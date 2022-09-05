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Європа матиме проблеми з газом, поки не зніме санкції, - Пєсков

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

песков

Кремль перейшов до прямого шантажу країн Європейського союзу. Його речник Дмитро Пєсков заявив, що проблеми з постачанням газу по "Північному потоку" зберігатимуться доти, доки не буде знято західні санкції.

Про це Пєсков заявив журналістам у понеділок, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на російське агентство "Интерфакс".

"Проблеми в прокачуванні виникли через санкції, які ввели проти нашої країни і проти низки компаній західні держави, включаючи Німеччину та Велику Британію. Інших причин, які б призвели до проблем з прокачуванням, не існує", - сказав він журналістам.

Пєсков заявив, що залишився робочим тільки один агрегат, "і той дає збої, і там відбуваються поломки, і це призводить до зупинки прокачування".

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"З огляду на те, що санкції продовжують працювати, враховуючи, що вони вносять абсолютне сум'яття, юридичне, практичне, у те, що пов'язано з техобслуговуванням усіх вузлів і агрегатів, то зараз поки що можна сподіватися на цей єдиний агрегат, що якось вдасться його упорядкувати", - продовжив він.

Він наголосив, що через санкції вся робота трубопроводу "тримається на одному агрегаті, який потребує серйозного обслуговування".

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У Пєскова поцікавилися, чи можна говорити, що питання прокачування газу "Північним потоком" повністю залежить від санкцій і поставки відновляться, якщо ці санкції будуть зняті або пом'якшені.

"Безумовно, ті самі санкції, які заважають обслуговувати агрегати, які заважають їх переміщувати без відповідних юридичних гарантій, які заважають надавати ці юридичні гарантії і таке інше, саме ці санкції, які запровадили західні держави, довели ситуацію до того, що ми бачимо зараз" , - сказав він.

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Нагадаємо, у п’ятницю, 2 вересня "Газпром" оголосив про закриття на невизначений термін газопроводу "Північний потік" до Німеччини, офіційно - з технічних причин.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+68
Так санкції ж вам на користь - ви шо мазохісти?
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05.09.2022 13:45
+48
Вот и сбросили маски, оголив свое свинячее рыло. А так пели, что хрюсия не использует газ, как оружие.
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05.09.2022 13:48
+37
це касапи вже мають проблеми з реалізацією своїх ресурсів, і з наповненням своїх бюджетів.
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05.09.2022 13:46
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Ціни на газ на Нью-Йоркській товарній біржі (NYMEX) в перерахунку на 1000 м³
05.09.2022 Пн320,8 $323,8 €11730,0 грн.

Ціни на газ на газовому хабі TTF (Нідерланди) в перерахунку на 1000 м³
05.09.2022 Пн2764,9 $2790,9 €101961,4 грн.

Цена газа на Нью йорской бирже 320 баксов,так что привезти газ в Европу и хорошо заработать желающих много,только нужно время чтоб организовать это технически.К следующему лету парашинскимигазом будут медведям тайгу топить!!!********!!!
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05.09.2022 17:00 Відповісти
Неужели ничего с этими турбинами сименс сделать нельзя? А ещё говорят, немецкое качество. Вон китайская стена тысячу лет стоит, а немецкая через пол века развалилась.
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05.09.2022 17:33 Відповісти
Обоссаный лапоть пугает приличных людей голой жопой.
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05.09.2022 18:35 Відповісти
І це правда, Європа матиме проблеми з газом рік-два, а далі московія(росія) матиме проблему куди дівати свій газ, бо Європа знайде нових постачальників і все більше буде переходити на ВДЕ і ніколи не повернеться до російського газу і це факт.
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05.09.2022 19:03 Відповісти
Излишки не проданного газа ударили в несуществующий моск ёршика. Он ещё не понял что приличным людям его газ уже не нужен.
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05.09.2022 19:16 Відповісти
Як тільки знімуть санкції проблеми Європи стануть ще більшими, зашморг почне затягуватися
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05.09.2022 19:29 Відповісти
А шо індуси не купляють їхній смердючий газ?
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05.09.2022 19:31 Відповісти
смердючі індуси купляють їхній смердючий газ, еще и как!
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05.09.2022 21:46 Відповісти
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