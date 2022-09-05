Європа матиме проблеми з газом, поки не зніме санкції, - Пєсков
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Кремль перейшов до прямого шантажу країн Європейського союзу. Його речник Дмитро Пєсков заявив, що проблеми з постачанням газу по "Північному потоку" зберігатимуться доти, доки не буде знято західні санкції.
Про це Пєсков заявив журналістам у понеділок, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на російське агентство "Интерфакс".
"Проблеми в прокачуванні виникли через санкції, які ввели проти нашої країни і проти низки компаній західні держави, включаючи Німеччину та Велику Британію. Інших причин, які б призвели до проблем з прокачуванням, не існує", - сказав він журналістам.
Пєсков заявив, що залишився робочим тільки один агрегат, "і той дає збої, і там відбуваються поломки, і це призводить до зупинки прокачування".
"З огляду на те, що санкції продовжують працювати, враховуючи, що вони вносять абсолютне сум'яття, юридичне, практичне, у те, що пов'язано з техобслуговуванням усіх вузлів і агрегатів, то зараз поки що можна сподіватися на цей єдиний агрегат, що якось вдасться його упорядкувати", - продовжив він.
Він наголосив, що через санкції вся робота трубопроводу "тримається на одному агрегаті, який потребує серйозного обслуговування".
У Пєскова поцікавилися, чи можна говорити, що питання прокачування газу "Північним потоком" повністю залежить від санкцій і поставки відновляться, якщо ці санкції будуть зняті або пом'якшені.
"Безумовно, ті самі санкції, які заважають обслуговувати агрегати, які заважають їх переміщувати без відповідних юридичних гарантій, які заважають надавати ці юридичні гарантії і таке інше, саме ці санкції, які запровадили західні держави, довели ситуацію до того, що ми бачимо зараз" , - сказав він.
Нагадаємо, у п’ятницю, 2 вересня "Газпром" оголосив про закриття на невизначений термін газопроводу "Північний потік" до Німеччини, офіційно - з технічних причин.
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05.09.2022 Пн320,8 $323,8 €11730,0 грн.
Ціни на газ на газовому хабі TTF (Нідерланди) в перерахунку на 1000 м³
05.09.2022 Пн2764,9 $2790,9 €101961,4 грн.
Цена газа на Нью йорской бирже 320 баксов,так что привезти газ в Европу и хорошо заработать желающих много,только нужно время чтоб организовать это технически.К следующему лету парашинскимигазом будут медведям тайгу топить!!!********!!!