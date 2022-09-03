Белый дом об остановке "Северного потока": Неудивительно

Полная остановка газопровода Северный поток не удивительна, ведь Россия использует энергоносители как оружие против Европы.

Об этом заявил представитель Совета нацбезопасности при президенте США Джо Байдене, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.

"К сожалению, неудивительно, что Россия продолжает использовать энергетику как оружие против европейских потребителей", – заявил представитель Совета.

Европа и США сотрудничают, чтобы обеспечить достаточные запасы газа, добавил чиновник.

"В результате этих усилий европейские хранилища газа будут заполнены к критическому зимнему отопительному сезону. Одних этих усилий недостаточно, и мы продолжим совместную работу, чтобы решить тревожную энергетическую ситуацию в Европе", – сказал он.

Читайте также: "Газпром" лжет о поломке на "Северном потоке", - Еврокомиссия

ЕС намерен запретить импорт российской нефти и нефтепродуктов с декабря, напомнили в агентстве. А 2 сентября страны G7 согласились ввести потолок цен на российскую нефть, чтобы сократить доходы РФ от ее продаж.