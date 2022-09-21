Обстрелом оккупантов разрушили верхний шлюз на Печенежской дамбе на Харьковщине, - ОП

Российские оккупанты разрушили верхний шлюз на Печенежской дамбе на Харьковщине.

Об этом сообщил заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко, передает Цензор.НЕТ.

"Харьковщина. Продолжаются коварные обстрелы мирного населения и объектов критической инфраструктуры области.

Рашисты нанесли 2 ракетных удара в Чугуевском районе. В результате обстрела на Печенежской дамбе разрушен верхний шлюз. К счастью жертв и пострадавших нет", – сообщил Тимошенко.

По его словам, похожая ситуация уже была преодолена в Кривом Роге.

"Мы знаем что делать. Все будет оперативно восстановлено. Ситуация полностью контролируемая!", - подчеркнул заместитель руководителя ОП.

Также читайте: Жителей Харьковщины просят пока не возвращаться: опасность подрыва на минах