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Білий дім про зупинку "Північного потоку": Не дивно

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

дім,білий

Повна зупинка газопроводу Північний потік - не дивна, адже Росія використовує енергоносії як зброю проти Європи.

Про це заявив представник Ради нацбезпеки при президенті США Джо Байдені, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

"На жаль, не дивно, що Росія продовжує використовувати енергетику як зброю проти європейських споживачів", - заявив представник Ради.

Європа та США співпрацюють, щоб забезпечити наявність достатніх запасів газу, додав урядовець.

"В результаті цих зусиль європейські сховища газу будуть заповнені до критичного зимового опалювального сезону. Одних цих зусиль недостатньо, і ми продовжимо спільну роботу, щоб розв'язати тривожну енергетичну ситуацію в Європі", - сказав він.

Також читайте: "Газпром" бреше про поломку на "Північному потоці", - Єврокомісія

ЄС також має намір заборонити імпорт російської нафти та нафтопродуктів із грудня, нагадали в агентстві. А 2 вересня країни G7 погодилися запровадити стелю цін на російську нафту, щоб скоротити доходи РФ від її продажу.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+28
Хай запитають у Меркель, що всі "північні потоки" чисто комерційні проекти і нічого спільного зі зброєю. Москогвити ж ні разу нікого не надурили і не шантажували, то все видумки США і бандьор.
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03.09.2022 10:09
+11
Не тільки на нафту, на ГАЗ теж треба так зробити ціну, вище за яку вони не можуть продавати свій гребаний газ.
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03.09.2022 10:10
+9
Или у Зеленского,как хорошо Жигули на ЗАЗ собирать,кацапогаз прокачивать,электричеством с Бульбосрусью торговать.
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03.09.2022 10:44
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Хай запитають у Меркель, що всі "північні потоки" чисто комерційні проекти і нічого спільного зі зброєю. Москогвити ж ні разу нікого не надурили і не шантажували, то все видумки США і бандьор.
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03.09.2022 10:09 Відповісти
Или у Зеленского,как хорошо Жигули на ЗАЗ собирать,кацапогаз прокачивать,электричеством с Бульбосрусью торговать.
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03.09.2022 10:44 Відповісти
Не тільки на нафту, на ГАЗ теж треба так зробити ціну, вище за яку вони не можуть продавати свій гребаний газ.
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03.09.2022 10:10 Відповісти
Кацапы выстрелили себе в ногу
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03.09.2022 10:16 Відповісти
Прошлись по ней бензопилой
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03.09.2022 10:39 Відповісти
Лінія оборони ...
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03.09.2022 11:08 Відповісти
"Розісраться" з покупцями - "раз плюнуть" у світі, який живе за правилами риночної економіки А от спробуй їх потім заманить назад!
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03.09.2022 10:22 Відповісти
мы так просили европу ввести газовое эмбарго, хорошо хоть газпром нас услышал
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03.09.2022 10:24 Відповісти
А почему ж тогда сами не ввели?
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03.09.2022 10:41 Відповісти
Якось''стеля'' не сподобалась, і фсьо
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03.09.2022 10:26 Відповісти
Гадят уже от злобы

Очередные убытки и утопленные миллиарды

Северный Поток 1 идет за СП2
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03.09.2022 10:30 Відповісти
Їм вже піз..ць, але вони вирішили підти по-кацапські, грюкнувши дверима. Ну і путін їм в сраку!
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03.09.2022 10:41 Відповісти
Остается продавать китайцам по себестоимости

Как колония типичная
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03.09.2022 11:12 Відповісти
А остановка украинского потока когда будет,8 лет война идёт?
Кто то очень любит грошы
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03.09.2022 10:40 Відповісти
Из Швейцарии , с сегодняшней регистрацией конечно же виднее, но остановив транзит газа по своей территории в Европу , Украина лишится поддержки этой самой Европы. Не говоря уже про то , что тогда сто процентов запустят Северный поток 2. Ну и репутация Украины , как надежного партнера будет подорвана .
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03.09.2022 11:52 Відповісти
Зелені допомагають кацапам заробляти гроші на війну. Це нічим не можна виправдати. А ЄС прийняв рішення про заборону смердючого газу Газпрому.
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03.09.2022 15:27 Відповісти
 
 