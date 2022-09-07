УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15943 відвідувача онлайн
Новини Війна в Україні Війна
43 503 254
війна (56406) зброя (5751) допомога (5052) Росія (47208) Туреччина (2252) Ердоган (754)

Захід дотримується помилкової позиції, надаючи Україні зброю, - Ердоган

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ердоган

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган не згоден із підходами Заходу щодо ситуації в Україні.

Про це він заявив під час візиту до столиці Сербії Белграда на спільній пресконференції із сербським колегою Олександром Вучичем, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Anadolu.

"Туреччина дотримується збалансованої політики щодо України та Росії, так буде надалі. Анкара виступає за якнайшвидше припинення вогню в Україні. Однак нинішні процеси свідчать, що війна не скоро закінчиться", - зазначив турецький лідер.

На його думку, ті, хто не сприймає Росію серйозно, помиляються.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАТО готує нові проєкти для допомоги Україні у протистоянні агресії РФ під час зими, - Столтенберг

"Я відкрито заявляю про помилковість позиції Заходу (щодо війни РФ в Україні. - Ред.). Тому що є дії Заходу, засновані на провокуванні сторін. Заявляють про військову підтримку. Однак за фактом, скільки є на Заході старої зброї та металолому, відправляють в Україну", - сказав президент.

Ердоган зазначив, що доти, доки відбуватиметься курс на провокування військових дій, результативність мирних ініціатив мінімальна.

"Чи можете ви сказати, що зараз перемагає одна зі сторін? Ні! Ця війна не має переможців, але дуже багато переможених. Гине велика кількість людей, а говорити про фінансову сторону не доречно", - наголосив турецький лідер.

Турецький лідер привернув увагу до реакції Москви, яка перекрила газопостачання країн Заходу. "Росія припинила постачання газу, а ціни в Європі злетіли. Нині (у європейських країнах. - Ред.) повсюдно шукають шляхи подолання зимового сезону. Чому ж ви раніше не думали про це? Адже в руках Росії важливий ресурс. Натомість зараз аналізують резерви газосховищ", - сказав Ердоган.

Також читайте: Ердоган заявив, що з енергокризою Європа "пожинає те, що посіяла"

Президент Туреччини прокоментував тему напруженості у відносинах між Сербією та Косово.

"Останній виток напруженості залишився позаду. Сподіваюся, що ця позитивна атмосфера збережеться. Ескалація не відповідає інтересам народів Балканського регіону", - сказав Ердоган.

