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Туреччина (2252) псевдореферендум (181)

Проведення Росією "референдумів" перешкоджатиме відновленню дипломатичного процесу, - МЗС Туреччини

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

ердоган,путін

Міністерство закордонних справ Туреччини засудило наміри Росії провести так звані референдуми на окупованих територіях України, заявивши, що це ускладнить дипломатичний процес і загрожує поглибленню нестабільності.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

"Ми стурбовані спробами провести односторонні референдуми на частинах України під російським контролем. Такий нелегітимний fait accomplis (звершений факт) не буде визнаний міжнародною спільнотою. Навпаки, він буде перешкоджати відновленню дипломатичного процесу і поглибить нестабільність", – ідеться в заяві.

Турецьке зовнішньополітичне відомство також підкреслило підтримку територіальної цілісності, незалежності й суверенітету України та "повторило готовність до здійснення будь-якого необхідного внеску для остаточного розв’язання нинішньої війни шляхом мирних переговорів".

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Нагадуємо, російські окупанти планують провести з 23 по 27 вересня псевдореферендуми про приєднання до Росії захоплених територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+2
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22.09.2022 00:02
+2
Який до біса дипломатичний процес з рашистами? Їх винищувати всіх до одного треба - ось і вся дипломатія...
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22.09.2022 00:04
+2
Хай забирають той кусок гівна. Потім ще дістанемо. Головне наші вдома,
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22.09.2022 00:13
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22.09.2022 00:02 Відповісти
Прокрутить ролик з дименсією в себе ще раз для тих до кого не дійшло.
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22.09.2022 00:03 Відповісти
Який до біса дипломатичний процес з рашистами? Їх винищувати всіх до одного треба - ось і вся дипломатія...
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22.09.2022 00:04 Відповісти
Пишуть, що Редіс та Волина вдома.
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22.09.2022 00:10 Відповісти
Виктор Медведчук был передан российской стороне в рамках обмена, - РБК-Украина.

Ожидаем официальной информации, но скорее всего его обменяли на наших легенд 😏
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22.09.2022 00:12 Відповісти
Хай забирають той кусок гівна. Потім ще дістанемо. Головне наші вдома,
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22.09.2022 00:13 Відповісти
Так , він мені нагадує «пісєц» )
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22.09.2022 00:20 Відповісти
Так. Нам наших хлопців, а русні пісєц
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22.09.2022 00:21 Відповісти
🤣👍
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22.09.2022 00:24 Відповісти
та не хоче московія миру, московія хоче піздюлєй
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22.09.2022 00:13 Відповісти
навіщо стільки уваги до цих наросійських заяв про референдуми? менше на це звертайте увагу і робіть те що треба.
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22.09.2022 00:19 Відповісти
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22.09.2022 00:39 Відповісти
По местам проведения "референдума" надо ударить так, чтобы проводители долго кружили в воздухе, плавно опускаясь на землю
в виде пепла.
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22.09.2022 01:02 Відповісти
...Набагато важливіше, що нова порція псевдореферендумів нарешті зрушить з місця надважливий процес, якого ми не могли добитись всі ці півроку - перехід від ЗАМОРОЖУВАННЯ російських активів до їхньої КОНФІСКАЦІЇ. Нас нарешті озброюватимуть не коштом західних платників податків, а коштом російських - і це разюче змінить як обсяги допомоги, так і ставлення до неї у країнах - донорах.

Само собою зрозуміло, що військовою відповіддю на російський "мобілізець" стане "повний Рамшатйн" та справжній повноцінний ленд-ліз. https://censor.net/ua/b3368659
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22.09.2022 08:46 Відповісти
 
 