Ердоган заявив, що з енергокризою Європа "пожинає те, що посіяла"
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Президент Туреччина Реджеп Таїп Ердоган вважає, що Європа сама винна у теперішній енергетичній кризі.
Про це він заявив перед початком балканського туру, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.
"У нас немає проблем із природним газом. Європа насправді пожинає те, що посіяла. Позиція пана Путіна говорить про те, що якщо ви робите так, то і я робитиму так. Він використовує всі наявні у його розпорядженні засоби та зброю. Найважливішим із них є природний газ", - сказав Ердоган.
Він додав, що "нам би цього не хотілося, але така ситуація складається в Європі, і я думаю, цієї зими у Європи будуть серйозні проблеми".
"У нас такої проблеми немає", - зазначив президент Туреччини.
Як повідомлялося, напередодні Кремль розпочав прямий шантаж Заходу, висунувши умови прокачки газу через "Північний потік".
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У турков всегда двойное дно в высказываниях. Первое - для тупых как *****. Второе - для умных. Как по мне, звучит оно так: "Зря присосались к одной трубе и позволили себя шантажировать. Надо было диверсифицировать поставки и развивать армию."
Це Європа має питати Ердогана чому він санкції проти росії не ввів.
Це біла ворона в нато.
Вони санкції проти росії не прийняли.
Вони ставили палки в колеса на вступ фінляндії і швеції в нато.
А Европа использовала против Путина "все имеющиеся в его распоряжении средства и оружие"? )
Раджеп не понимает, что несет чушь и над ним все смеются? ))))