Автор: Анна Судак
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+78
Цей старий турок точно в НАТО?! Давно потрібно звернути увагу що на цього підара, що на Орбана
показати весь коментар
07.09.2022 16:22
+70
Гнида.
показати весь коментар
07.09.2022 16:19
+56
Если бы со Змеиного zволочь не выбили, не было б никакого зернового коридора
показати весь коментар
07.09.2022 16:19
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 3 з 3
В Азербайджану немає окремих військ,там загальні війська з Туреччиною,вони вибивають росіян разом,Ердоган робить свої справи заради Туреччини,плював він на ті російські війська,і за Сирію взявся,мішали с 300 в Сирії,дозволив Путіну перевезти в РФ,хай Україна знищує.Озброює Україну,РФ геть не думає озброювати.Потрібно слідкувати,що він робить,а говорити він може ,що захоче.Україні потрібно більш за себе думати,а не за те,що сказав Ердоган.
Ердоган надає Україні зброю,а Європі не можна,це на РФ розрахунок,знову ***** обмане.
показати весь коментар
07.09.2022 17:58 Відповісти
А чего тогда ердоган полез в Сирию?
Что, мирно не мог договориться?
показати весь коментар
07.09.2022 17:59 Відповісти
С турецким барыгой всё ясно. Пошел в жопу.
показати весь коментар
07.09.2022 18:01 Відповісти
Дошло? А я еще 6 месяцев назад писал
кто такой Эрдоган,меня за это банили.Все орали турки наши братья.
Такие ж братья как и Белорусы,китайцы,венгры.
Ещё он заявил,что во всём виноваты санкции,их надо срочно снимать
показати весь коментар
07.09.2022 18:12 Відповісти
Україна досі не озброїлась дальними ракетами та ядерною зброєю для знищення загрози з боку кацапів,хоча часу мали ***** купу.
показати весь коментар
07.09.2022 18:16 Відповісти
Вовремя предать , это не предать , а предвидеть , якось так , з цими турками ніколи , нічого , не зрозуміло.
показати весь коментар
07.09.2022 18:17 Відповісти
Цікаво як буде виправдовувати цього турецького гівнюка Раміс Юнус.
показати весь коментар
07.09.2022 18:18 Відповісти
Що воно хотіло сказати - хто перекладе?
показати весь коментар
07.09.2022 18:20 Відповісти
Таке враження,що цей турецький паша просто їбо###нутий...
показати весь коментар
07.09.2022 18:21 Відповісти
Тоді навіщо байрактари даєш? Чи це не зброя?
показати весь коментар
07.09.2022 18:24 Відповісти
от турок!
показати весь коментар
07.09.2022 18:29 Відповісти
Let this muslim ape will take hands together with Rome Pope, everybody in Hungary, Serbia and other Gipsy terrirories and will follous after russian warship Na ***
показати весь коментар
07.09.2022 18:30 Відповісти
Эрдоган,Орбан и Путин-одного поля ягоды!
показати весь коментар
07.09.2022 18:31 Відповісти
А ведь он прав. Какого хрена политики запада и руководство Украины продавалось *****? В глазки заглядывали. За взятки контракты продлевали на невыгодных ценах за ресурс и в тоже время заключали на невыгодных ценах транспортировку по трубопроводам? Почему не покупали на границе с кацапией? Америкосы же вам продажным ******* говорили - все ресурсы кацапов используется как оружие для шантажа. Спасибо бабке меркель, старой комсомолке, за зависимость Европы от кацапов. Чем ее ***** шантажировал - фотками как комсомолка на столе голая для кацапов плясала? По другому в партии комуняк было не пробиться на верха - либо сосать, либо давать вышестоящему партактиву. И это распространялось не только для женщин.

