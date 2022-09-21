Кулеба та Гроссі обговорили безпеку і захист ЗАЕС

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі обговорили способи відновлення захисту та безпеки Запорізької АЕС.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Кулеба написав у твіттері в середу ввечері.

"Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі та я зустрілися в Нью-Йорку, щоб обговорити шляхи відновлення безпеки та захисту Запорізької атомної електростанції. Я наголосив, що Росія має вивести свої війська та фахівців із станції та повернути ЗАЕС під контроль України", - зазначив він.

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