РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
8898 посетителей онлайн
Новости За рубежом Помощь Украине
1 210 9
помощь (6136) Совет Европы (667)

Совет ЕС одобрил макрофинансовую помощь Украине на 5 млрд евро

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

єс,євросоюз

Совет ЕС официально принял решение срочно предоставить Украине 5 миллиардов евро дополнительной макрофинансовой помощи.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Совета ЕС.

Отмечается, что эта финансовая помощь дополняет другую поддержку ЕС в Украине в гуманитарной, таможенной и оборонной сферах, а также в сфере развития.

"Европейский Союз поддерживает Украину. Мы выполняем свои обещания и помогаем гарантировать, что украинское государство и его ключевая инфраструктура могут продолжать функционировать, несмотря на агрессивную войну России", - подчеркнул Министр финансов Чехии Збинек Станюра.

Эта макрофинансовая помощь в размере 5 миллиардов евро будет предоставлена ​​Украине в форме льготных долгосрочных ссуд.

Также читайте: "Золотое эмбарго" и замораживание активов "Сбербанка": ЕС утвердил седьмой пакет санкций против РФ
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Самии раз . Зима на носі -- треба утеплятись.
показать весь комментарий
20.09.2022 12:13 Ответить
Євросоюз мадярам дає 7,5 млрд
щоби вони пряняли декілька законів..
Мадяри за це євросоюз поливають брудом та прославляють Фуйла
А Україна захищає всю Європу!!
Їй за це 5...
показать весь комментарий
20.09.2022 12:27 Ответить
+5 млрд
показать весь комментарий
20.09.2022 12:30 Ответить
Якби не зелена сарана, дали б і 50.
показать весь комментарий
20.09.2022 12:31 Ответить
🤣
показать весь комментарий
20.09.2022 12:39 Ответить
Україна захищає себе ,бо Європа в НАТО і Європа живе не "по-приколу"
показать весь комментарий
20.09.2022 12:31 Ответить
Не кажи аннннннна, от праклятиє буржуіни
показать весь комментарий
20.09.2022 14:59 Ответить
Це ж скільки снарядів до Хаймарса можна докупити, або простих набоїв до кулемета,- одна ця думка гріє душу краще, ніж будь-яка пічка, хоча... пічка також буде не лишня, особливо бійцям на передовій
показать весь комментарий
20.09.2022 12:30 Ответить
Хто і в який спосіб контролює іноземну фінансову і гуманітарну допомогу Україні від іноземних держав, а також псевдо волонтерів шахраїв, яких у воюючій країні розвелося як бліх. СБУ виявила десятки випадків масового розкрадання гум. допомоги у запорізькій, чернігівській і черкаській областях. Цілком очевидно, що ці потужні "хаби" контролювалися організованим злочинним угрупуванням яке утворилося в офісі президента. Після виявлення злочинів пройшов певний час. Всі посадові особи причетні до розкрадання на своїх місцях. Де результати розслідування? Чому мовчить Президент? Де відосік з його виступом по цьому злочину?? Чому мовчать виборці команди ЗЕ?? ПС. Не на часі кажете??? Но...Но....
показать весь комментарий
20.09.2022 12:59 Ответить
 
 