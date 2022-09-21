Потрібно посилити допомогу Україні, - президент Чехії Земан

З такою заявою виступив президент Чехії Мілош Земан.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter речника глави держави Іржі Овчачека.

"Російська мобілізація, очевидно, є наслідком останніх військових успіхів України. Адекватною відповіддю було б збільшення допомоги Україні, але не лише у військовій сфері", – йдеться у заяві президента.

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