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Обстрелом оккупантов разрушили верхний шлюз на Печенежской дамбе на Харьковщине, - ОП

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

водосховище,печенізьке

Российские оккупанты разрушили верхний шлюз на Печенежской дамбе на Харьковщине.

Об этом сообщил заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко, передает Цензор.НЕТ.

"Харьковщина. Продолжаются коварные обстрелы мирного населения и объектов критической инфраструктуры области.

Рашисты нанесли 2 ракетных удара в Чугуевском районе. В результате обстрела на Печенежской дамбе разрушен верхний шлюз. К счастью жертв и пострадавших нет", – сообщил Тимошенко.

По его словам, похожая ситуация уже была преодолена в Кривом Роге.

"Мы знаем что делать. Все будет оперативно восстановлено. Ситуация полностью контролируемая!", - подчеркнул заместитель руководителя ОП.

Также читайте: Жителей Харьковщины просят пока не возвращаться: опасность подрыва на минах
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Топ комментарии
+12
Рашисти влаштовують терор мирного населення України, а ООН бачить тільки голодуючих в Африці.
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21.09.2022 16:40
+10
Кірілка, обов'язково доповідати кацапам, куди вони влучили? Щоб вони скорегували приціли?
Ти дебільнувате?
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21.09.2022 16:37
+9
ну когда ж верховныйкакбыкомандующий (бровки домиком, похож на бородатого в зеленой футболке сердитого гномика)) даст приказ на адекватный ответ (как он грозится в каждом своем видосике).... что ждем??? само по себе оно не рассосется...
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21.09.2022 16:38
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Кірілка, обов'язково доповідати кацапам, куди вони влучили? Щоб вони скорегували приціли?
Ти дебільнувате?
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21.09.2022 16:37 Ответить
мене від Тимохи мутить але диванні пердуни теж дратують)))
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21.09.2022 16:47 Ответить
Дєвочки, всйо...!!!
_____________________________________________________________________________

Возле Севастополя прогремел мощный взрыв.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
По сообщениям очевидцев, сработали сигнализации у машин во дворе. Жители слышали "очень мощный взрыв" и звук самолета.

Подробности уточняются.
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21.09.2022 16:58 Ответить
ну когда ж верховныйкакбыкомандующий (бровки домиком, похож на бородатого в зеленой футболке сердитого гномика)) даст приказ на адекватный ответ (как он грозится в каждом своем видосике).... что ждем??? само по себе оно не рассосется...
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21.09.2022 16:38 Ответить
або "васьками диванними" закидає до смерті)))
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21.09.2022 16:42 Ответить
васьками та михайлами (чи ви не з окопу бувай кидаєтесь?)
з Харковської обл до кордону з парашкою не так вже й багато... є ділянки з яких можливо відповідати якби був наказ...
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21.09.2022 16:46 Ответить
чому експерДи завжди про окоп перепитують? і завжди(!) зневажають рішення Генштабу?
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21.09.2022 16:50 Ответить
тому шо інші есксперди, сидячи на таких самих діванах, чомусь в цьому починають звинувачувати інших, таких самих... ми з вами з одно диванного війська, тому не треба про дівани, треба по суті...
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21.09.2022 16:53 Ответить
не сміши, яка "суть" в твоїх висерах? чи ти розумніший за весь Генштаб? Чи ти чув від хлопців на "нулі" невдоволення що їм якийсь наказ не віддають? Звісно якщо твоя робота накидати гівно га вентилятор - тоді нема питань
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21.09.2022 17:02 Ответить
чи я маю питати вас, про що писати комменти?
чи ви б бажали що б ніхто ні про що і ні в кого не питав і не турбував уим великих генів і стратегів ? навіть якщо вони з сусіднього дивану))))
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21.09.2022 17:13 Ответить
Болезный зебил! До Белгорода всего 37 км. Любая арта накроет! Ты бы лучше учил географию, а не смотрел высеры квартала 95!
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21.09.2022 16:45 Ответить
мабуть він про "васільок" каже))))
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21.09.2022 16:55 Ответить
то значить нема чим??? зовсім???
а чого ж тоді преЗЕ в кожнім своїм "надобраніч"-спітчі погрожує помстою??? то він бреше???
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21.09.2022 16:49 Ответить
А коли обіцяв що Херсоньську область не втратимо, також мабуть на 120% був в цьому впевнений. Або в тому, що не нападуть.
Або в тому, що звільнемо Крим.
Або в своїх передвиборних обіцянках.
Знайшли з кого чекати виконання обіцянного.
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21.09.2022 16:53 Ответить
тобто, ви зі мною згодні, що бреше, як дише
(але не вірите, що ВСУ таки має чим, але не має наказу)
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21.09.2022 16:55 Ответить
Рашисти влаштовують терор мирного населення України, а ООН бачить тільки голодуючих в Африці.
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21.09.2022 16:40 Ответить
Тому що на голодуючих в Африці можна заробити стільки - шо мама дорогая. На війні, доречі, теж. Так шо, кому війна, а кому мати рідна. Все просто - ООН там, де бабло. Нічого особистого.
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21.09.2022 17:29 Ответить
трындец...
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21.09.2022 16:48 Ответить
ОПа коментує що хоче і як хоче, дєрьмак вже й до розвідки добрався, а народу не дай Боже щось прокоментувати про перемогу ЗСУ. Розпоясалась зелена шобла...
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21.09.2022 16:53 Ответить
Тут главное Успехи ЗСУ пораньше в Уши Путла занести.А еще лучще плани,координати.Может путло поголовке погладит.
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21.09.2022 18:27 Ответить
А що там керченській міст? Як він там поживає? Може пора вже його "підрихтувати"!!! Щоб кацапи не розслаблялися.
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21.09.2022 16:55 Ответить
Ти вже розробив зброю, яка дістане до керченського моста та відправив ії до армії? Чи просто карту України лише колись в школі бачив?
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21.09.2022 16:57 Ответить
то сходи підрихтуй, створіння з дивним ніком))) якби твоїм блювотінням воювати можна було вже б під москвою були б)))
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21.09.2022 16:57 Ответить
На думку геніальної ОПи дамбу легше збудувати, ніж захистити.....ну зелені дібіли, що тут скажеш. Може з Києва пару ППО віддасте для захисту хоч 1го регіону із тих, що реально обстрілюються? Чи може почекаємо і будемо усувати наслідки руйнування дамби в Запоріжжі? До речі на ліквідації наслідків руйнування дамби в Кривому Розі загинув 38річний працівник.
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21.09.2022 17:23 Ответить
Київське ППО встановлено за особисті кошти Порошенко ще в 2015 році.
Що заважає вашему хенералісімусу за свої кошти закупити та встановити ППО хочь в одному регіоні?
Він аж ніяк не бідний.
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21.09.2022 17:46 Ответить
Ви побільше патякайте і тоді росіянам не буде потрібно ніяких агентів. Так само було і з Кременчуцьким НПЗ: після першого ракетного удару розказали, що завод запустять через пару тижнів, а потім був другий удар. І тепер завод стоїть
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21.09.2022 18:43 Ответить
більше того, перший раз в завод взагалі не попали. І ми такі всі ходили і вдавано бідкалися: ой, горе, чим же ми заправлятися будемо. Але раша й без диванних експертів та дятлів з адміністрацій має свої очі і вуха в Кременчуці. Там стільки відставників поселилося і совок( а значить і московство) з них не вивітриться аж поки й дуба не вріжуть.
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21.09.2022 20:01 Ответить
 
 