Турецький лідер привернув увагу до реакції Москви, яка перекрила газопостачання країн Заходу. "Росія припинила постачання газу, а ціни в Європі злетіли. Нині (у європейських країнах. - Ред.) повсюдно шукають шляхи подолання зимового сезону. Чому ж ви раніше не думали про це? Адже в руках Росії важливий ресурс. Натомість зараз аналізують резерви газосховищ", - сказав Ердоган. Джерело: https://censor.net/ua/n3365685
показати весь коментар
07.09.2022 18:32 Відповісти
Кого з турків не зустріну,всі мені казали,що єрдоґан є дибіл,лиш один втішився розквіту інфраструктури в Стамбулі.
показати весь коментар
07.09.2022 18:34 Відповісти
Таке враження що текст повідомлення взагалі ніхто з коментуючих не читав - тільки заголовок, який не відповідає цитуємому.
показати весь коментар
07.09.2022 20:07 Відповісти
Собака дикая!!! хочет нас за скидку на газ продать. Боится будущей сильной Украины!!!
показати весь коментар
07.09.2022 18:36 Відповісти
Лукашенко номер 2!!! А чогож сам воюєш за Алеппо чи Кіпр? Скажи своєму коріфану, хай забирається з території України і війні кінець!!
показати весь коментар
07.09.2022 18:36 Відповісти
Щось останніми днями поперло з усіх щілин.
Мабуть, у ***** справи йдуть кепсько, от і мобілізує своїх друзів та симпатиків з усього світу: то Орбан протидіє санкціям, то один із засновників Pink Floyd Роджер Вотерс перднув два дні тому, закликавши Лєнку схилити свого чоловіка до капітуляції України (оригінал тут), а от тепер ще й Ердоган долучився.
показати весь коментар
07.09.2022 18:37 Відповісти
хоче повернення есесеру та берлінської стіни, шоп знову запустити свою волл для мейк мані, продажна стерво !!!
показати весь коментар
07.09.2022 19:16 Відповісти
САМ СЕБЕ ПРОТИВОРЕЧИТ !!! ГОВОРИТ ЧТО ПРО ФИНАНСОВУЮ СТОРОНУ ГОВОРИТЬ НЕДОРЕЧНО, А САМ ГОВОРИТ ПРО ЦЕНУ НА ГАЗ !!! ВОН СТАРЫХ ПЕРДУНОВ С ПОЛИТИКИ !!!
показати весь коментар
07.09.2022 18:41 Відповісти
Наконец-то этот выродок показал свое истинное лицо. Все клянут Германию и Шольца, а тут наш "стратегический партнер" оказался путинским холуем. Так оказалось что Шольц и Штаммаер , по сравнению с этой гнидой, очень даже, нормально поддерживают Украину. Как говорится, переоценка ценностей должна происходить повсеместно и не только в этом. Вообщем я поддерживал создание Крымско-татарской автономии на крымском полуострове, но теперь понял что Эрдоган предаст не только Украину, но и своих собратьев крымских татар! Вообщем ГНИДА!
показати весь коментар
07.09.2022 18:56 Відповісти
А сам он Байрактары чтоли не даёт? И завод строить не планирует?
показати весь коментар
07.09.2022 18:56 Відповісти
Завод производящий Байкрактарьі - частная компания.
показати весь коментар
07.09.2022 19:10 Відповісти
Це твої тато і мамо зробили давно помилку, вилупке турецький
показати весь коментар
07.09.2022 18:56 Відповісти
В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ ОТ ЭРДОГАНА И ТУРЦИИ ДЕЛАМИ БОЛЬШЕ ПОЛЬЗЫ УКРАИНЕ , ЧЕМ СЛОВАМИ РОССИИ.
показати весь коментар
07.09.2022 18:58 Відповісти
Вы правильно говорите, но народ читат только заголовки. В тексты совершенно не желает вникать. Эрдоган сказал по сути, что "запад не дает современную технику, а металлом", все остальное дипломатическая лабуда.
показати весь коментар
08.09.2022 06:42 Відповісти
Правильно все Ердоган говорить: Украіні потрібно зараз не старі запаси а нові ******* взаємоповя"зані збройні системи, та не провокаційні поставки зброї а тотально переважаючи поставки озброення ніж е в рфії))
показати весь коментар
07.09.2022 19:28 Відповісти
Шо?
Зовсім ********?
показати весь коментар
07.09.2022 19:29 Відповісти
Ердоган - диктатор, який чудом пережив спробу військового перевороту. Ментально він дуже близький до путіна.
показати весь коментар
07.09.2022 19:34 Відповісти
Нееонятно зачем Цензор озаглавил это новость? Если прочесть то, что Эрдоган на самом деле говорил-полное несоответствие.
показати весь коментар
07.09.2022 19:37 Відповісти
Ось і потекло гімно з турецького потоку. Ракети щоб вбивати українців окупанти везуть Босфором, а Україні зброю не давайте. К
показати весь коментар
07.09.2022 19:52 Відповісти
Читаю "зраду", которую тут на форуме развели . . .
Ребята, НИКОГДА не давайте оценку сказанному, лично не послушав оригинал. В наше время Интернета можно найти любое выступление. Могли быть неточности перевода, а может новостной сайт переврал вольно или нет. А потом окажется : то ее говорил, это не так поняли, а это журналисты извратили
показати весь коментар
07.09.2022 20:02 Відповісти
Повія-ердоганчик зайвий раз підтверджує свій статус. Борони Боже цього козла допустити до нашого Криму.
показати весь коментар
07.09.2022 20:06 Відповісти
ок. Запомнили...
