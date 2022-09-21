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Обстрелом оккупантов разрушили верхний шлюз на Печенежской дамбе на Харьковщине, - ОП
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские оккупанты разрушили верхний шлюз на Печенежской дамбе на Харьковщине.
Об этом сообщил заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко, передает Цензор.НЕТ.
"Харьковщина. Продолжаются коварные обстрелы мирного населения и объектов критической инфраструктуры области.
Рашисты нанесли 2 ракетных удара в Чугуевском районе. В результате обстрела на Печенежской дамбе разрушен верхний шлюз. К счастью жертв и пострадавших нет", – сообщил Тимошенко.
По его словам, похожая ситуация уже была преодолена в Кривом Роге.
"Мы знаем что делать. Все будет оперативно восстановлено. Ситуация полностью контролируемая!", - подчеркнул заместитель руководителя ОП.
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Ти дебільнувате?
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Возле Севастополя прогремел мощный взрыв.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
По сообщениям очевидцев, сработали сигнализации у машин во дворе. Жители слышали "очень мощный взрыв" и звук самолета.
Подробности уточняются.
з Харковської обл до кордону з парашкою не так вже й багато... є ділянки з яких можливо відповідати якби був наказ...
чи ви б бажали що б ніхто ні про що і ні в кого не питав і не турбував уим великих генів і стратегів ? навіть якщо вони з сусіднього дивану))))
а чого ж тоді преЗЕ в кожнім своїм "надобраніч"-спітчі погрожує помстою??? то він бреше???
Або в тому, що звільнемо Крим.
Або в своїх передвиборних обіцянках.
Знайшли з кого чекати виконання обіцянного.
(але не вірите, що ВСУ таки має чим, але не має наказу)
Що заважає вашему хенералісімусу за свої кошти закупити та встановити ППО хочь в одному регіоні?
Він аж ніяк не бідний.