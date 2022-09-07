Захід дотримується помилкової позиції, надаючи Україні зброю, - Ердоган
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган не згоден із підходами Заходу щодо ситуації в Україні.
Про це він заявив під час візиту до столиці Сербії Белграда на спільній пресконференції із сербським колегою Олександром Вучичем, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Anadolu.
"Туреччина дотримується збалансованої політики щодо України та Росії, так буде надалі. Анкара виступає за якнайшвидше припинення вогню в Україні. Однак нинішні процеси свідчать, що війна не скоро закінчиться", - зазначив турецький лідер.
На його думку, ті, хто не сприймає Росію серйозно, помиляються.
"Я відкрито заявляю про помилковість позиції Заходу (щодо війни РФ в Україні. - Ред.). Тому що є дії Заходу, засновані на провокуванні сторін. Заявляють про військову підтримку. Однак за фактом, скільки є на Заході старої зброї та металолому, відправляють в Україну", - сказав президент.
Ердоган зазначив, що доти, доки відбуватиметься курс на провокування військових дій, результативність мирних ініціатив мінімальна.
"Чи можете ви сказати, що зараз перемагає одна зі сторін? Ні! Ця війна не має переможців, але дуже багато переможених. Гине велика кількість людей, а говорити про фінансову сторону не доречно", - наголосив турецький лідер.
Турецький лідер привернув увагу до реакції Москви, яка перекрила газопостачання країн Заходу. "Росія припинила постачання газу, а ціни в Європі злетіли. Нині (у європейських країнах. - Ред.) повсюдно шукають шляхи подолання зимового сезону. Чому ж ви раніше не думали про це? Адже в руках Росії важливий ресурс. Натомість зараз аналізують резерви газосховищ", - сказав Ердоган.
Президент Туреччини прокоментував тему напруженості у відносинах між Сербією та Косово.
"Останній виток напруженості залишився позаду. Сподіваюся, що ця позитивна атмосфера збережеться. Ескалація не відповідає інтересам народів Балканського регіону", - сказав Ердоган.
Будь ласка, зачекайте...
Ердоган надає Україні зброю,а Європі не можна,це на РФ розрахунок,знову ***** обмане.
Что, мирно не мог договориться?
кто такой Эрдоган,меня за это банили.Все орали турки наши братья.
Такие ж братья как и Белорусы,китайцы,венгры.
Ещё он заявил,что во всём виноваты санкции,их надо срочно снимать
Турецький лідер привернув увагу до реакції Москви, яка перекрила газопостачання країн Заходу. "Росія припинила постачання газу, а ціни в Європі злетіли. Нині (у європейських країнах. - Ред.) повсюдно шукають шляхи подолання зимового сезону. Чому ж ви раніше не думали про це? Адже в руках Росії важливий ресурс. Натомість зараз аналізують резерви газосховищ", - сказав Ердоган. Джерело: https://censor.net/ua/n3365685
Мабуть, у ***** справи йдуть кепсько, от і мобілізує своїх друзів та симпатиків з усього світу: то Орбан протидіє санкціям, то один із засновників Pink Floyd Роджер Вотерс перднув два дні тому, закликавши Лєнку схилити свого чоловіка до капітуляції України (оригінал тут), а от тепер ще й Ердоган долучився.
Зовсім ********?
Ребята, НИКОГДА не давайте оценку сказанному, лично не послушав оригинал. В наше время Интернета можно найти любое выступление. Могли быть неточности перевода, а может новостной сайт переврал вольно или нет. А потом окажется : то ее говорил, это не так поняли, а это журналисты извратили
Только немного непонятно, что этот торгаш c базара делает в СЕВЕРО-АТЛАНТИЧЕСКОМ СОЮЗЕ?!
А на собі - її місце - заміна ********* системами ...
Але і за це - щиро дякуємо !
Бо попередні керівники України не тільки мало робили для набуття ******** військової техніки , але і просирали наявні озброєння
Сяде хто за це
А на рахунок поставок ********* озброєння - так то для випробувань у реальних бойових діях та + реклама непогана на увесь світ
Байрактари - не держава Турція дарувала - а особисто турецька фірма - їх виробник ...
Намагається зараз на нашій біді заробити і піднятися до рівня - володаря близького сходу ....
Від нього можна чекати що завгодно, встромить ніж у спину Україні, у самий неочікуваний момент...
Впевнений, він вже уві сні баче Крим (а може і не тільки) турецьким!
Це взагалі наша національна слабкість мабуть, більше слухати балачки ніж аналізувати дії та цілі. Зебобік та виключно всі наші політики усіх часів дуже багато чого говорили і говорять, і що бандити будуть в тюрмі сидіти, і що війну закінчать за дні, і що епоха бідності вже позаду і цей список нескінченний... А результати ми бачимо навколо себе.