Рада ЄС схвалила макрофінансову допомогу Україні на 5 млрд євро

Рада ЄС офіційно ухвалила рішення терміново надати Україні 5 мільярдів євро додаткової макрофінансової допомоги.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Ради ЄС.

Зазначається, що ця фінансова допомога доповнює іншу підтримку ЄС Україні в гуманітарній, митній та оборонній сферах, а також у сфері розвитку.

"Європейський Союз підтримує Україну. Ми виконуємо свої обіцянки та допомагаємо гарантувати, що українська держава та її ключова інфраструктура можуть продовжувати функціонувати, незважаючи на агресивну війну Росії", - наголосив Міністр фінансів Чехії Збинек Станюра.

Цю макрофінансову допомогу в розмірі 5 мільярдів євро буде надано Україні у формі пільгових довгострокових позик.

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