показати весь коментар
07.09.2022 20:07 Відповісти
Этот Эрдоган опять торгуется, как на базаре. Ему бы помидорами торговать... И самое смешное, что эти его подходцы работают в НАТО. Пересказывая Ульянова, что каждая кухарка может управлять государством - каждый торгаш с базара может успешно торговаться с НАТО...
Только немного непонятно, что этот торгаш c базара делает в СЕВЕРО-АТЛАНТИЧЕСКОМ СОЮЗЕ?!
показати весь коментар
07.09.2022 20:15 Відповісти
с турцией все понятно. Ноги моей не будет в этой говностране
показати весь коментар
07.09.2022 20:27 Відповісти
От дає старигань... А Байрактари та Kirpi, чиї? Турецькі. А хто окупував Північний Кіпр, за що його досі в ЄС не приймають, то й досі сидить в "членах"? Туреччина. То й виходить, що Ердоган таке саме куйло, тільки з вусами...
показати весь коментар
07.09.2022 20:37 Відповісти
Ердоган каже щоб дали ******* зброю, а не ї..али муму.
показати весь коментар
07.09.2022 20:50 Відповісти
А чого сам не дасть ?
показати весь коментар
07.09.2022 21:35 Відповісти
Бо не хоче "нагнєтать" ...
показати весь коментар
07.09.2022 22:05 Відповісти
Турция постоянно находится в состоянии войны. В Сирии, в Ливии. То что может Турция дает. MRAP, на которых воюют наши десантники. Байрактары нам продает. Босфор для военных судов рф закрыл. Цензор написал заголовок не соответствующий тексту самого заявления.
показати весь коментар
08.09.2022 06:39 Відповісти
Ну сказал и сказал, делов то. Главное, не то, что он говорит, а то что делает. Или кто-то думает, что Байрактары в Украину поставляются без его ведома?
показати весь коментар
07.09.2022 21:39 Відповісти
Якщо по факту, то нам дійсно "трошки" наскидали старого мотлоху...і лише зараз починають давати щось дієве та ефективне... Тому "істина десь посередині"...
показати весь коментар
07.09.2022 22:02 Відповісти
Факт - скидають на утилізацію техніку часів СРСР
А на собі - її місце - заміна ********* системами ...
Але і за це - щиро дякуємо !
Бо попередні керівники України не тільки мало робили для набуття ******** військової техніки , але і просирали наявні озброєння
Сяде хто за це
А на рахунок поставок ********* озброєння - так то для випробувань у реальних бойових діях та + реклама непогана на увесь світ
Байрактари - не держава Турція дарувала - а особисто турецька фірма - їх виробник ...
показати весь коментар
07.09.2022 23:45 Відповісти
Цей шакал османський, намріяв собі стати ****** номер 2, турецьким, і навіть не дуже приховує свої імперські амбіції!
Намагається зараз на нашій біді заробити і піднятися до рівня - володаря близького сходу ....
Від нього можна чекати що завгодно, встромить ніж у спину Україні, у самий неочікуваний момент...
Впевнений, він вже уві сні баче Крим (а може і не тільки) турецьким!
показати весь коментар
07.09.2022 22:10 Відповісти
Тут Єродогана можна лиш в одному зрозуміти: він заздрить заходу,бо хотів би сам свою зброю постачати українцям.Але нажаль це лиш сарказм мій.
показати весь коментар
07.09.2022 22:46 Відповісти
Если бы у западных политиков были мозги "без слюней и соплей", то взвесив все доводы за и против, пришли бы к единственно верному и логичному решению - превентивному термоядерному удару по паРашке (85% от всех имеющимся ядерных боеголовок и бомб) с максимальным ущербом для инфраструктуры и наибольшим истреблением населения!
показати весь коментар
07.09.2022 23:28 Відповісти
Спокойно. Эрдоган отрабатывает у путлера Сирию и Нагорный Карабах. Эти заявления ничего не стоят. Хитрый лис
показати весь коментар
07.09.2022 23:30 Відповісти
Еще один пример как эта сволочь разваливает НАТО. Венгры ЕС а этот НАИО
показати весь коментар
07.09.2022 23:35 Відповісти
от турок идут байрактары и очень хорошие бронемашины, а то всё такое... запад во всём виноват, покупайте только турецкое вооружение )
показати весь коментар
07.09.2022 23:42 Відповісти
Треба меньше дивитися хто що говорить і більше на те хто що робить. Ердоган продає та дарує нам байрактары, а рашці ні. Він намагався вивезти наших хлопців з Маріуполя і т.д. Турція веде свою гру і крутить пуйлом як щеня ганчіркою. Ердоган отримав майже весь Карабах та вирішив питання в Сирії. Взамін на балачки і обіцянки. А то шо він там патякає різним людям різні речі, то пусте, дивіться на дії.
Це взагалі наша національна слабкість мабуть, більше слухати балачки ніж аналізувати дії та цілі. Зебобік та виключно всі наші політики усіх часів дуже багато чого говорили і говорять, і що бандити будуть в тюрмі сидіти, і що війну закінчать за дні, і що епоха бідності вже позаду і цей список нескінченний... А результати ми бачимо навколо себе.
показати весь коментар
08.09.2022 12:28 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 