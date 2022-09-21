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Кулеба та Гроссі обговорили безпеку і захист ЗАЕС

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

гроссі,рафаель

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі обговорили способи відновлення захисту та безпеки Запорізької АЕС.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Кулеба написав у твіттері в середу ввечері.

"Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі та я зустрілися в Нью-Йорку, щоб обговорити шляхи відновлення безпеки та захисту Запорізької атомної електростанції. Я наголосив, що Росія має вивести свої війська та фахівців із станції та повернути ЗАЕС під контроль України", - зазначив він. 

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Автор: Роман Свиридович
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На Паниковского похож.
И такой же влиятельный.
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22.09.2022 00:24 Відповісти
Потрібно в терміновому порядку на усіх без винятку атомних та великих теплових встановити протиракетну оборону.
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22.09.2022 06:29 Відповісти
 
 