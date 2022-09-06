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Новини За кордоном
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газ (2587) Росія (47196) Туреччина (2252) Ердоган (754) Євросоюз (7018)

Ердоган заявив, що з енергокризою Європа "пожинає те, що посіяла"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

ердоган,туреччина

Президент Туреччина Реджеп Таїп Ердоган вважає, що Європа сама винна у теперішній енергетичній кризі.

Про це він заявив перед початком балканського туру, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

"У нас немає проблем із природним газом. Європа насправді пожинає те, що посіяла. Позиція пана Путіна говорить про те, що якщо ви робите так, то і я робитиму так. Він використовує всі наявні у його розпорядженні засоби та зброю. Найважливішим із них є природний газ", - сказав Ердоган.

Він додав, що "нам би цього не хотілося, але така ситуація складається в Європі, і я думаю, цієї зими у Європи будуть серйозні проблеми".

"У нас такої проблеми немає", - зазначив президент Туреччини.

Також читайте: Депутат від партії Ердогана Байбатур заявив росіянам, що деякі країни Заходу хочуть "поквитатися з РФ через Україну"

Як повідомлялося, напередодні Кремль розпочав прямий шантаж Заходу, висунувши умови прокачки газу через "Північний потік".

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+43
А яку думку цей пан Ердоган хотів донести? Що треба з ****** дружити, щоб був газ? Чи що не треба було з ****** раніше дружити і потрапляти в залежність?
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06.09.2022 11:31
+43
Пан ердоган хоче донести думку що він хитрожопий. Але,як то кажуть на кожну хитру дупу є х.. з різьбою.
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06.09.2022 11:35
+27
Ердоган на подтанцовках
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06.09.2022 11:34
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За великим рахунком він правий. Саме Європа весь час потакала росії і путіну створивши з них монстра. Тепер прийшов час розраховуватися.
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06.09.2022 12:21 Відповісти
Диктатори в різних країнах все сміливіше піднімають голови. Ще й наш Боневтік в диктатори рветься...
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06.09.2022 12:24 Відповісти
коли кацапи прийдуть до нього, що він тоді буде співати. Хоче на двох ярмарках бути.
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06.09.2022 12:25 Відповісти
Не придут. В Турции сейчас самая сильная армия в Европе.
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06.09.2022 12:27 Відповісти
Дело даже не в Путе, а в зелёном переходе - глобальной зелёной афёре. В Европе закрывались угольные, сланцевые шахты и не строялись новые АЭС. И в замен этого активно подсаживались на путинскую нефте-газовую иглу.
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06.09.2022 12:26 Відповісти
Зеленая энергетика продвигалась чтобы не покупать у русских нефть и газ. Если не убедить всех что ископаемые ресурсы грязные и вредные, кто станет вкладывать в солнечные панели и ветряки. Атом это тоже зависимость, потому что Россия производит половину всего обогащенного урана в мире.
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06.09.2022 12:46 Відповісти
Китай, Индия и многие другие страны как-то без этого живут. А Европа почему-то должна мёрзнуть.
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06.09.2022 15:57 Відповісти
Никакой всемирной зелёной аферы не существует - есть только глобальное непонимание, что и правильные вещи надо делать правильно: с головой и вовремя
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06.09.2022 13:03 Відповісти
Квоты на СО2 (налог на воздух) из-за которых резко выросла цена на отопление и электричество и есть основная афёра.
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06.09.2022 15:55 Відповісти
Ердаган пытается отпетлять от своих хитрожопых многоходовочек с братаном путеным, которые вспывают, как какашки на центральном пляже?
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06.09.2022 12:40 Відповісти
Ердаган пытается отпетлять от своих хитрожопых какашек, которые всплывают на центральном пляже?
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06.09.2022 12:42 Відповісти
Можно даже сказать так, что Европа родила Путина. Поэтому раз Европа родила Путина, теперь ее задача и убить Путина, почти как сказал Тарас Бульба. Я тебя породил! Я тебя убью. И чтобы на политической карте мира исчезла так называемая Россия.
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06.09.2022 12:43 Відповісти
Всё он правильно сказал. У турков всегда двойное дно в высказываниях. Первое - для тупых как *****. Второе - для умных. Как по мне, звучит оно так: "Зря присосались к одной трубе и позволили себя шантажировать. Надо было диверсифицировать поставки и развивать армию."
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06.09.2022 12:48 Відповісти
Эрдоган прав о вине Европы. Уже в 2014 году самому занюханому бюргеру-хуторянину хоть с 4 классами кирхо-приходского образования должно было быть ясно, что Россия против цивилизованного мира ведёт энергетическую войну. При экономической мощности Германии этих 7 лет более, чем достаточно, чтобы стать энергетически независимым от мордора и тем ликвидировать саму возможность России вторгнуться в Украину.
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06.09.2022 12:53 Відповісти
В ЕС думали , что подключив росию в круг своих экономических и торговых партнёров, они смогут избегнуть агрессии росии . Эта ихняя долголетняя стратегия относительно росии , накрылась медным тазом . И теперь они вынуждены пожинать то что сами посеяли . И поэтому , эта зима для них , будет напряжённой . Но только эта зима . К следующей зиме , они перейдут на газ с альтернативных источников . Создав новые логистические пути к этим новым источникам . И тогда росия окажется под вечными газовыми и нефтянными санкциями . За всё придётся заплатить .
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06.09.2022 14:41 Відповісти
чому Ердоган не скаже про інфляцію в своїй країні і девальвацію ліри?
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06.09.2022 13:23 Відповісти
Правильно говорит:Меркель подтвердит-я хотела,я и добилась этой зависимости Германии от смердючего газа....
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06.09.2022 13:45 Відповісти
Мораль сей басни такова, нельзя попадать в какую-нибудь зависимость от **********.
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06.09.2022 14:03 Відповісти
Врсточная хитрожопость во всей красе. Понимай как хочешь: или европа сама виновата, что покупала газ только у россии и выростила монополиста и он вытворяет все, что захочет, или европа сама виновата потому, что накладывает санкции на россию, а путину ничего иного не оттается - только отбиваться перекрытием вентеля.
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06.09.2022 14:30 Відповісти
Повторю:
У турков всегда двойное дно в высказываниях. Первое - для тупых как *****. Второе - для умных. Как по мне, звучит оно так: "Зря присосались к одной трубе и позволили себя шантажировать. Надо было диверсифицировать поставки и развивать армию."
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06.09.2022 14:36 Відповісти
"Я предал Украину, поэтому у меня нет такой проблемы. Вы тоже предавайте, и у вас тоже не будет такой проблемы".
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06.09.2022 15:14 Відповісти
Именно так. Он свистит в путинскую пипиську )))
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07.09.2022 08:11 Відповісти
Це не ердоган має питати Європу чому у неї ароблеми з газом.
Це Європа має питати Ердогана чому він санкції проти росії не ввів.
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06.09.2022 15:15 Відповісти
Навіщо Турція в нато?
Це біла ворона в нато.
Вони санкції проти росії не прийняли.
Вони ставили палки в колеса на вступ фінляндії і швеції в нато.
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06.09.2022 15:16 Відповісти
Добре. Кожен лишився на свому. Як на мене НАТО повинен бути як кулак.
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06.09.2022 16:37 Відповісти
"Позиция г-на Путина говорит о том, что если вы поступаете так, то и я буду делать так. Он использует ". Важнейшим из них является природный газ "
А Европа использовала против Путина "все имеющиеся в его распоряжении средства и оружие"? )
Раджеп не понимает, что несет чушь и над ним все смеются? ))))
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07.09.2022 08:09 Відповісти
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