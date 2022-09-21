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Обстрілом окупантів зруйнували верхній шлюз на Печенізькій дамбі на Харківщині, - ОП

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

водосховище,печенізьке

Російські окупанти зруйнували верхній шлюз на Печенізькій дамбі на Харківщині.

Про це повідомив заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Харківщина. Продовжуються підступні обстріли мирного населення та об’єктів критичної інфраструктури області.

Рашисти завдали 2 ракетних ударів у Чугуївському районі. В результаті обстрілу на Печенізькій дамбі зруйновано верхній шлюз. На щастя жертв та постраждалих немає", - повідомив Тимошенко.

За його словами, схожа ситуація вже була подолана в Кривому Розі.

"Ми знаємо що робити. Все буде оперативно відновлено. Ситуація цілком контрольована!" - наголосив заступник керівника ОП.

Також читайте: Вночі рашисти завдали ракетного удару по об’єкту інфраструктури в Чугуївському районі, - Синєгубов

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+12
Рашисти влаштовують терор мирного населення України, а ООН бачить тільки голодуючих в Африці.
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21.09.2022 16:40
+10
Кірілка, обов'язково доповідати кацапам, куди вони влучили? Щоб вони скорегували приціли?
Ти дебільнувате?
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21.09.2022 16:37
+9
ну когда ж верховныйкакбыкомандующий (бровки домиком, похож на бородатого в зеленой футболке сердитого гномика)) даст приказ на адекватный ответ (как он грозится в каждом своем видосике).... что ждем??? само по себе оно не рассосется...
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21.09.2022 16:38
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Кірілка, обов'язково доповідати кацапам, куди вони влучили? Щоб вони скорегували приціли?
Ти дебільнувате?
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21.09.2022 16:37 Відповісти
мене від Тимохи мутить але диванні пердуни теж дратують)))
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21.09.2022 16:47 Відповісти
Дєвочки, всйо...!!!
_____________________________________________________________________________

Возле Севастополя прогремел мощный взрыв.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
По сообщениям очевидцев, сработали сигнализации у машин во дворе. Жители слышали "очень мощный взрыв" и звук самолета.

Подробности уточняются.
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21.09.2022 16:58 Відповісти
ну когда ж верховныйкакбыкомандующий (бровки домиком, похож на бородатого в зеленой футболке сердитого гномика)) даст приказ на адекватный ответ (как он грозится в каждом своем видосике).... что ждем??? само по себе оно не рассосется...
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21.09.2022 16:38 Відповісти
або "васьками диванними" закидає до смерті)))
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21.09.2022 16:42 Відповісти
васьками та михайлами (чи ви не з окопу бувай кидаєтесь?)
з Харковської обл до кордону з парашкою не так вже й багато... є ділянки з яких можливо відповідати якби був наказ...
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21.09.2022 16:46 Відповісти
чому експерДи завжди про окоп перепитують? і завжди(!) зневажають рішення Генштабу?
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21.09.2022 16:50 Відповісти
тому шо інші есксперди, сидячи на таких самих діванах, чомусь в цьому починають звинувачувати інших, таких самих... ми з вами з одно диванного війська, тому не треба про дівани, треба по суті...
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21.09.2022 16:53 Відповісти
не сміши, яка "суть" в твоїх висерах? чи ти розумніший за весь Генштаб? Чи ти чув від хлопців на "нулі" невдоволення що їм якийсь наказ не віддають? Звісно якщо твоя робота накидати гівно га вентилятор - тоді нема питань
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21.09.2022 17:02 Відповісти
чи я маю питати вас, про що писати комменти?
чи ви б бажали що б ніхто ні про що і ні в кого не питав і не турбував уим великих генів і стратегів ? навіть якщо вони з сусіднього дивану))))
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21.09.2022 17:13 Відповісти
Болезный зебил! До Белгорода всего 37 км. Любая арта накроет! Ты бы лучше учил географию, а не смотрел высеры квартала 95!
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21.09.2022 16:45 Відповісти
мабуть він про "васільок" каже))))
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21.09.2022 16:55 Відповісти
то значить нема чим??? зовсім???
а чого ж тоді преЗЕ в кожнім своїм "надобраніч"-спітчі погрожує помстою??? то він бреше???
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21.09.2022 16:49 Відповісти
А коли обіцяв що Херсоньську область не втратимо, також мабуть на 120% був в цьому впевнений. Або в тому, що не нападуть.
Або в тому, що звільнемо Крим.
Або в своїх передвиборних обіцянках.
Знайшли з кого чекати виконання обіцянного.
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21.09.2022 16:53 Відповісти
тобто, ви зі мною згодні, що бреше, як дише
(але не вірите, що ВСУ таки має чим, але не має наказу)
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21.09.2022 16:55 Відповісти
Рашисти влаштовують терор мирного населення України, а ООН бачить тільки голодуючих в Африці.
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21.09.2022 16:40 Відповісти
Тому що на голодуючих в Африці можна заробити стільки - шо мама дорогая. На війні, доречі, теж. Так шо, кому війна, а кому мати рідна. Все просто - ООН там, де бабло. Нічого особистого.
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21.09.2022 17:29 Відповісти
трындец...
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21.09.2022 16:48 Відповісти
ОПа коментує що хоче і як хоче, дєрьмак вже й до розвідки добрався, а народу не дай Боже щось прокоментувати про перемогу ЗСУ. Розпоясалась зелена шобла...
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21.09.2022 16:53 Відповісти
Тут главное Успехи ЗСУ пораньше в Уши Путла занести.А еще лучще плани,координати.Может путло поголовке погладит.
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21.09.2022 18:27 Відповісти
А що там керченській міст? Як він там поживає? Може пора вже його "підрихтувати"!!! Щоб кацапи не розслаблялися.
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21.09.2022 16:55 Відповісти
Ти вже розробив зброю, яка дістане до керченського моста та відправив ії до армії? Чи просто карту України лише колись в школі бачив?
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21.09.2022 16:57 Відповісти
то сходи підрихтуй, створіння з дивним ніком))) якби твоїм блювотінням воювати можна було вже б під москвою були б)))
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21.09.2022 16:57 Відповісти
На думку геніальної ОПи дамбу легше збудувати, ніж захистити.....ну зелені дібіли, що тут скажеш. Може з Києва пару ППО віддасте для захисту хоч 1го регіону із тих, що реально обстрілюються? Чи може почекаємо і будемо усувати наслідки руйнування дамби в Запоріжжі? До речі на ліквідації наслідків руйнування дамби в Кривому Розі загинув 38річний працівник.
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21.09.2022 17:23 Відповісти
Київське ППО встановлено за особисті кошти Порошенко ще в 2015 році.
Що заважає вашему хенералісімусу за свої кошти закупити та встановити ППО хочь в одному регіоні?
Він аж ніяк не бідний.
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21.09.2022 17:46 Відповісти
Ви побільше патякайте і тоді росіянам не буде потрібно ніяких агентів. Так само було і з Кременчуцьким НПЗ: після першого ракетного удару розказали, що завод запустять через пару тижнів, а потім був другий удар. І тепер завод стоїть
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21.09.2022 18:43 Відповісти
більше того, перший раз в завод взагалі не попали. І ми такі всі ходили і вдавано бідкалися: ой, горе, чим же ми заправлятися будемо. Але раша й без диванних експертів та дятлів з адміністрацій має свої очі і вуха в Кременчуці. Там стільки відставників поселилося і совок( а значить і московство) з них не вивітриться аж поки й дуба не вріжуть.
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21.09.2022 20:01 Відповісти
 
 