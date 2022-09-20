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Рада ЄС схвалила макрофінансову допомогу Україні на 5 млрд євро

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

єс,євросоюз

Рада ЄС офіційно ухвалила рішення терміново надати Україні 5 мільярдів євро додаткової макрофінансової допомоги.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Ради ЄС.

Зазначається, що ця фінансова допомога доповнює іншу підтримку ЄС Україні в гуманітарній, митній та оборонній сферах, а також у сфері розвитку.

"Європейський Союз підтримує Україну. Ми виконуємо свої обіцянки та допомагаємо гарантувати, що українська держава та її ключова інфраструктура можуть продовжувати функціонувати, незважаючи на агресивну війну Росії", - наголосив Міністр фінансів Чехії Збинек Станюра.

Цю макрофінансову допомогу в розмірі 5 мільярдів євро буде надано Україні у формі пільгових довгострокових позик.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Самии раз . Зима на носі -- треба утеплятись.
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20.09.2022 12:13 Відповісти
Євросоюз мадярам дає 7,5 млрд
щоби вони пряняли декілька законів..
Мадяри за це євросоюз поливають брудом та прославляють Фуйла
А Україна захищає всю Європу!!
Їй за це 5...
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20.09.2022 12:27 Відповісти
+5 млрд
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20.09.2022 12:30 Відповісти
Якби не зелена сарана, дали б і 50.
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20.09.2022 12:31 Відповісти
🤣
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20.09.2022 12:39 Відповісти
Україна захищає себе ,бо Європа в НАТО і Європа живе не "по-приколу"
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20.09.2022 12:31 Відповісти
Не кажи аннннннна, от праклятиє буржуіни
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20.09.2022 14:59 Відповісти
Це ж скільки снарядів до Хаймарса можна докупити, або простих набоїв до кулемета,- одна ця думка гріє душу краще, ніж будь-яка пічка, хоча... пічка також буде не лишня, особливо бійцям на передовій
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20.09.2022 12:30 Відповісти
Хто і в який спосіб контролює іноземну фінансову і гуманітарну допомогу Україні від іноземних держав, а також псевдо волонтерів шахраїв, яких у воюючій країні розвелося як бліх. СБУ виявила десятки випадків масового розкрадання гум. допомоги у запорізькій, чернігівській і черкаській областях. Цілком очевидно, що ці потужні "хаби" контролювалися організованим злочинним угрупуванням яке утворилося в офісі президента. Після виявлення злочинів пройшов певний час. Всі посадові особи причетні до розкрадання на своїх місцях. Де результати розслідування? Чому мовчить Президент? Де відосік з його виступом по цьому злочину?? Чому мовчать виборці команди ЗЕ?? ПС. Не на часі кажете??? Но...Но....
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20.09.2022 12:59 Відповісти
 
 