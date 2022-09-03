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Новости За рубежом
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США (23155) Северный поток (1428)

Белый дом об остановке "Северного потока": Неудивительно

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

дім,білий

Полная остановка газопровода Северный поток не удивительна, ведь Россия использует энергоносители как оружие против Европы.

Об этом заявил представитель Совета нацбезопасности при президенте США Джо Байдене, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.

"К сожалению, неудивительно, что Россия продолжает использовать энергетику как оружие против европейских потребителей", – заявил представитель Совета.

Европа и США сотрудничают, чтобы обеспечить достаточные запасы газа, добавил чиновник.

"В результате этих усилий европейские хранилища газа будут заполнены к критическому зимнему отопительному сезону. Одних этих усилий недостаточно, и мы продолжим совместную работу, чтобы решить тревожную энергетическую ситуацию в Европе", – сказал он.

Читайте также: "Газпром" лжет о поломке на "Северном потоке", - Еврокомиссия

ЕС намерен запретить импорт российской нефти и нефтепродуктов с декабря, напомнили в агентстве. А 2 сентября страны G7 согласились ввести потолок цен на российскую нефть, чтобы сократить доходы РФ от ее продаж.
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Топ комментарии
+28
Хай запитають у Меркель, що всі "північні потоки" чисто комерційні проекти і нічого спільного зі зброєю. Москогвити ж ні разу нікого не надурили і не шантажували, то все видумки США і бандьор.
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03.09.2022 10:09
+11
Не тільки на нафту, на ГАЗ теж треба так зробити ціну, вище за яку вони не можуть продавати свій гребаний газ.
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03.09.2022 10:10
+9
Или у Зеленского,как хорошо Жигули на ЗАЗ собирать,кацапогаз прокачивать,электричеством с Бульбосрусью торговать.
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03.09.2022 10:44
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Хай запитають у Меркель, що всі "північні потоки" чисто комерційні проекти і нічого спільного зі зброєю. Москогвити ж ні разу нікого не надурили і не шантажували, то все видумки США і бандьор.
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03.09.2022 10:09 Ответить
Или у Зеленского,как хорошо Жигули на ЗАЗ собирать,кацапогаз прокачивать,электричеством с Бульбосрусью торговать.
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03.09.2022 10:44 Ответить
Не тільки на нафту, на ГАЗ теж треба так зробити ціну, вище за яку вони не можуть продавати свій гребаний газ.
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03.09.2022 10:10 Ответить
Кацапы выстрелили себе в ногу
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03.09.2022 10:16 Ответить
Прошлись по ней бензопилой
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03.09.2022 10:39 Ответить
Лінія оборони ...
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03.09.2022 11:08 Ответить
"Розісраться" з покупцями - "раз плюнуть" у світі, який живе за правилами риночної економіки А от спробуй їх потім заманить назад!
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03.09.2022 10:22 Ответить
мы так просили европу ввести газовое эмбарго, хорошо хоть газпром нас услышал
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03.09.2022 10:24 Ответить
А почему ж тогда сами не ввели?
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03.09.2022 10:41 Ответить
Якось''стеля'' не сподобалась, і фсьо
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03.09.2022 10:26 Ответить
Гадят уже от злобы

Очередные убытки и утопленные миллиарды

Северный Поток 1 идет за СП2
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03.09.2022 10:30 Ответить
Їм вже піз..ць, але вони вирішили підти по-кацапські, грюкнувши дверима. Ну і путін їм в сраку!
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03.09.2022 10:41 Ответить
Остается продавать китайцам по себестоимости

Как колония типичная
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03.09.2022 11:12 Ответить
А остановка украинского потока когда будет,8 лет война идёт?
Кто то очень любит грошы
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03.09.2022 10:40 Ответить
Из Швейцарии , с сегодняшней регистрацией конечно же виднее, но остановив транзит газа по своей территории в Европу , Украина лишится поддержки этой самой Европы. Не говоря уже про то , что тогда сто процентов запустят Северный поток 2. Ну и репутация Украины , как надежного партнера будет подорвана .
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03.09.2022 11:52 Ответить
Зелені допомагають кацапам заробляти гроші на війну. Це нічим не можна виправдати. А ЄС прийняв рішення про заборону смердючого газу Газпрому.
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03.09.2022 15:27 Ответить
 
 