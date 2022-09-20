Совет ЕС одобрил макрофинансовую помощь Украине на 5 млрд евро
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Совет ЕС официально принял решение срочно предоставить Украине 5 миллиардов евро дополнительной макрофинансовой помощи.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Совета ЕС.
Отмечается, что эта финансовая помощь дополняет другую поддержку ЕС в Украине в гуманитарной, таможенной и оборонной сферах, а также в сфере развития.
"Европейский Союз поддерживает Украину. Мы выполняем свои обещания и помогаем гарантировать, что украинское государство и его ключевая инфраструктура могут продолжать функционировать, несмотря на агрессивную войну России", - подчеркнул Министр финансов Чехии Збинек Станюра.
Эта макрофинансовая помощь в размере 5 миллиардов евро будет предоставлена Украине в форме льготных долгосрочных ссуд.
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щоби вони пряняли декілька законів..
Мадяри за це євросоюз поливають брудом та прославляють Фуйла
А Україна захищає всю Європу!!
Їй за це 5...