PRO stob sbyvat kacapskije raketi,xotiabi na 90%,i mnogo drugoje nuzno
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21.09.2022 16:36 Відповісти
Не смотря на Земана чехи нам прилично помогают и помогать будут, СПАСИБО им ОГРОМНОЕ. Спишем спич Земана на желание очередной раз перекраситься.
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21.09.2022 16:40 Відповісти
Потрібно посилити допомогу Україні

Атож!
А ще поглибити, розширити, сприяти, всіляко активізувати та наполегливо просувати!
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21.09.2022 16:43 Відповісти
Це той самий Земан?
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21.09.2022 16:45 Відповісти
Щось в лісі здохло...
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21.09.2022 16:55 Відповісти
Чи пошептало? Ще б на Орбана зійшла б така "благодать".
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21.09.2022 17:19 Відповісти
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21.09.2022 19:16 Відповісти
Наступила осень - время обострения хронических заболеваний. Но среди практикующих психологов есть мнение, что внезапное обострение может сработать катализатором и излечить приобретенные формы расстройств. Про врожденные речь пока не идет.
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21.09.2022 16:50 Відповісти
А шо то сі-стресло?
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21.09.2022 16:51 Відповісти
Був мудаком, але радує що отямився. Погано коли мудак до кінця життя залишається мудаком
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21.09.2022 16:52 Відповісти
Земан не чув що репутація це річ яку можна загубити тільки один раз?
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21.09.2022 17:07 Відповісти
Прозрів , старий рашист-путініст .
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21.09.2022 17:09 Відповісти
Виглядає адекватною людиною коли тверезий.
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21.09.2022 17:11 Відповісти
а шо это с дедушкой трапилось?
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21.09.2022 17:24 Відповісти
Земан резко сменил риторику после 24 февраля. Как по мне это намного круче, чем оставаться конченным дебилом как орбан.
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21.09.2022 17:55 Відповісти
старий мотлох прозрів
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21.09.2022 18:15 Відповісти
Через пол года и Орбан будет кричать Слава Украине
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21.09.2022 18:20 Відповісти
не будет - орбан ублюдок пока не сдохнет
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22.09.2022 00:37 Відповісти
даже этот протрезвел от такого физдеца.
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22.09.2022 03:15 Відповісти
 
 