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Обстрілом окупантів зруйнували верхній шлюз на Печенізькій дамбі на Харківщині, - ОП
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російські окупанти зруйнували верхній шлюз на Печенізькій дамбі на Харківщині.
Про це повідомив заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Харківщина. Продовжуються підступні обстріли мирного населення та об’єктів критичної інфраструктури області.
Рашисти завдали 2 ракетних ударів у Чугуївському районі. В результаті обстрілу на Печенізькій дамбі зруйновано верхній шлюз. На щастя жертв та постраждалих немає", - повідомив Тимошенко.
За його словами, схожа ситуація вже була подолана в Кривому Розі.
"Ми знаємо що робити. Все буде оперативно відновлено. Ситуація цілком контрольована!" - наголосив заступник керівника ОП.
Топ коментарі
+12 Олег Іванів 00188d35
показати весь коментар21.09.2022 16:40
+10 Валерий Коломиец 6a8f7b0f
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+9 Вася Шевченко f77d76ba
показати весь коментар21.09.2022 16:38
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Будь ласка, зачекайте...
Ти дебільнувате?
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Возле Севастополя прогремел мощный взрыв.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
По сообщениям очевидцев, сработали сигнализации у машин во дворе. Жители слышали "очень мощный взрыв" и звук самолета.
Подробности уточняются.
з Харковської обл до кордону з парашкою не так вже й багато... є ділянки з яких можливо відповідати якби був наказ...
чи ви б бажали що б ніхто ні про що і ні в кого не питав і не турбував уим великих генів і стратегів ? навіть якщо вони з сусіднього дивану))))
а чого ж тоді преЗЕ в кожнім своїм "надобраніч"-спітчі погрожує помстою??? то він бреше???
Або в тому, що звільнемо Крим.
Або в своїх передвиборних обіцянках.
Знайшли з кого чекати виконання обіцянного.
(але не вірите, що ВСУ таки має чим, але не має наказу)
Що заважає вашему хенералісімусу за свої кошти закупити та встановити ППО хочь в одному регіоні?
Він аж ніяк не бідний.