РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5394 посетителя онлайн
Новости За рубежом
20 349 108
Газ (10095) Газпром (3166) Песков (1738) Россия (91225) Евросоюз (15868) Северный поток (1428)

Европа будет иметь проблемы с газом, пока не снимет санкции, - Песков

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

песков

Кремль перешел к прямому шантажу стран Европейского союза. Его спикер Дмитрий Песков заявил, что проблемы со снабжением газа по "Северному потоку" будут сохраняться до тех пор, пока не будут сняты западные санкции.

Об этом Песков заявил журналистам в понедельник, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское агентство "Интерфакс".

"Проблемы в прокачке возникли из-за санкций, которые ввели против нашей страны и против ряда компаний западные государства, включая Германию и Великобританию. Других причин, которые бы привели к проблемам с прокачкой, не существует", - сказал он журналистам.

Песков заявил, что остался рабочим только один агрегат, "и тот дает сбои, и там происходят поломки, и это приводит к остановке прокачки".

Также смотрите: Следует ограничить цену не только на российскую нефть, но и на российский газ, - Зеленский. ВИДЕО

"Учитывая, что санкции продолжают работать, учитывая, что они вносят абсолютное смятение, юридическое, практическое, в то, что связано с техобслуживанием всех узлов и агрегатов, то сейчас пока можно надеяться на этот единственный агрегат, что однажды удастся его упорядочить", - продолжил он.

Он подчеркнул, что из-за санкций вся работа трубопровода "держится на одном агрегате, который нуждается в серьезном обслуживании".

Также читайте: Россия готовится к решающему энергетическому удару по Европе, - Зеленский

У Пескова поинтересовались, можно ли говорить, что вопрос прокачки газа "Северным потоком" полностью зависит от санкций и поставки возобновятся, если эти санкции будут сняты или смягчены.

"Безусловно, те же санкции, которые мешают обслуживать агрегаты, которые мешают их перемещать без соответствующих юридических гарантий, которые мешают предоставлять эти юридические гарантии и тому подобное, именно эти санкции, которые ввели западные государства, довели ситуацию до того, что мы видим сейчас" , – сказал он.

Читайте также: Из-за войны в Украине Европа отвыкнет от российских нефти и газа, - Джонсон

Напомним, в пятницу, 2 сентября "Газпром" объявил о закрытии на неопределенный срок газопровода "Северный поток" в Германию, официально – по техническим причинам.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+68
Так санкції ж вам на користь - ви шо мазохісти?
показать весь комментарий
05.09.2022 13:45
+48
Вот и сбросили маски, оголив свое свинячее рыло. А так пели, что хрюсия не использует газ, как оружие.
показать весь комментарий
05.09.2022 13:48
+37
це касапи вже мають проблеми з реалізацією своїх ресурсів, і з наповненням своїх бюджетів.
показать весь комментарий
05.09.2022 13:46
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Ціни на газ на Нью-Йоркській товарній біржі (NYMEX) в перерахунку на 1000 м³
05.09.2022 Пн320,8 $323,8 €11730,0 грн.

Ціни на газ на газовому хабі TTF (Нідерланди) в перерахунку на 1000 м³
05.09.2022 Пн2764,9 $2790,9 €101961,4 грн.

Цена газа на Нью йорской бирже 320 баксов,так что привезти газ в Европу и хорошо заработать желающих много,только нужно время чтоб организовать это технически.К следующему лету парашинскимигазом будут медведям тайгу топить!!!********!!!
показать весь комментарий
05.09.2022 17:00 Ответить
Неужели ничего с этими турбинами сименс сделать нельзя? А ещё говорят, немецкое качество. Вон китайская стена тысячу лет стоит, а немецкая через пол века развалилась.
показать весь комментарий
05.09.2022 17:33 Ответить
Обоссаный лапоть пугает приличных людей голой жопой.
показать весь комментарий
05.09.2022 18:35 Ответить
І це правда, Європа матиме проблеми з газом рік-два, а далі московія(росія) матиме проблему куди дівати свій газ, бо Європа знайде нових постачальників і все більше буде переходити на ВДЕ і ніколи не повернеться до російського газу і це факт.
показать весь комментарий
05.09.2022 19:03 Ответить
Излишки не проданного газа ударили в несуществующий моск ёршика. Он ещё не понял что приличным людям его газ уже не нужен.
показать весь комментарий
05.09.2022 19:16 Ответить
Як тільки знімуть санкції проблеми Європи стануть ще більшими, зашморг почне затягуватися
показать весь комментарий
05.09.2022 19:29 Ответить
А шо індуси не купляють їхній смердючий газ?
показать весь комментарий
05.09.2022 19:31 Ответить
смердючі індуси купляють їхній смердючий газ, еще и как!
показать весь комментарий
05.09.2022 21:46 Ответить
Страница 2 из 2
 
 