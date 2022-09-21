Потрібно посилити допомогу Україні, - президент Чехії Земан
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З такою заявою виступив президент Чехії Мілош Земан.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter речника глави держави Іржі Овчачека.
"Російська мобілізація, очевидно, є наслідком останніх військових успіхів України. Адекватною відповіддю було б збільшення допомоги Україні, але не лише у військовій сфері", – йдеться у заяві президента.
Топ коментарі
+16 Старый зольдат
показати весь коментар21.09.2022 16:25
+15 Vasya Kirpych cdb28ef1
показати весь коментар21.09.2022 16:32
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